Festival Taste the Mediterranean sljedećeg tjedna u Splitu donosi bezvremenske okuse mediterana

Okusi mora, okusi tradicije, okusi promjena. Sve to donosi Taste the Mediterranean, najprestižniji domaći festival mediteranske kuhinje koji počinje idućeg tjedna u Splitu. U splitskim restoranima kuhat će više od 30 vrhunskih domaćih i svjetskih chefova, uz poseban naglasak na održivost i očuvanje mediteranske kulturne baštine.

Split će od 23. do 27. listopada biti domaćin najprestižnijeg festivala mediteranske kuhinje u Hrvatskoj, Taste the Mediterranean (TTM). Na konferenciji za medije u Hrvatskom domu u Splitu najavljeno je kako će u svom 12. izdanju festival okupiti više od 30 vrhunskih gostujućih i domaćih chefova, nagrađenih Michelinovim zvjezdicama, Gault&Millau tokama i drugim važnim kulinarskim priznanjima, koji će Split na četiri dana pretvoriti u središte mediteranske gastronomije. Uz dvije ekskluzivne večere na gradskoj Ribarnici, za vrijeme Festivala čak 16 splitskih restorana nudit će jedinstvene mediteranske večere, a u nekima od njih gostovat će renomirani svjetski chefovi. Posjetitelji će moći birati među restoranima: Boutique restaurant Bome, Brasserie on 7, Corto Maltese, Dujkin dvor, Dvor, Kadena, K.užina, Mokosh, Nostromo, Tinel, Zinfandel Food&Wine Bistro, ZOI, Zora bila, Zrno Soli, te Il Ponte u Trogiru, a u wine baru Bottiglia wine & deli održat će se vinske degustacije.

Svečano otvorenje festivala je u srijedu, 23. listopada, u Hrvatskom domu, koncertnoj dvorani Ivo Tijardović, a program otvorenja obilježit će koncert višestruko nagrađivane ženske Klape Neverin iz Kaštel Lukšića i mali zalogaji budućih chefova iz veleučilišta Aspira. Tako će ovogodišnje izdanje Taste the Mediterranean festivala od prve večeri prikazati sinergiju Mediteranske prehrane i Klapske pjesme, oboje uvrštenih u UNESCO-ov popis svjetske nematerijalne kulturne baštine.

- Kao i do sada misija Festivala Taste the Mediterranean je međunarodna promocija hrvatske gastronomije, uz poseban naglasak na održivost i očuvanje mediteranske kulturne baštine. Posebno me veseli da su nam se u tome pridružile neke mlađe generacije chefova koje se svakodnevno bore za opstanak na domaćoj gastronomskoj sceni kojom često dominiraju loša kvaliteta hrane i pohlepa za brzom zaradom - rekla je Ingrid Badurina Danielsson, direktorica Taste the Mediterranean festivala.

Na temu nematerijalne kulturne baštine pod zaštitom Unesca posebno se osvrnula ravnateljica Hrvatskog doma Split, Vanesa Kleva: - Zadovoljstvo nam je ugostiti festival Taste the Mediterranean koji u svom 12. izdanju, na 45. obljetnicu uvrštenja Splita na popis dobara svjetske baštine UNESCO-a, promovira čak dva, svima nam vrlo važna, dobra nematerijalne kulturne baštine – Mediteransku prehranu i Klapsko pjevanje.

Uz posebne mediteranske menije po promotivnim cijenama, koje samo za Festival TTM pripremaju chefovi vodećih splitskih restorana, posebnu pažnju privući će uvijek atraktivne četveroručne i šesteroručne večere koje će chefovi domaćini pripremati s gostujućim chefovima iz cijelog svijeta. Novost ovogodišnjeg Festivala su dvije jedinstvene večere na gradskoj Ribarnici. U petak 25. listopada večeru ‘Mediteran na pjatu‘ pripremat će sedmeročlani tim chefova iz Portugala, Italije, Španjolske, Slovenije, Maroka, Japana i Francuske, a svaki od njih će za splitsku publiku predstaviti jedno tipično jelo iz svoje nacionalne kuhinje. Već sutradan, u subotu 26. listopada, na Ribarnici će večeru „Dalmacija na pjatu“ pripremati još veći tim od devet hrvatskih chefova mediteranske kuhinje, a uz njihova jela bit će poslužena najbolja vina iz vinarija Agrolaguna i Belje. Na obje večere gosti će moći uživati i u maštovitim koktelima u izvedbi koktel majstora tima Raise the Bar, Coca Coline akademije za podizanje kvalitete u ugostiteljstvu.

