Europski Fond za pravednu tranziciju nudi nadu, nove vještine i posao

Završen je dvodnevni JTP Groundwork Technical Regional Forum koji je uz Platformu Europske komisije za pravednu tranziciju organizirao Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije. Forum se održao na dvije lokacije, u Zagrebu i Novskoj, a uz niz govornika i gostiju, održani su paneli, natjecanje za mlade, te nekoliko radionica. Kroz Fond za pravednu tranziciju (JTF) Hrvatskoj je na raspolaganju više od 180 milijuna eura, a Istarska i Sisačko-moslavačka županije određene su za korištenje ovih sredstava s ciljem ostvarenja pravedne klimatske tranzicije i bržeg prelaska na niskougljično gospodarstvo. Upravo je zato tema foruma bila “Kako IT sektor može transformirati lokalno gospodarstvo”.

Forum su otvorile Balbina Gluza-Czyczerska (Directorate-General for Regional and Urban Policy of the European Commission - DG REGIO) i Andreja Šeperac (RK SMŽ). U prvom panelu koji je govorio o hrvatskom korištenju sredstava JTF-a sudjelovali su Myriam Boveda i Ascanio Troiani (DG REGIO), Lovro Novoselac (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU), Mihael Jurić (Sisačko-moslavačka županija), te Ivana Dragišić (Regionalni koordinator Istarske županije). Dijana Bezjak (MRRFEU) i Iva Marić (DG REGIO) predstavile su mogućnosti, kao i natječaje na koje se mogu javljati poduzetnici iz IT sektora. Čule su se i već uspješne priče iz Poljske i Rumunjske koje su JTF regije. U Poljskoj tako postoji KatoHub posvećen digitalnim tehnologijama i gaming, dok u Rumunjskoj razvijaju robotsku incijativu Jiu Valley.

Drugi dan foruma započeo je obilaskom nekoliko lokacija u Novskoj koje su izgrađene, uređene ili pokrenute zahvaljujući europskim sredstvima - STEM lab za mlade, Inkubator Društvenih Inovacija, Dnevni centar za starije i hotel Knopp. Predstavljene su i lokalne IT inicijative – inkubator PISMO u Novskoj (Andreja Šeperac), Centar umjetne inteligencije u Lipiku (Igor Buzov) te Drone-IN centar u Petrinji (Karlo Dževerlija). Radionice sa sudionicima su za cilj imale da se pobliže odredi uloga IT-u u pravednoj tranziciji, pa je u prvoj predstavljena i tvrtka SELK (Miroslav Lipničan), dok se u drugoj govorilo o edukacijama i mogućnostima prekvalifikacije što je predstavljeno od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Ivana Drobac Kern).

– JTF nudi ljudima nadu, nove vještine i posao. Ovaj forum organizirali smo s ciljem predstavljanja ovih mogućnosti, umrežavanja i informiranja. Nema sumnje da je ono što smo do sad napravili u Novskoj i Sisačko-moslavačkoj županije pokrenulo niz drugih procesa. S projektima koje pokrećemo kroz JTF sigurno ćemo ostvariti ono što je već uspješno potvrđeno diljem drugih JTF regija – poručili su organizatori u pozdravnim riječima.

Na natjecanju su se natjecatelji podijeljeni u šest timova natjecali da u šest sati ponude IT rješenja u dva izazova. Prvi izazov tiče se digitalizacije usluge na lokalnoj razini, dok je drugi izazov budućnost regije – IT kao temelj budućnosti. Natjecatelji su bili učenici Srednje škole Novska, Tehničke škole Sisak i Tehničke škole Kutina. Na kraju su timovi svoja rješenja predstavili žiriju, a pobjedu su odnijele ekipe iz Kutine. Najbolji timovi osvojili su vaučere koje je osigurala Europska komisija, dok je nagrade za sve sudionike natjecanja osigurao Regionalni koordinator SMŽ.

Forum su pratili predstavnici i javnog i privatnog sektora, a ovaj događaj nadovezao se na prethodne aktivnosti koje je pokrenula Platforma Europske komisije za pravednu tranziciju za uključivanje i izgradnju Centra gaming industrije u Novskoj. Događaj je dio JTP Groundworka, podrške izgradnji kapaciteta koja pomaže regijama Fonda za pravednu tranziciju (JTF) da provedu svoje teritorijalne planove pravedne tranzicije (TJTP).

Podsjećamo, Regionalni koordinator SMŽ u lipnju je potpisao ugovor vrijedan 26,4 milijuna eura za izgradnju i opremanje prve faze Centra gaming industrije, budućeg kampusa u Novskoj. Uz Centar gaming industrije, Sisačko-moslavačka županija kroz isti Fond osigurala je sredstva za još dva projekta – Mrežu poduzetničkih inkubatora SMŽ u Sisku i Glini, te Majstorsku školu u Sisku. Ukupna vrijednost projekata u SMŽ je veća od 100 milijuna eura.