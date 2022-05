Godina dana Go2human Huba: Ovoga se svibnja obilježava obljetnica drugačijega, novog načina rada

Rad nije samo stalno zaposlenje, u službenom uredu, od 9 do 5.

Već više od 20 godina u Sjedinjenim Američkim Državama i bližima nam zapadnim zemljama osim ovakvoga – klasičnog rada – ljudi rade/surađuju i virtualno. Razvoj tehnologije i interneta još od sredine devedesetih godina prošloga stoljeća omogućio je preseljenje dijela uredskih poslova iz poslovnih zgrada i ureda u virtualne, kućne urede. Nekadašnji uredski pomoćnici postali su vanjski suradnici – virtualni asistenti.

Virtualni asistenti pružaju podršku voditeljima i vlasnicima poduzeća iz svoga doma, na svom računalu i za svojim kućnim radnim stolom. Umjesto njih i za njih rješavaju raznovrsne zadatke: od zakazivanja sastanaka i izrade prezentacija do izrade mjesečnih izvještaja o troškovima. Rade sve pomoćne zadatke koji se mogu obaviti na daljinu – i pritom nisu nužno zaposleni samo kod jednog poslodavca. Virtualni asistenti otvaraju svoja mala poduzeća i obrte, postaju solopreneurs i freelancers.

Ovakav način rada omogućava virtualnim asistentima istovremenu suradnju s više klijenata: pet sati podrške tjedno za jednoga klijenta, 12 za drugog, 10 za trećeg… prema njihovoj stvarnoj potrebi. Reklo bi se, win-win situacija: znatne uštede poduzećima, a sloboda, fleksibilnost i samostalnost virtualnim asistentima.

20 godina kasnije: virtualna asistencija budi se u Hrvatskoj

Od njenih početaka do danas, virtualna asistencija je u svijetu sve raširenija. A kakvo je stanje u Hrvatskoj?

Virtualni asistenti već više od desetljeća postoje i u Hrvatskoj, ali su, nažalost, malobrojni. Do prije nekoliko godina moglo ih se, takoreći, nabrojati na prste jedne ruke. Stvarni početak virtualne asistencije u Hrvatskoj datira prije otprilike 3-4 godine, a u posljednje dvije godine broj virtualnih asistenata u Hrvatskoj se iz godine u godinu udvostručuje.

Većinom su to ljudi koji s više od 10 godina radnog iskustva, visokoobrazovani, i koji su dosegli vrhunac napredovanja na svojim klasičnim radnim mjestima. Stoga su svoje znanje i vještine samostalno ponudili na tržištu rada, kako bi se mogli i dalje razvijati. Osim njih, među novopečenim virtualnim asistentima našao se i nemali broj onih koji zbog svoje mikrolokacije nisu bili zadovoljni ograničenom ponudom poslova.

Sanja Veletanlić jedna je od hrvatskih virtualnih asistentica. Za takav se način rada odlučila 2019. godine kada je iz Zagreba preselila u Split i suočila se sa značajno smanjenom ponudom klasičnih poslova u odnosu na stanje u Zagrebu. Svoje je "usluge na daljinu" putem interneta ponudila klijentima bez obzira na njihovu lokaciju. Rezultat je bio toliko uspješan da se krajem 2020. godine našla u problemu kako udovoljiti prevelikoj potražnji za njenim uslugama.

Ljudomat i Go2human Hub: prva zajednica i prvi hub za virtualne asistente u Hrvatskoj

Ideja o pokretanju huba – zajednice virtualnih asistenata nije se rodila preko noći.

Zajednica hrvatskih virtualnih asistenata počela se graditi još 2019. godine kroz Facebook-grupu "Virtualni asistenti Hrvatska" (koja danas broji gotovo 1000 članova – virtualnih asistenata i onih koje zanima virtualna asistencija) i kroz projekt "Ljudomat". Virtualni asistenti ovim su putovima međusobno razmjenjivali iskustva, međusobno si pomagali i istovremeno educirali domaću javnost o virtualnoj asistenciji. Od samih početaka pa do danas, moto ove zajednice ostao je isti: “Kolege, a ne konkurencija”.

Ovakvo okupljanje (virtualno – a kako drugačije!) hrvatskih virtualnih asistenata oformilo je njihovu "scenu" – ali, još uvijek su ostala neriješena dva problema: s jedne strane, domaćim poduzetnicima još su uvijek nepoznati pojam i zanimanje virtualnog asistenta, te načini implementiranja takve suradnje u njihovo poslovanje. S druge, pak, strane u porastu je broj virtualnih asistenata koji sami teško dopiru do poduzetnika.

