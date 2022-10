Diana Mudrinić - direktorica Trokuta otvorila je ICT konferenciju Think Future

Gosti iz SAD-a, Velike Britanije i Bliskog Istoka predavali su u Trokutu

Ove godine se održala prva Think Future ICT konferencija u organizaciji šibenskog centra Trokut. Think Future je konferencija koja okuplja dizajnere, developere, programere, entuzijaste i sve one koji žele znati nešto više o svijetu koji tehnologija omogućuje.

Već prvo izdanje konferencije okupilo je međunarodne i domaće dizajn kreativce, stručnjake s područja podatkovne znanosti, developere i druge dionike iz IT sektora na prvom eventu ovakvog formata održanog u Krešimirovu gradu.

Tijekom tri dana preko pozornice šibenskog centra za nove tehnologije prodefiliralo je 12 predavača kroz deset predavanja i jednu panel raspravu. Svi oni na sebi svojstven način otvorili su svijet vrlih novih tehnologija koje su na velika vrata stigle i u Šibenik. Trokutova tribina otvorila je forum za raspravu o ovim tehnologijama, o novim trendovima, utjecajima na svakodnevni život i kakva nas budućnost čeka.

Prvog dana pažnju su privukli svjetski stručnjaci iz Engleske tvrtke Intuita consulting koji su nas na sebi svojstven način, upozorili na koji način se naši podaci koriste, koja su ograničenja GDPR-a, kako se procesuiraju podaci u realnom vremenu i tko sve to regulira. Cally Clift, Hrvoje Jerković i Darren Timmons su zaslužni što sada možemo reći da ipak znamo nešto više o umjetnoj inteligenciji, strojnom učenju i kako zaštiti svoje podatke u virtualnom svijetu.

Drugoga dana zakoračili smo u projekte koji stanari Trokuta razvijaju već dvije godine i shvatili da zaista dobri projekti ne poznaju granice. Prvi nas je na put do Kine poveo Frane Bilić koji je razvio VR igricu koja je trenutno u top 10 na kineskom tržištu. Zatim nas je Antonio Meić odveo do Bliskog Istoka predstavivši svoga poslovnog partnera Naifa Mulaeba s kojim zajednički razvija prvu e-commerce gaming platformu. Za kraj drugog dana, tri grafičke dizajnerice, redom Franka Bujas, Lucija Grubić i Antonija Škugor su nas pak uvele u dizajn metasvijeta, odnosno u metaverse.

Zadnjeg dana konferencije tvrtka Teltech iz Sjedinjenih američkih država pomogla nam je odgovoriti na mnoga pitanja o tome kako zapravo možemo upravljati tehnologijama, procesima, proizvodima i korisnicima, a da pritom ne izgubimo konce. Generalni menadžer Teltecha, Patrick Falzon objasnio nam je tehnike skaliranja proizvoda, a Nikola Brežnjak nas je uvjerio da upravljanje remote timovima nije nemoguća misija kako se na prvu čini. Giulia Porter nas je odvela na putovanje do 2030. s trendovima iz marketinga, dok nam je za kraj, Mirna Smrekar objasnila kako se mijenjanju navike korisnika i na koji način to utječe na prezentiranje našeg proizvoda.

- Konferenciju smo s razlogom nazvali Think Future jer smatram da već danas možemo raditi velike korake prema tomu kakvu budućnost želimo zajednički graditi. Trokut čine dvije glavne stvari, dvije glavne vrijednosti a to su upravo ljudi i tehnologija. Kao zajednica možemo diskutirati različite teme, trendove i zajednički odabrati u kojem smjeru ćemo ići naprijed i pritom integrirati tehnologiju da bi nam život bio što bolji. Ovogodišnji Think Future se fokusirao na nove tehnologije, dok će već iduća se baviti povezivanjem tehnologije s klimatskim promjenama i zdravstvom - zadovoljno ističe direktorica Diana Mudrinić.

Važnost konferencije prepoznali su i sponzori koji su Zagrebačka banka i Telemach.