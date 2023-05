Marin Stanušić (Nunc): Dizajnerskim namještajem nekada prevodimo u sada

Inspiriran prošlošću s elementima sadašnjosti, brend nastao u sklopu Ancona Grupe u Đakovu, srcu Slavonije, proizvodi dizajnerski namještaj od drveta i metala

U sklopu Ancona Grupe, moderne tvornice namještaja koja pod svojim okriljem ima tri brenda i 220 zaposlenika, stasao je brend Nunc. Većina Anconinih zaposlenika mladi su ljudi s entuzijazmom, znanjem i upornošću, što i proizvode i tvrtku čini drugačijima od ostatka konkurencije; jer su zaposlenici uvijek voljni i spremni čuti, osjetiti i poštovati zahtjeve i želje kupaca.

Nunc je mladi brend dizajnerskog namještaja iz Đakova, srca Slavonije, nastao je potkraj 2018., a svoju prvu premijeru imao je na sajmu namještaja 2019. u Kölnu. Proizvode unutar linije Nunc kreiraju dizajneri iz šire regije koji su svoje dizajnerske ideje materijalizirali korištenjem neprocjenjivog prirodnog resursa slavonskoga kraja – izdržljivog, kvalitetnog, bezvremenskog hrasta. Sjedište i proizvodnja smješteni su u Đakovu, a u Zagrebu u Ilici 168a nalazi se showroom u kojem Nunc izlaže sve svoje proizvode i poziva arhitekte i dizajnere te sve druge klijente na prezentacije, izlaganje novih proizvoda, evente. Prepoznali su ga i drugi domaći i strani brendovi koji se često koriste showroomom za razna marketinška snimanja svojih brendova.

Kako Nunc reinterpretira tradiciju i kulturu u svom dizajnu?

– Tradicija i kultura svakodnevnog života te tradicionalni dizajn utilitarnih predmeta reinterpretirani su suvremenim jezikom u kombinaciji s modernom tehnologijom, što rezultira bezvremenskom estetikom jednostavnosti koja je prisutna u svakom ‘sada‘. Ogromna kulturna baština utjelovljena u zbirci kolekcije Nunc bila je glavni pokretač za početak prevođenja iz nekada u sadašnjost.

Što znači Nunc?

– Nunc je riječ preuzeta iz latinskog jezika, koja u prijevodu znači sada, odmah. Pri kreiranju imena brenda vodili smo se činjenicom da latinska imena donose prosperitet i uspješnost, ali kada smo došli do riječi Nunc, shvatili smo da ona zapravo predstavlja sve ono što želimo svojim brendom poručiti, a to je da danas živimo suvremenu reinterpretaciju starih proizvoda, kroz suvremenu tehnologiju, suvremeni dizajn uz korištenje starinskih naziva za svaki proizvod.

Rekli ste da proizvode nazivate starinskim imenima, što ste mislili pod tim?

– Nazivi proizvoda govore o karakteru svog dizajna, a to podržava i tipični vokabular slavonskoga kraja, čiji su zvuci i slova jedinstveni samo za to specifično područje. S obzirom na to da je brend Nunc iz srca Slavonije, Đakova, željeli smo ga nadahnuti i dušom te naše prekrasne regije te su tako nazivi proizvoda preuzeti iz rječnika starih slavonskih riječi poput Dika, što znači ponos; Bolta, luk; Ala, zmaj; Svib, cvijet; Duja, dvoje, a svaki taj naziv pomno je popraćen karakteristikama proizvoda.

Kako razvijate proizvod?

– Brend Nunc od svojih početaka pomaže dizajnerima razviti ideju u proizvod, od prototipa do završnog proizvoda, te ga plasirati na tržište. Tako smo razvili prekrasne suradnje s divnim ljudima s kojima nastavljamo raditi i na novim projektima. Naši dizajneri su Riccardo Carli, Lea Aviani, Vladimir Madunić, Tvrtko Bojić, Karla Paliska (studio Ru:t), Nataša Njegovanović, Regular Company, Tak kolektiv, STUDIOLAV, Zoran Jedrejčić i Simon Pengelly. No, naravno, ništa od toga ne bi bilo tako skladno bez našeg art-direktora Nikole Radeljkovića, koji pomno osmišljava sve ideje, od razvoja prototipa do realizacije proizvoda, izrade kataloga itd.

Koje su glavne aktivnosti tvrtke?

– Nunc se bavi proizvodnjom dizajnerskog namještaja od drveta i metala, inspiriran je prošlošću s elementima sadašnjosti. Glavne aktivnosti osim razvoja novih proizvoda i kolekcija širenje je vlastitih proizvodnih kapaciteta u Đakovu, gdje opremamo pogone najmodernijim strojevima za proizvodnju, kao i strojevima za ispitivanje kvalitete namještaja. Stalna ulaganja nisu samo u strojeve i opremu, nego i u ljude, s kojima provodimo i interne i eksterne edukacije radi razvoja njihovih kompetencija.

