Dukat donosi besplatne filmske projekcije: Pogledajte dokumentarac Anthonyja Bourdaina ‘Wasted! The Story of Food Waste‘

Dukat nastavlja s uspješnim projektom ‘Hrana se ne baca‘ i donosi besplatne projekcije Bourdainovog filma o važnosti smanjenja bacanja hrane u različitim dijelovima opskrbnog lanca. Prve su projekcije organizirane u Zagrebu, Karlovcu i Bjelovaru ususret božićnim blagdanima

U vrijeme blagdana, kada bacanje hrane raste čak 25 posto u odnosu na ostatak godine, Dukat poziva građane na besplatne projekcije inspirativnog dokumentarca ‘Wasted! The Story of Food Waste‘, slavnog chefa i pisca Anthonyja Bourdaina.

Ovaj izvrstan dokumentarac razotkriva globalne razmjere problema bacanja hrane te prikazuje koliko resursa odlazi u otpad zbog neiskorištene hrane, s negativnim posljedicama za okoliš, ekonomiju i društvo.

Bourdainov dokumentarac nudi rješenja za bolju upotrebu hrane kroz razgovore sa stručnjacima, inovativnim kuharima i aktivistima, uključujući slavne chefove poput Dana Barbera, Massima Botture i Dannyja Bowiena. Njihova kreativna rješenja za hranu koja bi inače završila u otpadu inspiriraju gledatelje da usvoje održiviji pristup prehrani i smanje bacanje hrane kod kuće.

Film je pohvaljen zbog dubokog prikaza lanca opskrbe hranom i utjecaja bacanja hrane na okoliš, s ciljem poticanja stvarnih promjena u ponašanju potrošača i prehrambenog sektora. Njegova prezentacija i utjecajni sudionici učinili su ga važnim djelom u pokretu za održivost hrane i očuvanje okoliša.

Ulaz na sve projekcije je besplatan, no potrebna je prijava na mrežnoj stranici projekta HranaSeNeBaca.hr, gdje možete osigurati svoje mjesto i dobiti dodatne informacije. Dukat je za sve posjetitelje pripremio i besplatne kokice za potpun užitak u filmskom iskustvu!

Projekcije filma održat će se najprije u gradovima u kojima se nalaze Dukatove tvornice i to u Zagrebu, Karlovcu i Bjelovaru, a potom i u ostalim većim gradovima Hrvatske.

Zagreb – 21. studenoga u Kaptol Boutique Cinema, u 19 sati

Karlovac – 29. studenoga u kinu Edison, u 19 sati

Bjelovar – 5. prosinca u Kulturnom i multimedijskom centru, u 17.30 sati

U sklopu najvećeg food waste projekta u zemlji „Hrana se ne baca“, kojeg provodi Dukat, do sada je provedeno niz aktivnosti počevši od istraživanja o navikama potrošača kad je riječ o odgovornom postupanju s hranom. Pokrenuta je sveobuhvatna web platforma HranaSeNeBaca.hr na kojoj se nalaze brojni edukativni sadržaji kako smanjiti bacanje hrane u svakodnevnom životu. Nedavno je predstavljen edukativni kviz ‘Do posljednje mrvice‘, organizirana je panel-rasprava o tome kako tvrtke i institucije mogu pomoći u edukaciji potrošača, održane su interaktivne edukativne radionice za zaposlenike Dukata u suradnji s Centrom za edukaciju i informiranje potrošača. Prošle godine u ovo vrijeme Dukat je organizirao niz besplatnih projekcija višestruko nagrađivanog dokumentarnog filma ‘Just Eat It – A Food Waste Story‘, s ciljem osvještavanja građana o važnosti i načinima smanjenja bacanja hrane u vrijeme blagdana.