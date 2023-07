Generali proglasio pobjednike SME EnterPRIZE 2023. natječaja u održivosti u Hrvatskoj

Generali osiguranje je, zajedno s partnerima projekta Privrednom bankom Zagreb i Udrugom Glas Poduzetnika, uspješno proveo novo izdanje natječaja SME EnterPRIZE, usmjerenog malim i srednjim poduzećima s ciljem podrške u njihovoj održivoj transformaciji.

Na natječaj su, i to u dvije kategorije: Zajednica i Okoliš, svoje projekte mogla prijaviti hrvatska mala i srednja poduzeća koja su klijenti Generali osiguranja, Privredne banke Zagreb ili članovi udruge Glas Poduzetnika. Stručni žiri, kojeg su činili istaknuti domaći stručnjaci iz akademske zajednice, medijski djelatnici i poduzetnici, odabrao je po dva finalista u svakoj kategoriji te su nagrađeni prvoplasirani i drugoplasirani projekti.

- Generali je organizirao ovogodišnji natječaj SME EnterPRIZE u Hrvatskoj zajedno s partnerima projekta Privrednom bankom Zagreb i Udrugom Glas Poduzetnika. Zadovoljstvo mi je što je ovogodišnje izdanje natječaja izazvalo veliki interes među poduzetnicima. Primili smo više od 140 prijava, što predstavlja značajan porast od 40 posto u odnosu na prošlu godinu. To je sjajan pokazatelj da sve veći broj poduzeća prepoznaje važnost održivosti i želi biti dio inicijative SME EnterPRIZE. Poduzeća su predstavila inspirativne modele poslovanja što ukazuje na snažan interes i svijest o važnosti održivosti u poslovanju. Želimo predstaviti njihove inspirativne poslovne priče kako bismo potaknuli i druge poduzetnike da slijede njihov primjer - rekao je Mario Carini, predsjednik Uprave Generali osiguranja.

Pobjednici po kategorijama

U kategoriji Zajednica prvo mjesto pripalo je Socijalnoj zadruzi Humana Nova, eko društvenom poduzeću iz Čakovca. Humana Nova u sve svoje radne procese uključuje osobe s invaliditetom i druge društveno isključene skupine tražeći inovativna i održiva rješenja za njihovo zapošljavanje. Kroz gospodarenje tekstilnim otpadom, sakupljanje, ponovnu upotrebu i recikliranje tekstila, Humana Nova nudi ekološki održiva rješenja i smanjuje negativan ugljični otisak i utjecaj na okoliš.

Drugo mjesto u kategoriji Zajednica, kao i prošle godine, osvojila je križevačka tvrtka Hedona. Osnovana prije 10 godina s ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom u proizvodnji ručno rađenih čokolada i pralina, tvrtka trenutno zapošljava 19 osoba s invaliditetom koji imaju mogućnost svojim radom i trudom sebi i svojoj obitelji osigurati dostojanstven život. Posebni napori ulažu se u kontinuirano uvođenje inovativnih modela kako bi se otvorila nova radna mjesta i osobama s invaliditetom osigurala još kvalitetnija integracija.

U kategoriji Okoliš prvo mjesto osvojila je tvrtka Magic Forest iz Grubišnog Polja. Nagrađeni su temeljem Projekta O2, razvoja osviještenosti o potrebi zaštite šuma putem društveno potaknute sadnje stabala na opožarenim, posječenim i degradiranim područjima, korištenjem inovativnih sistema pošumljavanja te edukacijskih programa. Iz zraka dronom i SeedBombs paketićima obnavljaju i sade nove šume višestruko brže. Dosad su uključili više od 365 pojedinaca, zasadili više od 45.500 stabala, pošumili 102 tisuće kvadrata te angažirali 10 kompanija.

Drugo mjesto u kategoriji Okoliš osvojila je tvrtka Sobočan iz Murskog Središća, koja se bavi proizvodnjom namještaja i opreme. Jedna je od rijetkih proizvodnih kompanija u Hrvatskoj koja gotovo 70 posto svojih potreba za energijom u proizvodnji zadovoljava iz sunčeve energije i aktivno provodi kampanju sadnje drveća s novo zasađenih 8.500 sadnica hrasta u okviru kampanje pošumljavanja.

