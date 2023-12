Ena Vitlov (AstraZeneca Hrvatska): Međunarodna smo tvrtka, razumijemo i poštujemo različitosti

Iznimno je važno pružiti svakoj osobi u timu platformu za rast, razvoj i doprinos. Jedan od mojih ciljeva je stvoriti atmosferu u kojoj se iskrenost, ranjivost i hrabrost cijene, a propitkivanje statusa quo je neophodno cijelo vrijeme

Ena Vitlov je stručnjakinja s više od 10 godina iskustva rada u farmaceutskoj industriji s ekspertizom u nekoliko terapijskih područja, od onkologije, hematologije do urologije i lijekova za središnji živčani sustav. Pridružila se tvrtki AstraZeneca 2022. godine kao voditeljica poslovne jedinice biofarmaceutike u Hrvatskoj, dio AstraZeneca Balkan klastera, s ciljem daljnjeg poboljšanja pristupa inovativnim terapijama. Sa sadašnje pozicije Ena Vitlov značajno doprinosi ciljevima AstraZeneca klastera, zahvaljujući svom bogatom iskustvu u komercijalnom sektoru i liderskim sposobnostima.

Vodite jednu od najvećih jedinica tvrtke u Hrvatskoj, kakvo je to lidersko iskustvo, koliko vam pomažu već ustanovljene smjernice a koliko vlastite vještine i intuicija?

– Rekla bih da je ljepota liderstva u tome što za njega nema recepta – sami stvarate vlastiti autentični stil i obrazac. Voditi tim poslovne jedinice biofarmaceutike u Hrvatskoj i biti dio seniorskog menadžmentskog tima za Balkan klaster jedno je od najvrjednijih iskustava u mojoj karijeri te predstavlja privilegij i odgovornost, ali i priliku za kontinuirano učenje.

Smjernice koje postoje korisne su u smislu procesa i identifikacije ključnih sposobnosti koje je potrebno imati. Međutim, važnije mi je pružiti svakoj osobi u timu platformu za rast, razvoj i doprinos. Jedan od mojih ciljeva je stvoriti atmosferu u kojoj se iskrenost, ranjivost i hrabrost cijene, a propitkivanje statusa quo je neophodno cijelo vrijeme.

Farmaceutski sektor tradicionalno je uvijek imao dobru situaciju s privlačenjem talenata, kakva je danas situacija?

– Kao dio Balkanskog klastera i općenito globalne tvrtke, naši timovi rade u međunarodnom okruženju koje im pruža širu perspektivu te razmjenu najboljih praksi i znanja. Imamo više projekata i edukativnih programa koji su na raspolaganju zaposlenicima.

U samo jednoj godini 20 posto tima poslovne jedinice biofarmaceutike formalno je napredovalo u karijeri, a cijeli tim je prošao kroz dubinsku analizu sposobnosti i napravio razvojne planove koji će im pomoći rasti u tvrtki. Privlačenje vanjskih talenata podržavaju programi kao što su Balkans internship za studente i CEEBA Leadership trainee gdje AstraZeneca nudi izvrsnu priliku talentima da se pridruže strukturiranim programima brzog učenja.

Na koji način uspijevate graditi visokoučinkovite timove?

– Izgradnja visokoučinkovitih timova je najzahtjevniji i najzahvalniji dio posla za mene kao lidera. Prije svega, to je proces koji nikada ne prestaje i neprestano se razvija. Najvažnije je postaviti razlog zašto radimo to što radimo – veliko ZAŠTO i jasno odrediti što nam je cilj u zadanom vremenskom okviru.

Dio KAKO odnosi se na eksperimentiranje i prilagodbu putem, poznavanju članova tima i načina na koji mogu pomoći jedni drugima i djelovati kao jedan. Svojim kolegama volim reći kako mirno more nikad nije stvorilo vještog moreplovca, a budući da smo svi u istom čamcu, moramo iskoristiti snage jedni drugih, prihvaćati greške i učiti iz njih, a pritom biti pošteni cijelim putem.

Na čemu se temelji rast tvrtke, koja je uloga inovativnih i bioloških lijekova?

– Iskorištavamo snagu znanosti i inovacija te naš globalni doseg kako bismo izgradili zdravu budućnost za ljude, društvo i planet. Sudjelujemo u rješavanju najvećih izazova našeg vremena, od klimatskih promjena do pristupa zdravstvenoj zaštiti i prevencije bolesti, te nastojimo stvarati vrijednost izvan utjecaja naših životno važnih lijekova, ugrađujući održivost u sve što radimo - od laboratorija do pacijenta. Iako su biofarmaceutici imali utjecaj na milijune ljudi, još uvijek postoje mnoge neispunjene potrebe koje se mogu zadovoljiti inovacijama u ovoj oblasti.

Imamo ambiciozan plan postizanja negativnog ugljičnog otiska do 2030. godine, kao i sadnju 200 milijuna stabala diljem šest kontinenata do tog vremena. To uključuje i veliki broj inicijativa u Hrvatskoj. Od početka ove godine naručujemo samo potpuno električne automobile, s ciljem da do 2025. cijela flota bude električna. Samo ove godine naš će tim podržati pošumljavanje sadnjom 2000 stabala. Kroz Program zdravlja mladih – Misija: Kisik pomažemo mladima u Hrvatskoj da bolje razumiju važnost zdravog načina života i zdravih navika.

Na koji način u vašoj kompaniji promičete uključivost i uvažavanje različitosti među zaposlenima?

– Budući da smo dio međunarodne tvrtke, radimo u timovima različitih nacionalnosti i trebamo razumjeti i poštivati različitosti kao i raznolikost kulturnih normi i preferencija ljudi. Rad u AstraZeneci također potiče inovacije. U AstraZeneca Balkan klasteru generacijski miks obuhvaća 55 posto milenijalaca i 45 posto generacije X. Podržavamo razvoj i rast žena.

Žene čine 60 posto našeg višeg menadžmenta u Balkan klasteru. Također, u klasteru imamo kolege iz devet različitih nacionalnosti koji svakodnevno surađuju i podržavaju jedni druge. Poticanje ‘speak-up‘ kulture i dvosmjerne komunikacije također je ključno, a imamo niz internih kanala putem kojih potičemo svoje zaposlenike na dijeljenje tema i prioriteta koji su im važni.

*Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom AstraZeneca Hrvatska