Get Started in Health Innovation - novost u hrvatskom healthtech ekosustavu

Zdravstvo je jedna od industrija koja vapi za inovacijama. Zdravstveni sustav, pružatelji zdravstvenih usluga, pacijenti i vlada svakodnevno se suočavaju s izazovima poput nedostatka resursa, rastućim troškovima i nepovoljnim ishodima. Pandemija je svakako pridonijela tom trendu, ali i potaknula nešto što je bilo itekako potrebno, a to je digitalizacija zdravstvene skrbi i širenje inovativne medicinske tehnologije. U svijetu disruptivnih tehnologija, biti inovativan nije nešto što je poželjno već nužno. No, pitanje je kako potaknuti inovativnost u zdravstvu i ambiciju za uvođenjem promjena.

Osjećaj hitnoće za promjenama sve je više naglašen, stoga se kao rezultat toga sve više investitora okreće healthtech startupima u kojima vide neiskorišteni potencijal. U 2021. godini investirano je 10 milijardi USD u europske healthtech startupe što je porast za 2.5 puta u odnosu na 2019. godinu. Različiti interesi od inovatora, ulagača, pacijenata, pa sve do pružatelja zdravstvenih usluga sudjeluju u razvoju zdravstvenog ekosustava koji sve više oživljava. Pritom, u razvoju zdravstvenih inovacija ključnu ulogu imaju inkubatori i akceleratori kao rješenja izazova u toj industriji.

Novost u hrvatskom healthtech ekosustavu jest pokretanje programa podrške startupima - Get Started in Health Innovation.

Get Started in Health Innovation nudi podršku svima koji imaju ideju za unapređenje zdravstvenog sustava i pružanje kliničke skrbi te žele poboljšati iskustvo pacijenata.

Stvaranje proizvoda i usluga suvremene digitalnog zdravstva nalazi se na čvorištu medicine i tehnologije. Stoga, osim uključivanja dionika zdravstvenog sustava, razvoj inovacija zahtijeva iskustvo i znanje o tehničkim i poslovnim aspektima, a samim time podrazumijeva i mentorsku podršku.

Get Started in Health Innovation - program podrške startupima u zdravstvenoj industriji

Sveučilište u Zagrebu (EIT Health HUB Hrvatska) i Lean Startup Hrvatska uočili su nedostatak programa koji se bave zdravstvenim inovacijama u Hrvatskoj te su odlučili to promijeniti i pokrenuti Get Started in Health Innovation, 6 - mjesečni program specijalizirane podrške startupima u zdravstvenoj industriji.

Kroz intedisciplinarni pristup zasnovan na resursima sveučilišta, podršku partnera iz industrije i međunarodni doseg, program će ponuditi jedinstvenu podršku u razvoju i edukaciju za inovatore u zdravstvu.

Kome je namijenjen GSiHI program?

Program je namijenjen svim zainteresiranim pojedincima ili timovima željnima stvaranja inovacija u području zdravstva i zdravstvene skrbi, a posebno:

pojedincima ili startup timovima u ranoj fazi razvoja prije izlaska na tržište

studentima diplomskih ili doktorskih studija

istraživačima iz područja prirodnih, tehničkih ili društvenih znanosti

zdravstvenim djelatnicima

zdravstvenim poduzetnicima

Probleme u zdravstvu, najčešće, uviđamo ako smo dio istog sustava bilo kao pružatelji zdravstvenih usluga, posrednici ili u ulozi pacijenata. Susreći se s izazovima, automatizmom razmišljamo o rješenjima koja bi ih otklonila ili barem djelomično ispravila.

Ukoliko se krećete u zdravstvenim krugovima ili često posežete za online medicinskim savjetima, zasigurno ste čuli za popularnu platformu Doctorpediu. Doctorpedia je nastala kao rješenje na problem sve veće količine neprovjerenih i netočnih zdravstvenih resursa na internetu. S idejom pružanja pravovaljanih i provjerenih informacija, platforma je doživjela veliki uspjeh što dokazuje i nedavni financijski uspjeh kojim su prikupili 2,5 milijuna funti od strane ulagača.

Kako je strukturiran program?

I. DIO

Get Started in Health započinje bootcampom 21.5.2022. i nastavlja sa 6-tjednim procesom podrške u validaciji tržišta do 15.7. kada će se održati interni demo dan.

II. DIO

Timovi koji uspješno zadovolje kriterije na internom demo danu nastavljaju u drugi dio programa od 22.8. s podrškom za izlazak na tržište, razvojem proizvoda i pristupima financiranja. Program završava u studenom s demo danom na kojem će se najuspješniji timovi predstaviti investitorima i javnosti.

Prijave traju do 18.5.2022. putem prijavnog obrasca.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u Get Started in Health programu, ali još uvijek vam nedostaju odgovori na neka pitanja, pridružite nam se na Q&A sesiji i saznajte sve u vezi sudjelovanja. Q&A će se održati 4.5. u 11 sati putem Zooma, a prijaviti se možete putem poveznice.