Pobjednika svake kategorije Generali je nagradio iznosom od 4.000 eura bruto i godišnjom Digital only pretplatom za Bloomberg Adria. Drugoplasirane projekte u svakoj kategoriji Generali osiguranje nagradio je poslovnim paketom godišnjeg putnog zdravstvenog osiguranja i menadžerskog osiguranja od nezgode u iznosu do 2.000 eura bruto ili ekvivalentnom nagradom, kao i godišnjom Digital only pretplatom za Bloomberg Adria u iznosu 130 eura.

Heroj održivosti SME EnterPRIZE 2023 natjecanja u Hrvatskoj

Između pobjednika kategorija, međunarodni znanstveni odbor koji također okuplja stručnjake iz akademske zajednice, ustanova i gospodarstva – proglasio je Socijalnu zadrugu Humana Nova iz Čakovca Herojem održivosti natječaja SME EnterPRIZE 2023. u Hrvatskoj. Generali je ovu najbolje održivu nacionalnu poduzetničku praksu nagradio nagradnim oglašivačkim paketom na Bloomberg Adria platformama u iznosu 6.250 EUR bruto te će imati jedinstvenu priliku sudjelovati na međunarodnom događaju Generali SME EnterPRIZE u Bruxellesu 28. studenoga 2023.

Generalijeva i Bocconijeva Bijela knjiga

SME EnterPRIZE strateška je inicijativa Generali Grupe posvećena malom i srednjem poduzetništvu kao temelju europskog gospodarstva i jednom od glavnih pokretača održive tranzicije. Ugrađena u strateški plan „Lifetime Partner 24: Driving Growth“, inicijativa SME EnterPRIZE promiče zeleniju i uključiviju ekonomiju u skladu s Europskim zelenim planom i inicijativom Next Generation EU. Mala i srednja poduzeća koja su prihvatila ESG pristup ostvaruju koristi u svim područjima, nadmašujući već pozitivne rezultate zabilježene prošle godine, kako potvrđuje ovogodišnje istraživanje u sklopu projekta Bijele knjige SME EnterPRIZE, koju je pripremila škola za menadžment SDA Bocconi School u suradnji s Generalijem.

U suradnji s Generali Grupom, istraživači SDA Bocconi Sustainability Laba pripremili su Bijelu knjigu, sveobuhvatan izvještaj koji pruža pregled znanstvene i praktične literature o održivosti i MSP-evima diljem Europe. Sadrži ključne spoznaje dobivene intervjuiranjem više tisuća malih i srednjih poduzeća te ima za cilj razumjeti njihov strateški pristup integraciji održivosti, kao i prepreke s kojima se susreću u poslovanju.

Upitani da identificiraju tri glavna čimbenika koji su pogodovali ili zahtijevali usvajanje formaliziranijeg pristupa održivosti, MSP-ovi uglavnom ističu visoke troškove energije, regulatorne zahtjeve te viziju i osjećaj društvene odgovornosti poduzetnika. Relativna važnost ovih pokretača može malo varirati od zemlje do zemlje, ali oni dosljedno igraju značajnu ulogu u oblikovanju strategija održivosti malih i srednjih poduzeća. Tako visoki troškovi energije, ukupne prosječne relevantnosti od 43 posto, s vrhuncima od 52 posto u Češkoj Republici i 49 posto u Hrvatskoj, ukazuju da ekonomske implikacije troškova energije igraju značajnu ulogu u motiviranju malih i srednjih poduzeća da usvoje strategije održivosti.

Prema istraživanju, u Hrvatskoj su mala i srednja poduzeća također imala značajne koristi od strukturiranih strategija održivosti. Ključni aspekti koji su imali pozitivan utjecaj na poslovanje uključivali su bolji utjecaj na okoliš, zadovoljstvo zaposlenika, bolje upravljanje rizicima, zadovoljstvo kupaca i bolji uvjeti osiguranja. Mala i srednja poduzeća čiji vlasnici posjeduju snažan osjećaj odgovornosti vjerojatnije će usvojiti formalizirane strategije održivosti. Ove jeseni Generali i SDA Bocconi izdat će Bijelu knjigu na kojoj se temelji ovo istraživanje u cijelosti.