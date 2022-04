Digitalni projekti za poboljšanje turističke ponude pokazali da jednaki problemi muče turističke djelatnike u Dalmaciji i Slavoniji

Pobjednička ideja temelji se na iskoristivosti poljoprivrednih zemljišta za obogaćivanje gastronomske ponude u lokalnim zajednicama

U okviru Mastercardova projekta Uplift, koji mikropoduzetnicima te malim i srednjim poduzetnicima pruža sve potrebno za tehnološki i tržišni razvitak, u listopadu 2021. startala je i Uplift akademija koju provodi Algebra. Riječ je o sveobuhvatnom edukativnom programu za mikro, male i srednje poduzetnike koji je usmjeren na turistički sektor, a prvu generaciju polaznika činilo je 39 stipendista. Online program u trajanju od 20 tjedana bio je podijeljen na devet cjelina, a polaznici iz svih dijelova Hrvatske dobili su priliku kroz mentorski program imati praktične vježbe i zadatke te raditi konkretne projekte digitalne transformacije u turizmu. Svoje su ideje timovi jučer, 8. travnja, predstavili pred žirijem na velikoj završnici edukativnog programa u novom kampusu Algebre.

Žiri su činili Hrvoje Balen (Algebra, član Uprave), Domagoj Oreb (Feelsgood, suosnivač), Gea Kariž (Mastercard, direktorica marketinga), Mario Aunedi Medek (Media Val, direktor), Leo Mršić (Algebra LAB, direktor), Ivan Voras (Equinox, direktor i osnivač), Helena Matuša (WBAIF Croatia, Poduzetnički centar Krapinsko-zagorje županije, direktorica), Vanja Vlak (Prosperus Invest, direktor za investicije), a odlučili su da je najbolji projekt predstavio tim Mirlin & Co. koji čine Marko Dorčić, voditelj Heritage Hotela Forza u Baškoj, Sanja Protić iz OPG-a Sanja Protić s Korčule i Danijel Dugina iz hotela Picok u Đurđevcu.

Njihov projekt je podrazumijevao osnivanje poljoprivredne zadruge malih poljoprivrednika, prvenstveno na otocima, a zatim i šire, odnosno ideja je bila razviti tzv. 'gruntek za restorane' kako bi ih opskrbljivali domaćim i svježim proizvodima. Restorani bi na taj način eliminirali potrebu za različitim dobavljačima i osigurali pouzdan izvor ekološki uzgojenih domaćih proizvoda.

Član pobjedničkog tima Marko Dorčić objasnio je da cijeli život radi u obiteljskoj tvrtki u Baškoj na otoku Krku gdje su prošli dugačak put – od kafića Forza, preko restorana do Heritage Hotela Forza – te da se neprestano bore s problemom nabave svježih, lokalnih proizvoda za potrebe svojeg restorana.

- Nama se tijekom sezone zna dogoditi da ne uspijevamo nabaviti dovoljne količine pomidora i drugog povrća jer ih mi, zbog papira i postojeće regulative, ne možemo kupiti od bakice koja taj pomidor lokalno uzgaja. Cilj naše ideje, osnivanja zadruge, jest pomoći malim poljoprivrednicima da kroz zadrugu mogu plasirati svoje proizvode, a restoranima da lakše nabave lokalno uzgojeno, domaće voće, povrće, sireve, meso i sve ostalo što želimo plasirati kroz restorane. Tako ćemo s jedne strane pomoći restoranima da dođu do prvoklasnih sirovina, a lokalnom poljoprivrednom stanovništvu da plasiraju svoje poljoprivredne i druge autohtone proizvode - objašnjava Marko Dorčić čiji je tim kao nagradu osvojio 30 tisuća kuna.

Gea Kariž, direktorica marketinga u Mastercardu u Hrvatskoj, pojasnila je što je bilo presudno kod tima Mirlin & Co. za pobjedu.

