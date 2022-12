EIT Health Innovation Day 2022: studenti stvaraju inovacije u području zdravlja

Nakon višemjesečnih priprema, s veseljem smo dočekali 27. listopada 2022., kada je organiziran EIT Health Innovation Day (i-Day), dan inovacija u području zdravlja, zdravstvene skrbi i zdravstvenoga sustava. Ovaj dan namijenjen je studentima koji su se natjecali u stvaranju inovativnih vlastitih proizvoda ili usluga.

Događaj već četvrti put zaredom organizira Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT) Sveučilišta u Zagrebu u ulozi EIT Health Huba za Hrvatsku. EIT Health zajednica jedna je od devet zajednica znanja i inovacija Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju, a cilj joj je promicanje zdravstvenih inovacija na razini cijele Europe. Stoga potiče projekte poput i-Daya, koje organiziraju ustanove visokoga obrazovanja diljem Europe.

Na ovogodišnjem i-Dayu, koji se održao u Zagrebačkom inovacijskom centru, sudjelovala su 34 studenta sa svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, podijeljena na multidisciplinarne timove. Timovi su imali zadatak pronaći najbolje rješenje za jedan od dvaju unaprijed definiranih izazova. Ove godine to su bili izazovi važni ne samo za hrvatsko nego i za globalno zdravstvo. Postavljeni izazovi bili su:

1. Kako smanjiti pretilost modernoga društva?

2. Kako se brinuti o pozitivnom mentalnom zdravlju mladih?

U obje teme timove su uveli vrhunski liječnici i istraživači iz odgovarajućih područja. Probleme s pretilošću opisale su prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović i doc. dr. sc. Maja Baretić, a probleme vezane za mentalno zdravlje opisale su izv. prof. dr. sc. Branka Vidrih i Josipa Gelo, klinička psihologinja.

Svaki tim odabrao je jedan od izazova, koji su rješavali tijekom cijelog dana. Kroz proces stvaranja inovacija, od ideje do proizvoda ili usluge, vodili su ih mentori, koji su studentima približili znanja i vještine potrebne za razvoj ideje prema metodologiji strukturiranoga razmišljanja (eng. Design Thinking). Studenti su iznimno brzo prihvatili nova znanja, iz kojih su se rodile kreativne ideje kao odgovori na izazove koje su odlučili riješiti.

Uz pomoć mentora svoja su rješenja osmislili kao gotove proizvode te razvili strategiju kojom bi ih mogli plasirali na tržište. Tijekom dana imali su mogućnost svoje rješenje provjeriti s krajnjim korisnicima. Krajnji korisnici nisu bili samo osvježenje na radionici nego i ključni element s kojim su polaznici radionice mogli provjeriti idu li njihove ideje u dobru smjeru, tj. rješavaju li praktične probleme osoba koje se susreću s navedenim izazovima.

Neizostavan je bio i trening kako predstaviti poslovnu ideju prodajnim prezentiranjem (eng. pitch). Tako je na kraju dana njihov zadatak bio održati prezentaciju u kojoj su predstavili svoje ideje, timska rješenja i njihovu realizaciju.

- Innovation Day izvrsna je prilika za studente da zajedno sa svojim kolegama iz različitih disciplina sudjeluju u stvaranju rješenja na zdravstvene izazove i pritom se upoznaju s procesom nastanka uspješnih inovacija - istaknula je dr. sc. Vlatka Petrović, voditeljica CIRTT-a.

Tri najbolja tima odabralo je stručno povjerenstvo, u čijem su sastavu bili Ino Protrka, dr. med., mr. sc. Smiljka Vikić Topić, doc. dr. sc. Miro Hegedić, dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., dr. sc. Anja Barešić i Marko Bošković, dr. med. Prvo je mjesto s najboljim rješenjem osvojio tim Easy Health, članice kojega su Bruna Krneta, Mateja Kuljanac, Maja Horvat i Ana Marković. Pobjednički tim Easy Health ponudio je rješenje za pretilost, osmislivši aplikaciju koja olakšava pripremu zdravih obroka za užurbane obitelji.

Studenti su bili iznimno zadovoljni bogatim sadržajem radionice.

- Događaj je osmišljen na vrlo dobar način jer potiče natjecateljski duh na zabavan način te daje studentima uvid u vrlo zanimljiv dio poslovnog svijeta. Vjerujem da ću se nakon ovakvog iskustva lakše odvažiti na sudjelovanje u izazovima i projektima unutar akademske zajednice i Sveučilišta u Zagrebu - izjavila je studentica Rina Pavić.

Dan inovacija bio je uzbudljiv dan pun inovativnih rješenja, kreativnosti i suradnje. Radionica je bila dobro okružje za stjecanje mekih vještina kao što su konstruktivna rasprava, timski rad i komunikacija. Studenti su naučili da inovacije pokreću svijet, pokreću gospodarstvo i podižu kvalitetu našega života.

Jedna od nagrada najboljem timu bilo je sudjelovanje i predstavljanje svoje ideje na međunarodnom natjecanju, koje se održalo krajem studenoga u Beču pod nazivom Career Pathway: from students to innovators. U jakoj konkurenciji hrvatski tim nije pobijedio, ali se visoko pozicionirao te dobio odlične pohvale. Uz to, studentice su stekle neprocjenjivo životno i poslovno iskustvo koje će im jednoga dana pomoći ako se odluče pokrenuti vlastiti posao.