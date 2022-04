DHL potvrdio stratešku suradnju kojom će se isporučiti više od 800 milijuna litara održivog zrakoplovnog goriva

DHL Express najavio je značajan korak prema dekarbonizaciji sektora zračnog prijevoza i povećanju njegove održivosti. Naime, DHL je potvrdio novu stratešku suradnju s bp-om i Nesteom kojom će se DHL Expressu unutar narednih pet godina isporučiti više od 800 milijuna litara održivog zrakoplovnog goriva. Ti ugovori predstavljaju jedan od najvećih postignutih sporazuma dosad u pogledu isporuke SAF-a u zrakoplovnoj industriji, navodi se u priopćenju.

Predmetni ugovori, zajedno s prethodno najavljenim uvođenjem SAF-a u DHL-ovu mrežu u San Franciscu (SFO), East Midlandsu (EMA) i Amsterdamu (AMS), premašit će 50 posto cilja DHL Expressa kojim se nastoji ostvariti udio uporabe mješavine SAF-a od 10 posto u čitavom zračnom prijevozu do 2026. DHL očekuje da će se ovim strateškim suradnjama uštedjeti oko dva milijuna tona emisija ugljičnog dioksida tijekom životnog ciklusa zrakoplovnog goriva što je ekvivalentno godišnjoj emisiji stakleničkih plinova od oko 400.000 osobnih automobila.

DHL Express godišnje preveze više od 480 milijuna hitnih dokumenata i paketa putem svoje globalne mreže koja obuhvaća 220 država i teritorija. Ili pojednostavljeno, s 800 milijuna litara goriva, Boeing 777 mogao bi obavljati oko 1.000 godišnjih letova DHL-a na relaciji Cincinnati (SAD) – Leipzig (Njemačka) nekih 12 godina, uz pretpostavku da udio korištenja SAF-a iznosi 100 posto što je ukupno ekvivalentno 12.000 ugljično neutralnih letova na dugim udaljenostima.

- Kao vodeći svjetski pružatelj logističkih usluga, naša je obveza svojim klijentima osigurati ekološki održivija rješenja. Ključni sporazumi za SAF s bp-om i Nesteom predstavljaju značajan iskorak unutar zračne industrije i potvrđuju zadane okvire našeg Plana održivosti. Korištenje SAF-a trenutačno je jedan od glavnih puteva zrakoplovne industrije za smanjenje emisije ugljičnog dioksida tijekom životnog ciklusa uz postojeće tipove zrakoplova - kazao je Frank Appel, izvršni direktor Grupacije Deutsche Post DHL.

- Ponosni smo što smo ovaj važan sporazum priveli kraju čime produbljujemo naš strateški odnos s Grupacijom Deutsche Post DHL. Kako bi bp dovršio svoju tranziciju u integrirano energetsko poduzeće koristimo svoj lanac vrijednosti koji obuhvaća sirovine, globalnu proizvodnju, logistiku i infrastrukturu zračne luke. Jedno smo od rijetkih poduzeća koje ima kako trgovačko tako i komercijalno iskustvo po pitanju SAF-a koje je potrebno za izradu i isporuku rješenja kojima ćemo udovoljiti složenim potrebama naših klijenata. Cilj nam je uspostaviti još tješnju suradnju sa zračnim lukama i zračnim prijevoznicima po pitanju dekarbonizacije, a uporabu SAF-a potičemo ritmom kojim idemo u korak s naporima globalne zrakoplovne industrije da ostvari svoje ciljeve po pitanju nižih emisija ugljika - rekao je Martin Thomsen, viši potpredsjednik Air bp- a.

U svom Planu održivosti, Grupacija Deutsche Post DHL obvezala se da će udio mješavine SAF-a u čitavom zračnom prijevozu do 2030. iznositi 30 posto. Oba će dobavljača isporučiti SAF proizveden preradom otpadnih ulja. SAF dobiven iz otpada i ostataka može osigurati smanjenje emisije stakleničkih plinova do 80 posto tijekom životnog ciklusa u usporedbi s konvencionalnim mlaznim gorivom koje zamjenjuje, čime se smanjuje ugljični otisak DHL-a. Kako bi se osigurala održivost goriva, izbjegava se korištenje sirovina koje su izravna konkurenciji proizvodnji hrane ili koje uzrokuju neizravnu promjenu namjene zemljišta.

- Sa svakim sporazumom u vezi sa SAF-om, svjesni smo ogromnog zadatka koji je pred nama, a koji se odnosi na korištenje održivijih rješenja za naše klijente. Nema dana da nas naši klijenti ne pitaju o logističkim rješenjima za nisku emisiju ugljika i ne predlažu da im se pridružimo u zajedničkoj težnji stvaranja održivije budućnosti Novi sporazumi o SAF-u koji su dogovoreni s bp-om i Nesteom prekretnice su na našem putu. Naš je ključni fokus potaknuti više dobavljača SAF-a da riješe trenutačni nesrazmjer u opskrbi. Istodobno, pozivamo kreatore politika da uspostave pravi okvir za poticanje rasta tržišta SAF-a u EU i svijetu, uključujući računovodstveni mehanizam koji omogućuje fleksibilnu kupnju i korištenje SAF-a - kazao je John Pearson, izvršni direktor DHL Expressa.

- Ovaj značajni sporazum, naš najveći ikad kada govorimo o SAF-u, naglašava rastuću potrebu i hitnost – kao i posvećenost – za djelovanje kada govorimo o emisijama u zrakoplovnoj industriji. Iznimno smo zadovoljni što nam je upravo DHL suputnik na ovom važnom putovanju jer to ukazuje na zajedničke ambicije oba poduzeća i daljnji je korak na našem putu ka stvaranju zdravijeg planeta za našu djecu. Današnja objava također pokazuje kako ćemo klijentima konkretno pomoći da smanje emisije stakleničkih plinova za barem 20 milijuna tona ugljičnog dioksida godišnje do 2030. SAF je kamen temeljac napora zrakoplovne industrije za postizanje neto nulte emisije do 2050. Za postizanje tog cilja potreban je zajednički napor u cijelom lancu vrijednosti zrakoplovne industrije sa svim dionicima, korištenjem svih dostupnih sirovina i rješenja - reako je Peter Vanacker, predsjednik i izvršni direktor Nestea.

DHL Express teži proširenju svog partnerstva s dobavljačima održivog zrakoplovnog goriva u budućnosti i kontinuiranom povećavanju udjela SAF-a u svom zračnom prijevozu. DHL nastavlja podupirati inovativne tehnologije koje za cilj imaju značajno smanjenje emisija stakleničkih plinova u zrakoplovnoj industriji kao što je navedeno u Planu održivosti Grupacije Deutsche Post DHL.