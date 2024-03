Dijana Zetović, Barbara Krysik, Marija Zovko: Carlsberg dokazuje da pivska industrija ne pripada samo muškarcima

Od 11. ožujka Carlsberg Croatia u svojoj Upravi imat će 50 posto žena budući da na mjesto direktorice integriranog lanca opskrbe dolazi Dijana Zetović, koja se vraća u tvrtku u kojoj je započela karijeru. U Upravi se pridružuje Barbari Krysik, direktorici financija, te Mariji Zovko, direktorici ljudskih potencijala

Iako se pivarstvo smatra muškom djelatnošću, ono ipak ne privlači samo muškarce. Žene čine sve veći broj zaposlenih u pivarskoj djelatnosti te na rukovodećim mjestima, a to pokazuje i Carlsberg Croatia. Od 11. ožujka u svojoj Upravi imat će, naime, 50 posto žena budući da na mjesto direktorice integriranog lanca opskrbe dolazi Dijana Zetović. Zetović se vraća u tvrtku u kojoj je započela karijeru kao pripravnica te se u Upravi pridružuje Barbari Krysik, direktorici financija, te Mariji Zovko, direktorici ljudskih potencijala, koje svoje karijere već niz godina neprekidno vežu uz Carlsberg.

Kakvo je vaše iskustvo rada u pivarstvu?

– Zovko: Još u studentskim danima radila sam u Carlsbergu i zarazila se energijom i načinom rada. U kompaniju sam došla 2008. godine na poziciju legal managera, u organizaciju koja je uistinu davala jednake prilike bez obzira na spol. Uvijek je jedini kriterij bila sposobnost. Rad u pivarstvu kao grani sigurno donosi iznimnu dinamiku, traži veliku agilnost, dobro poznavanje tržišta i poslovanja kompanije bez obzira na to u kojem odjelu radite.

– Zetović: U pivarstvu sam počela raditi 2004. i usudim se reći da su žene u njemu bile prava egzotika, osobito na pozicijama majstora pivara i to je bilo izazovno. Vremena su se srećom poprilično promijenila pa je i ta predrasuda da pivarska industrija pripada isključivo muškarcima s vremenom sve blaža. Mislim da danas u pivarstvu nije važan spol, već sposobnosti pojedinca.

–​ Krysik: Pivarstvo je, kao i mnoge druge industrije, u prošlosti doživljavano kao muško, ali taj se stereotip počeo mijenjati prije dosta vremena. No, kao što drugdje sve počinje s ljudima, tako sam ja od ranih dana imala tu sreću da radim s menadžerima i voditeljima koji su bili mnogo ispred vremena kada je riječ o razumijevanju koliko vrijednosti rodna raznolikost dodaje poslu.

Kako danas pivarstvo privlači sve više žena?

–​ Zovko: Mislim da danas pivo više nije proizvod rezerviran samo za muškarce, štoviše. Sve više žena uživa u pivu, razlikuje vrste piva i ima svoje omiljeno. Ponosni smo da je i tu na našem tržištu Carlsberg bio predvodnik, u našim je reklamama za Pan pivo glavni lik žena, Đurđa, pa mislim da smo i time pokazali da je pivo proizvod koji svoje potrošače ne dijeli prema spolu. Što se tiče žena na pozicijama u pivarstvu, ako pogledam tradicionalno muške položaje u proizvodnji, u Carlsbergu smo imali žene brew mastere, direktorice proizvodnje, rukovoditeljice odjela održavanja, dakle na svim tipično muškim zanimanjima. Rad u pivarstvu je rad u modernim tvornicama, s novim tehnologijama, na zanimljivom i živom proizvodu i sigurno je atraktivan ženama kao i muškarcima.

U Carlsbergu se povećava broj žena i na rukovodećim mjestima.

–​ Zetović: Pročitala sam u jednom istraživanju kako je financijska kriza 2008. pokazala da su se tvrtke kojima su upravljale žene lakše izvukle iz krize. Zanimljiv je to podatak. Često sam se sretala s komentarima da su žene preblage u upravljanju, previše tolerantne i nedovoljno agresivne, ne reagiraju na prvu. No, u konačnici ostvareni rezultati svih žena na rukovodećim pozicijama govore sami za sebe. Žene, uz brojne profesionalne vještine koje donose sa sobom, češće ostavljaju prostora za zdravu raspravu koja podrazumijeva uključivost i poštovanje, pa stvaraju zdravu ravnotežu u upravljanju.

–​ Krysik: Žene donose više ljudskih vještina. Često ih nazivamo mekim vještinama, ali ja ih radije nazivam ljudskim vještinama poput empatije, emocionalne inteligencije, različitog razmišljanja i perspektive. To rezultira boljim donošenjem odluka i boljom poslovnom izvedbom.

Koji su razlozi vašeg povratka gđo Zetović?

