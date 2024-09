Finance Weekend oduševio sudionike i postavio nove standarde u sektoru korporativnih financija

Weekend Media Festival i Farseer uspješno su održali prvi Finance Weekend, ekskluzivni događaj koji je okupio vodeće financijske stručnjake i lidere iz regije. Konferencija je nadmašila sva očekivanja, privukavši više od 150 sudionika i postavši ključno mjesto za razmjenu znanja i ideja u financijskom sektoru.

Transformacija uloge CFO-a

Jedna od ključnih tema bila je transformacija uloge CFO-a, koja se ne samo promijenila, već se kontinuirano mijenja iz godine u godinu. Diskusije su naglasile kako su CFO-ovi danas više nego ikad prije uključeni u operativne projekte, suočeni s rastućim zahtjevima za digitalizacijom kako bi pružili podršku ostatku organizacije, te opterećeni sve kompleksnijim izvještavanjem.

Digitalizacija je bila u središtu mnogih razgovora, s naglaskom na važnost kvalitete podataka. Istaknuto je kako su lideri u segmentu digitalizacije u potpunosti prihvatili svoju odgovornost za upravljanje kvalitetom podataka, do te mjere da se timovi za upravljanje kvalitetom podataka često nalaze direktno pod CFO-ovom ingerencijom. Sudionici su se složili da su kvalitetni i uredni podaci temeljni preduvjet ne samo za AI projekte, već i za različite projekte digitalizacije.

Rizik - glavna valuta modernog doba

Konferencija je otvorila i prostor za dublje razumijevanje uloge financija u oblikovanju budućnosti poslovanja. Diskusije su obuhvatile teme poput održivosti, tehnoloških inovacija i globalnih ekonomskih trendova, stavljajući naglasak kako valuta 21. stoljeća više nije novac, zlato ili nafta, već rizik. Na panelu „Risk: The commodity of the 21st Century“, profesor kvantitativnih financija Walter Farkas sa Sveučilišta u Zürichu jasno je pokazao kako rizik, iako ga ne možemo opipati i namirisati, ima vrlo stvarne financijske posljedice. „Upravljanje rizikom ishoda uvijek se suočava s nepoznatim“, izjavio je Farkas te dodao kako AI ubrzano mijenja način na koji donositelji odluka upravljaju njime. Napredni algoritmi omogućuju precizniju procjenu mogućih ishoda, čineći rizik izračunljivim i predvidljivim. No, još uvijek se moramo nositi s neizvjesnostima koje su duboko ukorijenjene u budućnosti.

Budućnost novca je digitalna?

Boris Vujčić, Guverner Hrvatske Narodne Banke održao je predavanje pod nazivom „The Future of Money: Central Bank Digital Currency“, u kojemu je govorio o uvođenju digitalnog eura koji će imat značajnu ulogu u stabilnom i inovativnom financijskom sustavu Europe te ujedno nositi brojne prednosti za građane.

„Digitalni euro nije zamjena za gotovinu, on je supstitut koji ćete koristiti uz gotovinu, ali će biti kao digitalni način plaćanja gotovinom, što sličniji gotovinskom načinu, ali digitalni. Digitalni euro je zapravo novac koji držite u centralnoj banci, iznos na računu digitalnog eura će biti ograničen na nekoliko tisuća eura, ali ćete s njim moći provoditi i veće transakcije, jer će vaš račun u komercijalnoj banci i ovaj digitalnog eura biti povezan“, objasnio je Vujčić.

Održivost i ESG

Održivost i ESG (Environmental, Social, and Governance) bili su još jedna vruća tema konferencije. Iako je ESG poprimio novu formu s jasnim rokovima, odgovornostima i isporukama, zanimljiv zaključak bio je da se većina organizacija bavi održivošću već dugi niz godina, iako to možda nisu tako nazivali. Ova perspektiva pružila je ohrabrujući pogled na napredak koji je već postignut u području korporativne održivosti.

Mnogi su istaknuli da je upravo ovakav holistički pristup financijama neophodan u današnjem kompleksnom poslovnom okruženju. Sudionici su prepoznali vrijednost platforme koja omogućuje razmjenu ideja o tome kako financije mogu biti pokretač inovacija i održivog rasta.

Ovakvi događaji prijeko su potrebni financijskim stručnjacima kako bi ostali u koraku s brzo mijenjajućim poslovnim okruženjem i zadržali konkurentnost na globalnoj razini. Finance Weekend je, prema mišljenju prisutnih, postavio nove standarde za financijske konferencije u regiji, kombinirajući stručnost, inovativnost i strateško promišljanje.

S uvođenjem Finance Weekenda, Weekend Media Festival učvršćuje svoju poziciju kao sveobuhvatna konferencijska platforma koja okuplja ključne aktere iz različitih sfera poslovnog svijeta. Uz već etablirani Weekend Media Festival koji privlači stručnjake iz medija i marketinga, HR Weekend koji se fokusira na ljudske resurse i organizacijski razvoj, te AI Weekend koji istražuje najnovije trendove u umjetnoj inteligenciji, dodatak Finance Weekenda zaokružuje ponudu, pružajući jedinstvenu priliku za umrežavanje i razmjenu znanja među liderima iz biznisa, HR-a, tehnologije i financija. Ova sinergija različitih, ali međusobno povezanih područja, čini Weekend Media Festival nezaobilaznim događajem za sve koji žele ostati u koraku s najnovijim trendovima i inovacijama koje oblikuju moderno poslovanje.

Igor Kranjčec, direktor marketinga Farseera nakon održanog Finance weekenda izjavio je: "Uspjeh ovogodišnjeg Finance Weekenda potvrdio je potrebu za ovakvim događajem u našoj regiji. Već sada počinjemo s planiranjem sljedećeg izdanja, s ciljem da postanemo vodeća platforma za inovacije i napredak u svijetu korporativnih financija."

Finance Weekend je potvrdio svoju poziciju kao nezaobilazni događaj za sve koji žele ostati u koraku s najnovijim trendovima u financijama. Sljedeće izdanje očekuje se sljedeće godine s još više inspirativnih govornika i praktičnih znanja za financijske lidere.