Zbog toga je Sanja Veletanlić u proljeće 2021. godine [budimo precizni: 06. svibnja 2021. – dakle, u mjesecu rada obilježava se prvi rođendan] pokrenula Go2human Hub u kojemu povezuje virtualne asistente i poduzetnike pomažući im u ostvarivanju dugoročne i kvalitetne suradnje. No, uloga i značenje huba umnogome nadilaze "mali oglasnik" za nuđenje i pronalaženje poslova virtualne asistencije: naime, virtualni asistenti u ovome hubu imaju mogućnost konzultacije, razmjene iskustava i podrške svojih kolega iz huba, omogućen im je pristup ciljanim edukacijama, ne moraju sami brinuti o svojim ugovorima i – što je još važnije – naplati svojih usluga. Svakome je klijentu, pak, omogućen jedinstveni proces odabira koji mu pomaže pronaći virtualnog asistenta upravo po svojoj mjeri, što jamči trajnu i uspješnu suradnju.

Rezultati nakon prve godine

U prvih godinu dana djelovanja, hubu se priključilo petnaestak virtualnih asistenata i ostvareno je isto toliko suradnji s klijentima. Zadovoljstvo klijenata samim procesom odabira virtualnih asistenata, kao i suradnjama koje su slijedile nakon odabira, nadmašilo je sva očekivanja: svaki klijent mjesečno ocjenom od 1 do 10 ocjenjuje svoje zadovoljstvo suradnjom – tijekom prve godine rada najniža prosječna ocjena bila je 9,6.

Poduzetnici koji do jučer nisu znali za virtualne asistente, danas ne mogu zamisliti poslovanje bez njih

Jedna od glavnih misija Go2human Huba je edukacija domaćih poduzetnika o mogućnostima i prednostima suradnje s virtualnim asistentima. Zato osim aktivnog spajanja virtualnih asistenata s poduzetnicima i pružanja podrške aktivnim suradnjama, Go2human hub provodi i aktivnosti kojima pokušava smanjiti postotak poduzetnika koji nikada nisu ni čuli za virtualne asistente.

- Nije mi problem kad netko kaže da ne želi surađivati s virtualnim asistentom i da to nije za njega. To poštujem – nije to za svakoga. Problem mi je kad se ljudi muče u svom poslu, a ni ne znaju da je pomoć nadohvat ruke jer nikad za takvu pomoć nisu čuli – kaže Veletanlić.

Zbog toga Sanja svake godine provodi veliko istraživanje o virtualnim asistentima u Hrvatskoj, redovito organizira i vodi emisije uživo na YouTube kanalu u kojima objašnjava tko su virtualni asistenti i što rade, a priprema i prvu konferenciju o virtualnim asistentima u Hrvatskoj.

- Krajem ljeta, odnosno početkom jeseni ove godine, organizirat ćemo prvu konferenciju za virtualne asistente. Cilj konferencije je bolje povezivanje asistenata, razmjena dobrih praksi i znanja, ali i demistifikacija našeg zanimanja za onaj dio publike koji nas još ne poznaje - kaže.

Što nosi budućnost?

Na pitanje boji li se da će virtualne asistente u budućnosti zamijeniti tehnologija i umjetna inteligencija, Sanja odgovara odrično.

- Tehnologija nam je omogućila rad. Sve dok tu tehnologiju koristimo pametno, dok pratimo kako s pomoću tehnologije možemo optimizirati poslovne procese i tako pomoći svojim klijentima, dok unaprjeđujemo svoje kompetencije i vještine i ne prestajemo učiti, posla i rada će biti - dodaje Veletanlić.

Sanja kaže da su u posljednjih godinu dana temeljito testirali svoj model rada i sada nastavljaju s njegovim "poliranjem" prema potrebama tržišta, a uskoro bi svoje usluge mogli ponuditi i izvan granica Hrvatske.

- Još uvijek posao tražimo samo u Hrvatskoj jer smo prije iskoraka u inozemstvo željeli biti sigurni da je ono što nudimo vrijedno. Tijekom ove godine uvjerili smo se da jest vrijedno i da ima smisla gledati i prema inozemstvu, no to nije mali korak koji je moguće napraviti preko noći. Jednom, kad i ako ga napravimo, vjerujem da će od toga profitirati i svi naši postojeći domaći klijenti: naime, virtualni asistenti od svojih klijenata nauče puno o samome poslovanju, što im omogućava prenošenje dobrih praksi i stečenih znanja postojećim klijentima – dakako, uz poštivanje povjerljivosti. Briga o povjerljivosti i sigurnosti je od samoga početka jako važna u hubu, pa asistenti prije početka suradnje prolaze naše edukacije o GDPR-u, povjerljivosti podataka i sigurnosti na mreži - zaključuje Valentić.