–​ Prije svega novi izazov u karijeri i to u industriji koja mi je bliska od samog početka. Nakon završetka više od deset godina duge karijere u Carlsbergu i sama sam se okušala u craftu s idejom da to možda razvijem u poslovnu priliku, ali put me odnio u drugome smjeru. Povratkom u Carlsberg opet sam dobila priliku da iz druge perspektive gradim tu pivarsku priču, ali i tim čiji sam dio jednom i sama bila.

Što je utjecalo gđo Zovko i gđo Krysik na to da ste već godinama u Carlsbergu?

–​ Zovko: U Carlsbergu sam više od petnaest godina i na to je pitanje jednostavno odgovoriti, ljudi su ono što radi razliku sve ove godine. Kolegice i kolege s kojima sam radila, a prije svih moj tim ljudskih potencijala kojeg sam dio od prvog dana ono su što radi razliku. Raditi s ljudima koji se međusobno uvažavaju i poštuju, koji grade kulturu u kojoj su međuljudski odnosi prioritet, spremnost pomoći kolegama, sjajni kolege od kojih svaki dan učim ono su što me zadržalo u Carlsbergu i što ga svaki dan čini kompanijom koju biram za rad.

–​ Krysik: Da, moje putovanje s Carlsbergom je više maraton na duže staze nego kratki sprint jer je Carlsberg tvrtka prilika koje možete iskoristiti ako stvarno znate što želite i ako budete spremni kada dođu. Postoje, naravno, mnogi razlozi zašto ostanete u tvrtki, ali za mene je najvažniji bio i još uvijek je želja za nastavkom učenja, činjenica da mogu stvarno utjecati na poslovne rezultate i imati pozitivan utjecaj na društvo, te naravno –​ ljudi s kojima radim.

Što je gđo Zovko najviše pridonijelo vašem ulasku u Upravu?

–​ Na poziciji senior legal managera bila sam uključena u kompletno poslovanje kompanije i u prilici učiti o svim procesima u organizaciji, ali i biti uključena u donošenje odluka i njihovu provedbu. Sudjelovala sam u stavljanju prvog cidera na hrvatskom tržištu Somersbyja, bila dio brojnih krosfunkcionalnih timova u raznim projektima. Uvijek sam se trudila u obavljanju posla imati širu sliku i razumijevanje posla, uklopiti poslovanje u pravni okvir, a ne njime ograničavati poslovanje. Zanimali su me i projekti izvan pravnog područja pa sam i u njima imala priliku sudjelovati. Carlsberg ima više od 60 posto rukovoditeljskih pozicija popunjeno promoviranjem svoga kadra i usmjeren je na razvoj ljudi, pa sam tako i ja imala svoj razvojni plan koji mi je uz činjenicu fantastičnog tima ljudskih potencijala omogućio da preuzmem mjesto direktorice ljudskih potencijala.

Gđo Krysik, počeli ste karijeru u Carslbergu Poljska i bili dio Carlsbergova tima za zapadnu Europu. Kako se snalazite u Hrvatskoj?

–​ Prošlo je skoro godinu dana otkako sam se doselila u Hrvatsku i moram priznati da me sreća, govoreći o okružju, zaista prati. Sada sam dio vjerojatno najboljeg tima o kojem sam mogla sanjati: punog strasti i predanosti poslu i našoj svrsi proizvodnje piva za bolje danas i sutra. Imamo zanimljivo, rastuće i izazovno poslovanje ovdje u Hrvatskoj, tako da je profesionalno biti ovdje velika pustolovina i iskustvo. Privatno uživam u prekrasnom hrvatskom vremenu i činjenici da imam samo dva sata vožnje do obale. Zagreb je lijepo i sigurno mjesto za život.

Volite li piti pivo?

–​ Zovko: Volim popiti pivo, nekad na kraju dana, a osobito uz roštilj ili pizzu. Volim lagere i tamna piva, Grimbergen Double-Ambrée mi je prvi izbor ako pijem pivo iz gušta, a Pan Zlatni uz roštilj ili ukusan ručak.

–​ Zetović: I ja volim popiti pivo, osim toga pivo je u kategoriji prehrambenih proizvoda, ha, ha… Češće biram lager piva punijeg okusa. Oduvijek mi je bilo prvi izbor u svim prilikama, a najslađe mi je pivo na osvojenom vrhu neke planine.

–​ ​Krysik: Moja ljubav prema pivu s godinama raste i velika sam obožavateljica bezalkoholnih izdanja, tako da sam u Hrvatskoj otkrila fantastičan Pan 0,0 posto. Ljeto i sunce uvijek idu uz Somersby, pa uživam u svim fantastičnim okusima koje imamo ovdje u Hrvatskoj. Također, ove godine veliko osvježenje tek stiže jer na tržište stavljamo izvrsni 1664 Blanc.

Sadržaj nastao u suradnji s grupom Carlsberg Croatia.