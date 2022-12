Goran Car (Combis): Naše znanje obuhvaća sigurnost od A do Ž

Promijenili smo način na koji tvrtke mogu pristupiti kibernetičkoj sigurnosti – apsolutno sve strepnje u vezi sa sigurnosti mogu prepustiti IT partneru

U svoje 32 godine poslovanja u sistemskoj integraciji Combis bilježi portfelj rješenja i usluga koji se broje u stotinama te se s bogato stečenim znanjem izdvaja u Hrvatskoj i susjedstvu kao tvrtka koja može isporučiti najsofisticiranije projekte s područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija (engl. information and communications technology, ICT). Pri tome je, istaknuo je Goran Car, direktor u Combisu, kibernetička sigurnost među glavnim temama Combisova poslovanja.

Iza kojih važnih ICT projekata stoji Combis?

– Iza nas je jako mnogo odličnih projekta, među kojima dominiraju kompleksni projekti za financijsku industriju te državne i javne institucije. Jedan od većih projekata ove godine radili smo za državnu instituciju, prilikom kojeg smo više od 2000 ljudi premjestili s postojećeg sustava na platformu Microsoft 365, što je uz implementaciju svih pripadajućih sigurnosnih rješenja bila zbilja zahtjevna promjena. Vrijedi spomenuti virtualizaciju zahtjevnih grafičkih stanica u kompaniji Rimac, rješenje za upravljanje API (engl. application programming interface – programsko sučelje za aplikacije) servisima u Wiener osiguranju te podatkovni centar budućnosti u Hrvatskoj pošti Mostar.

Što sve projekt Call From Teams omogućuje tvrtkama?

– Kvalitetna interna i eksterna komunikacija u poslovanju itekako je potrebna, posebice u uvjetima rada od kuće te se uz Call From Teams postiže jednostavnost, kvaliteta i eliminiranje troškova investiranja u opremu. Usluga je namijenjena svim tvrtkama, ponajprije onima koje primjenjuju rad s udaljenih lokacija i pritom se snažno oslanjaju i na platformu Microsoft Teams. Rasterećuju se resursi kompanija, a trošak telefoniranja postaje potpuno predvidiv.

Zašto ističete važnost nacionalnoga sigurnosno-operativnog centra?

– Nacionalnim sigurnosno-operativnim centrom osigurala bi se zaštita državnih i gospodarskih procesa i institucija s ciljem smanjenja fizičke štete od kibernetičkih napada, nezakonita pribavljanja pristupa osobnim podacima građana te krađama industrijskih i državnih tajni.

Osim toga, takav pristup snizio bi cijenu održavanja i resursa po pojedinačnim tijelima. Odgovorili bismo i na zahtjeve Europske unije, koja potiče države članice da jačaju kapacitete u borbi protiv sve većeg broja kibernetičkih napada kao i prekograničnu suradnju u obrani od velikih kibernetičkih napada. Uspostavom nacionalnog sigurnosno-operativnog centra osigurala bi se informacijska sigurnost digitalnih alata usluga za građane te bi se pravodobno odgovorilo na prijetnje, incidente i proboje, pravodobno bi se pokrenule istrage, sustavno bi se dijelile informacije o probojima te bi se uspostavila zaštita od naprednih prijetnji i njihova detekcija.

Zašto ste posebno okrenuti sigurnosti?

– Kada govorimo o gorućoj temi kibernetičke sigurnosti, najčešće to radimo kroz prizmu nesigurnosti, odnosno počnemo raspravljati koliko je važna tek u trenucima neke vrste pljačke, bilo novca bilo podataka, dobra glasa i povjerenja, a tada je prekasno. Već se dugo bavimo sigurnošću i zato smo jako dobro upoznati sa situacijom na terenu. Kada smo prije dvije godine predstavili portfelj 30SEC, to je bio veliki iskorak koji je tržištu itekako bio potreban. Pomoću njega promijenili smo način na koji tvrtke mogu pristupiti sigurnosti – da apsolutno sve strepnje u vezi sa sigurnosti mogu prepustiti IT partneru.

Naše znanje obuhvaća sigurnost od A do Ž. Ponosni smo na 30SEC koji smo stvorili, bilo je potrebno vrijeme, i za ‘uštimavanje‘ tehnologije kao i vrijeme da okupimo stručnjake i postavimo procese. To smo sve postigli i radimo jako mnogo sigurnosnih projekata. Istodobno, već jako dugo i educiramo javnost o sigurnosti putem više kampanja.

Trenutačno smo u projektu izdavanja treće slikovnice ‘Bajke u digitalnom svijetu‘ koje uče djecu o online opasnostima. Cilj tih slikovnica je educirati najmlađe o sigurnijem i pametnijem korištenju interneta. Smatramo da su djeca najranjivija skupina na internetu te da im se od najranijih dana mora ukazati na opasnosti koje ih vrebaju u njegovim bespućima. Slikovnice su namijenjene za dob u kojoj djeca samostalno počinju istraživati na internetu, od šest do deset godina, a imaju i humanitarni karakter: sav prihod od prodaje namijenjen je Centru za nestalu i zlostavljanu djecu.

Kada će Hrvatska biti digitalizirana?

– To je pitanje koje nas sve zanima. Ulazimo u 33. godinu postojanja i većinu tog vremena na ovaj ili onaj način govorimo o digitalizaciji. S time da smo cijelo vrijeme radili na tome da izgradimo vlastite digitalne i inovativne kompetencije. Ako gledamo cijelo društvo možemo reći da već godinama govorimo o digitalizaciji i radimo na njoj, ali to još nije zreli stupanj digitalizacije. Ona će biti aktualna još dugo, imamo još mnogo posla. Zato smo mi predani jačanju i educiranju ljudi, zapošljavanju i učenju tehnologije i na tim osnovama gradimo budućnost uspješne poslovne informatike.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom Combis.