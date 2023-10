Goran Dolenec: U idućoj godini postavit ćemo stabilne temelje Chromosa za sljedećih 100 godina

Uvodimo promjene u proizvodnji i logistici, osnovali smo odjele koji su nam nedostajali, napravili zaokret i definirali novu prodajnu strategiju prilagođenu današnjim uvjetima poslovanja i stanju na tržištu. Dalje inoviramo stare i razvijamo nove proizvode te uvodimo nove tehnologije

Prošle godine su tvrtke Chromos boje i lakovi te KANSAI HELIOS Croatia preko koje grupacija Kansai Helios Coatings djeluje u Hrvatskoj, zabilježile konsolidirani rast prihoda od 7,6 posto u odnosu na godinu prije. Lani uprihođenih 23 milijuna eura, prema mišljenju Gorana Doleneca, direktora Chromos boja i lakova, rezultat su prije svega izlaza na nova tržišta, jačanja suradnje sa stalnim mjesnim partnerima i vjernosti kupaca Chromosovim brendovima. Choromosovi najjači brendovi poput Luxala, Chromluxa, Chromodena, Fasadexa i Poliflora, ističe Dolenec, najveći su aduti, neki od njih stari su i stotinjak godina te se upotrebljavaju generacijama. Među profesionalnim rješenjima predvodnici su, pak, brendovi RoofExpert, za zaštitu krovova, i FloorExpert, za epoksidne podove. Chromos boje i lakovi odavno su istoznačnica za lakove za parket, unutarnje zidne boje, fasadne boje i žbuke, boje za drvo i metal, lakove i građevni materijal, a Dolenec je uvjeren da će tako i ostati.

Kako poslujete u ovoj godini i kakve su naznake za iduću?

– Zadovoljni smo poslovanjem u ovoj godini. S obzirom na sezonalnost naše branše, prvi dio godine počeo je sporije nego obično. Uzrok tome je velik broj kišnih dana u prvom dijelu godine, koji su uvelike utjecali na građevinske radove. Drugi dio godine i dobra, pa čak i produljena turistička sezona daju nam vjetar u leđa. Što se tiče sljedeće godine, postavili smo ambiciozne planove jer naša tvrtka uz podršku grupacije kojoj pripada ima know how i širok pristup tržištima te smo usmjereni na razvoj inovativnih proizvoda i procesa. Neki najavljuju krizu, evidentno je usporavanje nekih gospodarstava, što najbolje vidimo na programu industrijskih premaza za drvo u kojemu su kupci jako vezani uz njemačko tržište te je broj narudžbi znatno smanjen. S obzirom na to da je kriza i prilika, redefinirali smo svoju prodajnu strategiju u tom segmentu i okrenuli se nekim tržišnim nišama koje nam do sada nisu bile u fokusu.

U kojem će se smjeru razvijati Chromos?

– Prije godinu dana kada sam došao u Chromos zatekao sam uspavanog diva koji je bio uljuljkan u svoju poziciju i već pomalo umoran od raznih bitaka koje su se vodile oko njegove sudbine, bez većih ulaganja u tehnologiju ili infrastrukturu. Jedan od prvih koraka bio je oformiti tim ljudi koji su spremni napraviti extra mile koji čini razliku, tako da je mojih prvih godinu dana obilježilo restrukturiranje, koje će se nastaviti i iduće godine kada ćemo postaviti stabilne temelje Chromosa za sljedećih 100 godina. Uveli smo promjene u proizvodnji i logistici, osnovali odjele koji su nedostajali, napravili zaokret i definirali novu prodajnu strategiju prilagođenu današnjim uvjetima poslovanja i stanju na tržištu.

S obzirom na moj tehnički background koji je usko vezan uz razvoj proizvoda i unapređenje industrijske proizvodnje te iskustva u otvaranju novih proizvodnih pogona i uvođenju novih tehnologija, to je smjer u kojem zajedno sa svojim timom planiram razvijati Chromos. Veći dio karijere proveo sam na poziciji tehničkog direktora u Klimaopremi, u kojoj sam prošao put od male kompanije s niskim stupnjem tehnološkog razvoja do kompanije koja je postala jedan od tehnoloških lidera u rješenjima za čiste prostore i vodećih europskih proizvođača protupožarnih zaklopki. Stečena iskustva, uz diplomu Fakulteta strojarstva i brodogradnje okrunjenu MBA-om na ZŠEM-u, te odličan tim ljudi dobra su garancija da ćemo transformirati Chromos u modernu kompaniju i da će div izrasti u punoj svojoj slavi.

Na kojim ste tržištima prisutni i na koja se planirate širiti?

– Trenutačno smo osim na domaćem tržištu prisutni u svim zemljama bivše države te u nizu zemalja kao što su Austrija, Švicarska, Bugarska, Azerbajdžan, Rumunjska, Mađarska, Albanija, Češka, Slovačka i Poljska. Svakim danom širimo svoju prodajnu mrežu i prisutnost na europskom tržištu te smo ove godine snažno ušli na tržište Italije, a upravo smo odradili i prvu isporuku u Izrael.

Što znači biti dio velikog svjetskog sustava kao što je KANSAI HELIOS u sklopu Kansai Painta?

