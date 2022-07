Elegantni otvarači vina za poslovne ručkove u privatnom aranžmanu

Kroz vrijeme, kako se naši poslovni odnosi izgrađuju, neki prelaze razinu poslovnog i ulaze u sferu privatnih druženja. Svakako bi takve odnose trebali njegovati s posebnom pažnjom. Prije svega morate provjeriti koju hranu gosti preferiraju i jesu li alergični na određene namirnice. Profinjena i bogata večera uvijek uključuje bocu vrhunskog vina, ali i pametne otvarače. Vino treba biti na propisanoj temperaturi i prilagođeno jelovniku, u vezi s čim se najispravnije posavjetovati s vinskim znalcima, ako želite da sve bude na nivou. Električni, automatski otvarači trebaju biti elegantni i poslužiti kao spretno rješenje, uz čiju pomoć se ne treba mučiti prilikom otvaranja vina. Njime bi trebalo izbjeći neugodnosti oko prskanja, pucanja čepa ili primjerice teško perivih mrlja. Najveći izbor takvih otvarača pronašli smo u asortimanu dobro poznatog branda Prestigio.

Dizajnerskog su vizuala, dugotrajne baterije, sposobni otvoriti i do 80 boca bez punjenja, a ovisno o kojem se modelu radi, u paketu se mogu pronaći i aeratori, vakumski čep, rezač folije i slično. Uređaji su jednostavni za korištenje, prisloni ih se na vrh boce, pritisne jednu tipku i čep kroz par sekundi lagano izađe vani. Cijeli proces izgledat će otmjeno i na razini prave restorantske usluge.

Definitivno ćete impresionirati svoje poslovne partnere ili važne goste, kojima na kraju večere možete i pokloniti neki od paketa, s obzirom da su pakirani u zaista lijepe kutije. Primjerice, Maggiore otvarači dolaze u crnoj boji, sa zlatnim ili srebrenim vizualnim dodatkom i pakirani su u profinjenim kutijama, što ih čini atraktivnim poklonima. Konkretno, ovi modeli otvarača imaju posebne bežične stanice za punjenje koje služe i za postavljanje, odnosno držanje uređaja. U ovom se paketu nalazi i nož za rezanje folije.

Garda je vjerojatno najkompletniji paket, u kojem se nalaze pumpa iza ispuhuvanje zraka, čime se spriječava oksidacija vina, somelijerski set kojeg čine nož za rezanje folije, aerator i vakumski čep. Zbog svih nabrojanih dodataka, preporuča se profesionalcima, ali i pravim vinskim ljubiteljima koji vole otvoriti više boca u kratkom vremenu, jer im je bitno da imaju vino koje odgovara hrani, menu-u kojeg imaju taj dan i bitno im je da se vino ne pokvari do iduće konzumacije.

Pronašli smo još jedan set prvobitno namijenjen profesionalcima, no kao što su i Gardu prisvojili i ostali vinoljupci, tako je i Nemi postao dio vinskog kutka u kuhinjama amatera. Nemi set, kao i Garda uključuje odlične dodatke poput aeratora, noža za rezanje folije, čep koji ispuhuje zrak, čvrsto zatvara bocu i čuva kvalitetu vina. Minimalističkog je dizajna te se zbog toga može uklopiti u bilo koju vrstu ambijenta.

I za kraj, spomenut ćemo još jedan set koji nosi naziv Valenze i specifičan je po svojoj tamno crvenoj boji, što će obožavateljima boja i detalja predstavljati dodatni benefit. S jednim punjenjem sposoban je otvoriti do 80 boca, također u paketu s njim dolazi i nož za rezanje folije, areator i vakumski čep. Nakon svih predstavljenih modela, teško se odlučiti za jedan, no ako volite crno vino i uz to imate crvene i crne detalje u kuhinji, Valenze model bit će pun pogodak.

Maggiore, Garda, Nemi, Valenze samo su neki od dostupnih otvarača koje možete nabaviti preko nekoliko online trgovina: EKUPI, Sancta Domenica, Abrakadabra, Bazzar ili u fizičkim poslovnicama trgovine Centar Tehnike.

A ako kupujete kao fizička osoba, ponudu možete zatražiti od ovlaštenog distributera ASBISc-CR.

ASBIS Hrvatska, već dugi niz distribuira Prestigio i svjedoči njegovoj ekspanziji i povećanoj potražnji. Prestigio je međunarodni brand koji preko 20 godina nudi široku ponudu potrošačke elektronike za dom, obrazovanje i posao. Tvrtka prodaje proizvode u 30 zemalja diljem svijeta, s više od 25 milijuna prodanih uređaja tijekom svoje povijesti. Proizvodi brenda uključuju pametne uređaje i dodatke, inovativna rješenja za poslovanje i obrazovanje. Poznat je po inovacijama, a ovog je puta uloženo jako puno truda kako bi se vinskim znalcima i profesionalcima olakšao rad i kako bi cijeli proces otvaranja vinskih boca izgledao elegantnije, no mnogi su amateri pohrlili za istim uređajima jer su im upotpunili vinski kutak, olakšali otvaranje i sačuvali kvalitetu dugo prije otvorenog vina.

Odnedavno, brand je proširio asortiman vinskih dodataka i na druge vinske setove, od kojih najviše želimo set za hlađenje vina, koji izgledom podsjeća na malenu vreću koja omogućuje hlađenje i održavanje vina na optimalnoj temperaturi za uživanje u njegovom okusu. U setu dolaze i čepovi za zatvaranje vina i šampanjca koji osiguravaju kvaitetu pića još dugo nakon otvaranja. No, o novim setovima drugom prilikom, dok si nabavimo i isprobamo otvarače.