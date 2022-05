DHL pokreće kampanju ‘Isporučeno s ponosom‘ na utrci prvenstva Formule E u Berlinu

U čast ovogodišnjeg Međunarodnog mjeseca ponosa, 14. i 15. svibnja DHL pokreće svoju kampanju „Isporučeno s ponosom" na ovogodišnjoj utrci Formule E u Berlinu. DHL će dio svojih oznaka na transparentima uz stazu, na tribinama i na DHL-ovim uniformama zamijeniti logotipom „Isporučeno s ponosom“ te će podržati razne inicijative kao što je projekt „Žene na trkalištu“ Međunarodnog automobilističkog saveza koje za cilj imaju promicanje raznolikosti i inkluzivnosti. DHL svojim logističkim uslugama podupire utrke svjetskog prvenstva Formule E čija je ovogodišnja sezona najobuhvatnija dosad jer se sastoji od 16 utrka planiranih diljem svijeta, uključujući one u dva nova grada (Jakarti i Seoulu). Za prelazak više od 70.000 km, DHL osigurava neometanu i visokokvalitetnu uslugu isporukom prilagođenih, višemodalnih transportnih rješenja, koja maksimalno povećavaju učinkovitost uz istovremeno smanjenje ugljičnog otiska Formule E.

Osim na logistička i održiva rješenja, ovogodišnji je fokus usmjeren na prihvaćanje raznolikosti, jednakost, inkluzivnost i pripadnost u Međunarodnom mjesecu ponosa. DHL je dio Grupacije Deutsche Post DHL (DPDHL), koja ponosno promiče inkluzivno radno okruženje koje cijeni raznolikost svih svojih zaposlenika, u kojem se svatko osjeća prihvaćenim i može biti najbolja verzija sebe. Ovu poruku treba njegovati ne samo unutar Grupacije već i izvan nje.

- Zajedničke vrijednosti spojile su Formulu E i DHL kao partnera osnivača prvenstva, a na njih smo se podsjetili dok smo zajedno radili na inicijativama Pridea kako bismo dali podršku zajednici LGBTQ+ osoba. Iznimna nam je čast predstaviti logotip „Isporučeno s ponosom“ u našim partnerstvima u automobilizmu kako bismo iskazali našu podršku toj zajednici - kaže Arjan Sissing, voditelj Odjela marketinga robnih marki pri Grupaciji Deutsche Post DHL

- Ponosni smo što stojimo rame uz rame s DHL-om i što prenosimo poruku „Isporučeno s ponosom“ na trkalištima Formule E. Uoči lipnja odnosno Međunarodnog mjeseca ponosa, ova kampanja najbolji je način za poticanje prihvaćanja raznolikosti i promicanje kulture inkluzivnosti. Svi sudionici Formule E jedva čekaju ovaj vikend vidjeti DHL-ov logotip na trkalištu i pridružiti se DHL-u u promicanju solidarnosti sa zajednicom LGBTQ+ osoba kaže izvršni direktor Formule E Jamie Reigle.

Svojim partnerstvima u automobilizmu DHL pridonosi promicanju osjećaja pripadnosti kako unutar tako i izvan radnog mjesta, jasno pokazujući svoju solidarnost. Nakon uspješnog događanja na kojem je sudjelovalo više od 150 lokalnih žena na utrci Formule E u Meksiku ranije ove godine (Mexico City E-Prix), DHL se pridružuje još jednom događanju projekta Međunarodnog automobilističkog saveza „Žene na trkalištima“ koje će se održati za vrijeme utrke u Berlinu. Ova inicijativa nudi mladim ženama od 8 do 18 godina priliku da ostvare karijeru u svim aspektima automobilističke industrije. Kroz različite aktivnosti na stazi i izvan nje, inicijativa ima za cilj potaknuti sudjelovanje mladih žena i povećati njihov postotak u automobilističkim utrkama. Sljedeći događaj održat će se u Jakarti.

Grupacija Deutsche Post DHL obilježit će Međunarodni mjesec ponosa kroz različite aktivnosti posebice onih blizu svoje matične lokacije u Kölnu, pri čemu će DPDHL djelovati kao partner značajnim događanjima u Mjesecu ponosa. Najznačajniji događaji su ovogodišnji Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije ( International Day Against Homo-, Bi- and Transphobia (IDAHOBIT) ) koji se održava 17. svibnja i Povorka ponosa u Kölnu koja je zakazana za razdoblje od 18. lipnja do 3. srpnja, što je ujedno jedna od najvećih povorki ponosa u Europi.

Desetljeća svog logističkog iskustva u automobilizmu DHL pokazuje prijevozom više od 415 tona tereta za Svjetsko automobilističko prvenstvo na kojem sudjeluju bolidi pogonjeni u potpunosti na električni pogon, uključujući trkaće automobile, baterije i jedinice za punjenje te opremu za medije i emitiranje. Kao vodeći stručnjak za logistiku, DHL stalno daje prioritet transportnim rješenjima koja minimiziraju utjecaj na okoliš i doprinose smanjenju emisije ugljika u prvenstvu Formule E. Na primjer, korištenjem biogoriva za sav cestovni i pomorski teret tijekom prethodne sezone utrka, DHL bi mogao nadoknaditi 611 tona emisije CO2.