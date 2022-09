Golden Drum: Imago Ogilvy osvojio nagradu za najbolju agenciju u regiji

Žiri je dodijelio 31 brončanu nagradu (Drum), 28 srebrnih, 24 zlatna i devet Grand Prixeva različitim skupinama i kategorijama

Još jedno izdanje prestižnog marketinškog festivala Golden Drum završilo je dodjelom nagrada Golden Drum Powered by Mastercard. Pobjednici su proglašeni 23. rujna u Rovinju i to u sklopu programa Weekend Media Festivala koji je ove godine bio domaćin tog međunarodnog festivala kreativnosti. Žiri je dodijelio 31 brončanu nagradu (Drum), 28 srebrnih, 24 zlatna i devet Grand Prixeva različitim skupinama i kategorijama, a domaći Imago Ogilvy osvojio je specijalnu nagradu Adriatic Agency of the Year za svoju kampanju Beestro.

Trijumf Publicisa

Treću godinu zaredom, Publicis Italija iz Milana nagrađena je titulom Agencije godine, a krovni je Publicis slavio priznanje za najbolju agencijsku Mrežu. Heineken je pak proglašen najboljim brendom osvojivši Brand Grand Prix, a Eoin Sherry, kreativni direktor iz talijanskog Publicisa koji stoji iza kampanje The Night is Young, kući se vraća s nagradom za najboljeg kreativnog direktora. Nagrada za najbolju Neovisnu agencije godine otišla je na police mađarske agencije White Rabbit Budapest. Također, po prvi put na Golden Drumu dodijeljene su nagrade Production Agency of the Year koju je dobila grčka produkcijska kompanija Good People te nagrade za najbolju digitalnu agenciju, Digital Agency of the Year, koja je pripala izraelskom DIBOOR-u.

Specijalne nagrade

Žiri je birao i Best of COVID-19, najbolje kreativno rješenje koje tematizira pandemiju koronavirusa, te najboljom proglasio kampanju The Night is Young, brenda Heineken i agencije Publicis Italija. Ta je agencija bila uspješna u kategoriji Best of Genius Loci za najbolja rješenja koja slave lokalni duh te dobila nagradu za kampanju brenda Bottega Veneta.

Seven.One AdFactory/Creative House, Unterföhringu i White Rabbit Budapest osvojili su nagradu Best of Social Good, a nagrada za najbolje mlade kreativce koja se dodjeljuje u sklopu natjecanja Young Drummers pripala rumunjskim kreativcima, Anni Floarea i Mariu Franciscu koji za trud nagrađeni i s novčanom nagradom od tisuću eura. Pobjednici su kući odnijeli održive trofeje izrađene od ekološki prihvatljivih materijala.