– Biti dio tako velikog sustava nosi niz prednosti, od lakšeg ulaska na neka od tržišta, postavljanja istih standarda za sve članice Grupe do akumuliranog znanja kada treba riješiti neki problem. U svakom slučaju iza nas stoji grupacija koja je među deset najvećih u sektoru proizvodnje boja i premaza u svijetu. Posebno moram naglasiti otvorenost za suradnju svih kolega i pristupačnost Uprave.

Koje se nove poslovne mogućnosti otvaraju nakon centralizacije proizvodnje unutarnjih i vanjskih boja u Chromosu?

– To je bila odluka Grupe nakon pomne analize naših proizvodnih pogona i kapaciteta, koji su djelomično bili neiskorišteni, te opterećenosti proizvodnje kolega u Sloveniji. To je svakako veliki poticaj našoj tvrtki u ovim turbulentnim vremenima. Naša tvrtka u Sloveniji usmjerit će proizvodnju na neke nove segmente i proširiti trenutačne, a mi ćemo preuzeti ovaj dio proizvodnje s nadom i uvjerenjem da ćemo i dalje, kao i kolege, biti ravnopravan igrač na zapadnoeuropskom tržištu kvalitetom i svim ostalim standardima.

To je ogroman korak i prije svega otvara priliku za razvoj Chromosa. Za osvajanje zapadnoeuropskog tržišta bit će potrebno razviti neke nove proizvode uz pomoć kolega iz Slovenije, jer mi kao mala kompanija koja ulazi na već postavljeno i iznimno kompetitivno tržište ne možemo mijenjati navike već se moramo prilagoditi tržištu.

Kolika je uloga Odjela za razvoj u Chromosovom rastu?

– Razvoj definitivno vidim kao konkurentsku prednost i jednu od snaga naše kompanije. Razvojem novih proizvoda imamo priliku biti korak ispred konkurencije ili pratiti konkurenciju. Tim se sastoji od iskusnih inženjera i tehničara i u njemu su također primjenski tehničari koji kupcima predlažu rješenja, educiraju ih, pripremaju ispitivanja te su produžena ruka prodaje. Treba naglasiti da smo centar kompetencija za cijelu grupu i to za: lakove za parket, sustave toplinske izolacije, praškaste materijale i poliuretanske i epoksidne podove, a direktorica istraživanja i razvoja za zaštitne premaze na razini cijele grupacije također dolazi iz Chromosa.

Kako su na poslovanje utjecali korištenje reciklirane ambalaže i ugradnja solarnih panela?

– Početkom ove godine prešli smo na ambalažu od reciklata jer briga za okoliš je jedna od osnovnih vrijednosti grupe KANSAI HELIOS, a svojim poslovnim modelom želimo smanjiti utjecaj na okoliš. Počeli smo s ambalažom od PIR-a (post idustrial recyclate), a do kraja godine prelazimo na PCR (post consumer recyclate). U svibnju smo pustili solarnu elektranu kapaciteta 270 kW, koja pokriva oko 50 posto naših potreba za električnom energijom. Razmatramo i druge projekte koji se tiču energetske učinkovitosti.

Valja spomenuti i jedan projekt iz prošle godine, a to je zamjena klasične rasvjete LED rasvjetom, gdje je s obzirom na zahtjeve naše industrije potrošnja smanjena i do 70 posto. U okviru inicijative ‘We turn it green‘ od 2020. usmjeravamo se na opipljive zelene akcije u četiri prioritetna područja: ljudi, proizvodi, nabava i proizvodnja. Nastojimo poboljšati svoju ekološku učinkovitost i izgraditi ugljično neutralnu budućnost kako u cijeloj grupaciji, tako i u Chromosu.

Što pokazuje Chromosova povijest duga 103 godine?

– Odgovor na to pitanje počeo bih riječima našeg osnivača Bernda Mostera, koji je davne 1920. godine rekao: ‘Robu ćemo proizvoditi samo u najboljim kvalitetama.‘ Od tada proizvodimo visokokvalitetne proizvode i pružamo uslugu prve klase u industriji boja i lakova. Danas se Chromos boje i lakovi prostiru na 100.000 četvornih metara proizvodnog pogona u Zagrebu, a zapošljavaju 150 ljudi koji svakodnevno teže prema zajedničkom cilju: osiguranju uspjeha kupcima primjenom naših proizvoda.

Poduzeće Chromos boje i lakovi tijekom povijesti prolazilo je kroz brojne promjene. U Drugom svjetskom ratu djelovalo je pod nazivom Perunika, a 1950. ulazi u kombinat Chromos-Katran-Kutrilin, u kojem ostaje sve do 90-ih, kada se ponovno osamostaljuje. Predan i kvalitetan dugogodišnji rad donio je rezultate i od 2001. Chromos boje i lakovi postaju sastavni dio Heliosa, posljedično od 2017. i dio japanske grupe Kansai Paint, koja je jedan od svjetskih lidera u industriji premaza. Novi položaj na tržištu omogućio je pristup svjetskim trendovima i prijenosu znanja u području istraživanja i razvoja. Chromos i u ovim izazovnim vremenima uspijeva zadržati stalan rast kombinirajući svjetske trendove i najbolje prakse s lokalnom izvrsnošću.

