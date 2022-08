Digital Labin konferencija – ‘Rudarenje‘ za novim digitalnim znanjima

Nakon dvije godine, Digital Labin vraća se rudarenju znanja u Labinu

Ove je godine najavljeno treće izdanje Digital Labin konferencije koja u rujnu u mali rudarski grad na istočnu obalu Istre dovodi svjetska imena. Međunarodna konferencija za digitalne dizajnere i developere, labinske tvrtke Lloyds digital , održat će se 23. i 24. rujna, stoga, save the date!

Dva dana učenja, razmjene iskustava, upijanja najnovijih trendova, stvaranja novih poznanstava i poslovnih veza, dobrog druženja, uživanja, zabave, sunca i mora te gastro poslastica – ukratko, sve to donosi Digital Labin .

Konferencija će se održati na dvije pozornice - Design & UX te Dev & Data, na kojima će globalni stručnjaci sve sudionike potaknuti na kreativno razmišljanje, djelovanje izvan okvira te kreiranje novih kvalitetnih rješenja s ružičastim pogledom na budućnost.

Digital Labin na prvi dan konferencije dovodi neke od najvećih stručnjaka IT industrije, pa će tako Gerard Sans, Google Developer Expert, održati radionicu na temu 'Fullstack GraphQL using Vue'.

Briljantan tim iz Bornfighta, Iva Planinić i Igor Plac održat će workshop pod imenom 'Choose the right design pattern' dok će o temi 'Go serverless with .NET and Azure Functions'. pričati Vedran Perković, Voditelj .NET i R&D odjela iz Infinuma.

Iz Leedsa u Labin stiže i Harry Roberts, konzultant performansa za web stranice u CSS Wizardry Ltd., čija radionica nosi naziv 'Web Performance Back To Front'.

Drugi dan konferencije okupit će imena iz svjetskih tvrtki kao što su Kiwi , Shopify, Red Collar , Cinnamon , Productive , ali i brojni drugi .

Kotizacije, kao i sve dodatne informacije o lokaciji, smještaju, programu i radionicama, dostupne su na web stranici Digital Labin – neke od radionica već su rasprodane, dok je broj karata za drugi dan konferencije limitiran. Nakon profesionalnih radionica i predavanja, očekuju vas networking i nezaboravan afterparty!