Na konferenciji je predstavljen i ‘Meštrovićev pjat kod Dujke‘, originalni kulinarski projekt konobe Dujkin dvor i Muzeja Ivana Meštrovića, koji će omogućiti posjetiteljima da upravo za vrijeme festivala kušaju jela koja je Olga Meštrović pripremala suprugu, jednom od najvećih hrvatskih umjetnika svih vremena. Jela iz knjižice „Jelovnik obitelji Meštrović“, koju je objavio Muzej Ivana Meštrovića, posjetitelji će moći kušati u konobi Dujkin Dvor od 25. listopada do 3. studenog.

- U ovaj projekt smo ušli s ciljem približavanja Meštrovićevog stvaralaštva i načina života stanovnicima Splita, grada kojeg je on najviše volio, a zanimljiva slučajnost je da u našem restoranu, počevši od šefice kuhinje, imamo čak tri Meštrovića, tako da smo ovaj projekt osjećali kao i svojevrsnu dužnost - duhovito je zaključila Jelena Tabak, predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK i vlasnica konobe Dujkin dvor.

U dnevnom dijelu festivala gostujući chefovi će u privatnoj ugostiteljskoj školi Oliva Allegra održati osam masterclass radionica za učenike ugostiteljskih škola i profesionalne kuhare, ali nekoliko mjesta rezervirano je i za kulinarske amatere koji žele otkriti tajne vrhunskih chefova. U Hrvatskom domu održat će se i četiri panel rasprave o turizmu i gastronomiji, te izazovima s kojima se susreće tradicionalna mediteranska prehrana. Panel rasprave pružit će uvide stručnjaka iz različitih sektora, od gastronomije do gospodarstva, dok će na panelu o budućnosti održivog turizma posebno zanimljiva biti zapažanja specijalne gošće festivala prof. dr Estelle Dinh, doktorice održivog luksuznog turizma te je uvrštena na Forbesovu listu „40 under 40“ za Monako.

Bogat gastronomski program upotpunit će ekskluzivne vinske radionice u poznatom wine baru Bottiglia, na Firulama, pod nazivom „Čaša vina, feta sira“. Vina koja će predstaviti sommelierski tim iz Vino.Likea, pratit će selekcija najboljih sireva President, jer poput kulinarskih kreacija i sirevi se odlično sljubljuju s vinima.

- Ovakve manifestacije važne su za napredak gastronomske, ali i cijele turističke ponude Splita, jer ta događanja postaju poseban motiv posjeta Splitu, te omogućavaju da se sezona dodatno produži - rekla je Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice Split, te zahvalila splitskim ugostiteljima koji svojim trudom i radom konstantno unaprjeđuju gastronomsku ponudu ovog grada.

Direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije, Ivana Vladović predstavila je projekt brandiranja marende, tradicionalnog dalmatinskog obroka, čija filozofija pripreme i stila življenja, privlači sve više poklonika.

- Mi spizu slavimo svaki dan, a marenda je kruna dalmatinske gastronomije. Ovaj festival promovira autentičnost, a njegov međunarodni karakter omogućava da to što je naše predstavimo cijelom svijetu - rekla je Ivana Vladović, direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije.

Festival Taste the Mediterranean održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i Sporta RH, HTZ-a, Splitsko-dalmatinske županije, TZ Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, TZ grada Splita te Hrvatske gospodarske komore.