Koje kategorije proizvoda proizvodite?

– Kolekcija proizvoda Nunc sastavljena je od više proizvodnih segmenata i to je ono što nas ističe. Svoju kolekciju dijelimo na standardnu i uredsku kolekciju. U standardnoj kolekciji nudimo stolice, naslonjače, blagovaonske, vrtne, barske i stoliće za kavu, modularne komode, razdjeljivač prostora, ogledala te namještaj za sobu. U kolekciji uredskog namještaja pronaći ćete pomno dizajnirane i odabrane proizvode koji se ističu svojom funkcionalnošću potrebnom za optimizaciju radnog mjesta.

Što je novo od proizvoda?

– Novih proizvoda trenutačno imamo nekoliko, neki su još i u razvoju te bismo izdvojili tri ovogodišnja pobjednika što se tiče dizajna, funkcionalnosti i udobnosti. Primjerice, Dika je suvremena verzija tradicionalne fotelje iz sredine stoljeća, čije ime u grubom prijevodu sa slavonskog dijalekta znači ponos. Slavonija je poslužila kao inspiracija za dizajn te fotelje, ali i svih ostalih proizvoda iz kolekcije. Jednostavnu igru riječi osmislili su dizajneri Tak kolektiva. Njihova igra između zakrivljenih i ravnih linija, posvećenost detaljima i karakteristični prekid u lumbalnom području čine Diku udobnom, ali elegantnom komponentom svakog javnog prostora ili kućnog okružja.

Meko i zaobljeno masivno drvo predstavlja prekrasnu počast udobnom sjedalu od pjene integriranom u čvrstu konstrukciju od hladnog čelika koja će mu pružiti najvažniju potporu. Silueta je dizajnirana da traje. Udoban stolac Ruwo, koji je osmislio dizajner Vladimir Madunić, novost je u već postojećoj kolekciji. Sjedalo od hladne pjene nadograđeno mekim jastukom pruža neodoljivu udobnost. Karakter sjedala mijenja se s različitim opcijama štofa, a drvene noge zvjezdastog oblika stvaraju dojam stabilnosti i vizualno impresivne geometrije. Barska stolica Cot s drvenim nogama vrhunac je bezvremenskog dizajna i klasičnih materijala. Noge stvaraju zadivljujuću kompoziciju koja odgovara različitim okružjima. Metalni oslonac za noge privlači pozornost na strukturu stolca i naglašava njegovu snažnu osobnost.

Ove godine Cot je osvojio prestižnu nagradu ‘Reddot‘ u kategoriji ‘Product design: High design quality‘. Dizajnirali su ga Studio Ru:T i Nataša Njegovanović. Žiri se složio da su ‘fascinantni i vizualno privlačni detalji COT W ono što dizajn barske stolice čini tako jedinstvenim‘. Svoj osebujan karakter uvelike duguje tekućem obliku svoje velikodušne površine za sjedenje, koju podupiru okrugle noge od punog drva. Ta prestižna nagrada koju smo osvojili za drveni Cot iznimno nas je inspirirala da nastavimo truditi se i raditi.

Gdje predstavljate svoje proizvode?

– Proizvode najčešće predstavljamo na velikim svjetskim sajmovima, poput ‘Salone del Mobilea‘ u Milanu, ‘Stockholm furniture & light faira‘ u Stockholmu, ‘Orgateca‘ u Kölnu te ‘Belgrade Furniture Faira‘ u Beogradu, a razmatramo i brojne druge sajmove na koje nas stalno pozivaju organizatori. Ponosni smo i što smo stalni dio postava ‘Zagreb Design Weeka‘, a trenutačno se naši proizvodi nalaze i na ‘Buchurest Design Weeku‘ u Rumunjskoj. Na sajmu u Stockholmu ove godine bili smo jedini brend s područja jugoistočne Europe koji se predstavio skandinavskom tržištu te smo oduševili posjetitelje svojim multifunkcionalnim i kreativnim komadima namještaja.

Koje su novosti u poslovanju?

– Trenutačno pripremamo prvu veliku isporuku u Izrael, potpisali smo ekskluzivni ugovor s showroom-kućom Tollmans. Proširili smo se i na tržište Srbije, gdje je za nas ekskluzivni zastupnik Nitea, na tržište Australije s partnerom Ducknestom, prisutni smo i na švicarskom tržištu, a u završnim smo pregovorima i za ostala tržišta poput Ujedinjenoga Kraljevstva, Nizozemske, SAD-a, Italije, Španjolske itd.

Gdje se vidite u budućnosti?

– Za nekoliko godina Nunc vidimo među liderima na tržištu dizajnerskog namještaja. U njega smo iznimno ulagali razvijajući nove proizvode, birajući materijale i prezentirajući ga u svijetu. Smatramo da je jedinstven te da može jako mnogo toga ponuditi predstavljajući domaći dizajn.