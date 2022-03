Gebrüder Weiss raste na svim područjima poslovanja

Međunarodno transportno i logističko poduzeće Gebrüder Weiss ostvarilo je u protekloj poslovnoj godini preliminarni neto promet od 2,54 milijardi eura. To je rast od 43 posto u odnosu na prethodnu godinu (2020.: 1,77 milijardi eura). Više od 70 posto tog rasta prometa potječe iz zračnog i pomorskog sektora. Zbog globalnog manjka teretnog prostora, vozarine brodarskih tvrtki i zračnih prijevoznika višestruko su porasle. Daljnji obračun ovih troškova značajno je pridonio povećanju prometa logističara – no, doveo je i do posebnih izazova.

- Godina 2021. također je bila iznimna godina i obilježena visokom volatilnosti. Neravnoteža između niske ponude kapaciteta i velike potražnje imala je drastične učinke. Samo uz veliko zalaganje i predanost uspjeli smo realizirati odgovarajuća transportna rješenja za naše klijente unatoč uskim grlima kapaciteta. Ponosan sam na ono što su naši zaposlenici ostvarili pod otežanim uvjetima - izjavio je Wolfram Senger-Weiss, predsjednik Uprave Gebrüder Weiss.

Tvrtka je u 2021. organizirala više zračnih prijevoza - čartera za svoje klijente, koristeći pritom i Prachter, putnički zrakoplov pretvoren u teretni zrakoplov. Preuzimanje poslovanja tvrtke Ipsen Logistics u Njemačkoj, Poljskoj i Maleziji krajem 2020. predstavljalo je važan razvojni korak za globalnu mrežu. Sveukupno je zračni i pomorski sektor poslovanja s logistikom ostvario promet od 1.030 milijuna eura (2020.: 470 milijuna eura).

Područje cestovnog prometa i logistike zaključilo je poslovanje s povećanjem prometa od 16 posto na 1.277 milijuna eura (2020.: 1.104 milijuna eura). Kako bi povećala učinkovitost, tvrtka Gebrüder Weiss koristila je nove tehnologije u planiranju transporta, disponiranju i mjerenju tereta; uvedena je intermodalna veza od Beča do njemačke Ruhrske oblasti. Ostvareni su novi rekordi pošiljki u svim proizvodnim područjima cestovnog prometa. Gotovo 1,74 milijuna Home Delivery pošiljki tvrtka Gebrüder Weiss isporučila je krajnjim korisnicima u Austriji kao i više zemalja istočne Europe te je tamo dodatno učvrstila vodeću tržišnu ulogu (2020.: 1,37 milijuna pošiljki). Tvrtka DPD Austria, čiji je član društva Gebrüder Weiss paketna služba, poslala je više od 66,5 milijuna paketa u 2021. To odgovara rastu od 16 posto u odnosu na prethodnu godinu, što je ponajprije posljedica snažnog poslovanja s privatnim kupcima.

Snažna tržišna pozicija u srednjoj i istočnoj Europi

U Bavarskoj je Gebrüder Weiss akvizicijama konsolidirao svoju mrežu cestovnog prometa u južnoj Njemačkoj. Tvrtka je realizirala daljnja preuzimanja poduzeća u Bugarskoj i Turskoj, otvorene su nove poslovnice u Mađarskoj, Češkoj i Južnoj Koreji. Logističar je uložio ukupno 112 milijuna eura u širenje poslovnica i nove objekte (2020.: 75,6 milijuna eura - to je najveći volumen ulaganja u povijesti tvrtke do sada). Širenjem mreže rastao je i broj zaposlenih: porastao je za osam posto na oko 8.000 zaposlenika.

14.500 korisnika koristi novi korisnički portal myGW

Radi optimizacije logističkih procesa Gebrüder Weiss se sve više oslanja na digitalne alate za svoje kupce.

- Zahtjevi za brzinom, učinkovitošću i transparentnošću duž cijelog opskrbnog lanca značajno su porasli. Međunarodnim uvođenjem i daljnjim razvojem našeg korisničkog portala myGW ostvarili smo važnu prekretnicu - rekao je Wolfram Senger-Weiss.

Digitalna platforma nudi klijentima informacije u stvarnom vremenu o protoku robe i već je koristi više od 14.500 korisnika u 19 zemalja. Osim toga, realizirani su projekti iz područja upravljanja lancem opskrbe za nekoliko renomiranih klijenata. Logistička tvrtka želi nastaviti rasti u tom segmentu i proširiti svoju ponudu digitalnih usluga.

- Međutim, korona kriza je pokazala koliko je važno imati kontrolu nad fizičkom infrastrukturom. Naša strategija 'Best of Both Worlds' – dakle moderni digitalni alati s jedne strane, logistički prostori, teretni kapaciteti i dobro obučeni zaposlenici s druge – još jednom se pokazala u svakom slučaju ispravnom - zaključio je Senger-Weiss.

Klimatska neutralnost do 2030.