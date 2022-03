Global Finance proglasio PBZ najboljom bankom u Hrvatskoj

Časopis Global Finance proglasio je Privrednu banku Zagreb, članicu Intesa Sanpaolo Grupe, drugu godinu zaredom najboljom bankom u Hrvatskoj (The Best Bank in Croatia).

Global Finance objavio je po 29. put svoje godišnje nagrade za najbolje banke svijeta - World's Best Banks 2022. Potpuno izvješće o nagrađenim bankama bit će objavljeno u svibanjskom tiskanom i digitalnom izdanju časopisa Global Finance i online na GFMag.com s dobitnicima odabranim u više od 150 zemalja i teritorija diljem Afrike, Azije-Pacifika, Kariba, Srednje Amerike, srednje i istočne Europe, Latinske Amerike, Bliskog istoka, Sjeverne Amerike i zapadne Europe.

Dobitnici ovogodišnjih nagrada su one banke koje su pažljivo pratile potrebe svojih klijenta na zahtjevnim tržištima i postigle snažne rezultate istodobno polažući temelje za budući uspjeh.

- U ovim izazovnim vremenima, kada već protekle dvije pandemijske godine radimo u vrlo teškim uvjetima, te sad dodatno povećane globalne neizvjesnosti i previranja zbog rata u Ukrajini, ova nagrada Global Financea nije samo potvrda poslovne izvrsnosti već nas potiče da i nadalje nastavimo biti što kvalitetnija podrška i snažan oslonac našim klijentima zbog kojih stalno nastojimo biti što bolji. Također, želio bih zahvaliti na posvećenosti i doprinosu svim zaposlenicima PBZ grupe na ostvarenju uspješnih rezultata - izjavio je povodom proglašenja PBZ-a najboljom bankom u Hrvatskoj Dinko Lucić, predsjednik Uprave.

Odluke o odabiru donijeli su urednici časopisa Global Finance nakon konzultacija s korporativnim financijskim menadžerima, bankarima i bankarskim konzultantima te analitičarima diljem svijeta. U odabiru najboljih banaka, Global Finance uzeo je u obzir niz čimbenika, od kvantitativnih objektivnih pokazatelja do informativnih subjektivnih. Objektivni kriteriji koji su se razmatrali uključivali su: rast aktive, profitabilnost, geografski doseg, strateške odnose, novi poslovni razvoj i inovacije proizvoda. Subjektivni su kriteriji uključivali mišljenja analitičara tržišta kapitala, analitičara kreditnog rejtinga bankovnih konzultanata i ostalih uključenih u ovu industriju.