- Kroz prezentaciju projekta je vrlo jasno rečeno kakvi su problemi domaćih restorana, ali i koji potencijal se krije u neiskorištenim poljoprivrednim dijelovima Hrvatske. Uz to, ovaj projekt nije prekompliciran za izvedbu, ne zahtjeva dugotrajnu tehnološku pripremu nego je više riječ o dogovorima i koordinaciji s lokalnim zajednicama i lokalnom upravom, te njihovoj dobroj volji. Svi investitori žele brzo vidjeti povrat svog novca, što je bio plus za tim koji je radio projekt. A uz to projekt ima i jaku društveno korisnu komponentu, pa kad se to sve zbroji, jasno je zašto su pobijedili, iako s tijesnom razlikom jer je doista svih 10 prezentacija projekata bilo impresivno. Ovakvi projekti i ovakvi mladi i energični poduzetnici su temelj našeg budućeg gospodarskog razvoja i najbolji pokazatelj zašto je ulaganje u znanje najbolje moguće ulaganje u društvo - izjavila je Kariž.

Polaznici Uplift akademije su u sklopu programa učili o osnovama kritičkog razmišljanja i rješavanja problema, alatima digitalne transformacije, poduzetništvu i inovacijama, osnovama online marketinga i e-commercea, naprednim prodajnim i cjenovnim strategijama, fondovima za financiranje projekata i razvoja, ali i osnovama financijskog planiranja i menadžerskog računovodstva. Cijeli program koncipiran je tako da polaznici steknu velik set znanja potreban u modernom poslovanju, da im se pruži sve potrebno za njihov tehnološki i tržišni razvitak te da se stvore poduzetnici koji razmišljaju izvan okvira i koji mogu potpuno samostalno voditi i širiti svoje poslovanje neovisno o tome koliko zaposlenika imaju.

- Cilj mentorskog programa je bio da za ljude koji su slušali na Uplift akademiji edukativni sadržaj o tome kako unaprijediti turističku ponudu, između ostalog i korištenjem digitalnih tehnologija, napravimo case study kako da to naučeno odmah i primjene. Sadržaje koje su učili odmah su primjenjivali kroz mentorski program na način da su sami oblikovali svoje projekte, a mi smo zatim oko projekata stvorili timove, pazeći na to koliko su pojedinci svojim poslovanjem međusobno srodni. Najveći izazov je bila činjenica da se polaznici akademije međusobno nisu imali prilike osobno upoznati, jer su predavanja bila online, ali to je ujedno bila i najveća vrijednost programa: zahvaljujući radu na zajedničkim projektima, polaznici su se doista zbližili i istinski povezali, što se moglo vidjeti i danas, kad su se zapravo prvi put uživo vidjeli - kaže Maja Brkljačić, business development manager u Algebra LAB-u.

Naglašava i da su kroz predstavljanje projekata uočili da zapravo turističke djelatnike u Hrvatskoj uglavnom muče isti problemi.

- Ono što smo isto prepoznali kao vrijednost jest da su timovi iz različitih dijelova Hrvatske ukazivali na gotovo identične probleme i na njih davali rješenja kroz svoje projekte, što pak znači da hrvatsku turističku ponudu manje-više muče isti izazovi neovisno o tome djelujete li u Slavoniji ili Dalmaciji. Nije istina da Slavonija ne razumije što je je turizam. Oni isto tako razumiju što je dobar turistički proizvod i što je dobar turizam te kako ga definirati, samo im treba dati više vidljivosti - kaže Brkljačić.

Mastercard s projektom Uplift nastavlja dalje. S obzirom na to da sektor mikro, malih i srednjih poduzetnika čini ukupno 99,7 posto domaćih poduzeća te da su osnivači, vlasnici i djelatnici koji stoje iza tih poduzeća, naročito oni iz sektora turizma i uslužnih djelatnosti, glavna pokretačka snaga hrvatske ekonomije te da o njima u velikoj mjeri ovisi budućnost zemlje, Mastercard će i u novoj sezoni financirati edukaciju mikro, malih i srednjih poduzetnika te nastaviti pružati inspirativan i edukativan sadržaj na platformi uplift.hr.