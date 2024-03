Hairstyle News Festival predstavlja najnovije frizerske trendove i inovacije

Uzbuđenje i strast frizerskog svijeta oživjet će prostor Centra Gervais ovog vikenda, 16. i 17. ožujka 2024. godine, gdje se održava Hairstyle News Festival koji okuplja vrhunske frizerske stručnjake i edukatore iz cijelog svijeta.

Opatiju će preplaviti maštovite frizure i njegovana kosa, dok svjetski priznati stručnjaci iz Hrvatske, Velike Britanije, Italije, Španjolske, Nizozemske, Slovenije, Brazila, Iraka, Bosne i Hercegovine te Srbije predstavljaju najnovije trendove, tehnike i inovacije u frizerskoj industriji, otvarajući vrata u svijet frizerske umjetnosti.

Uz spektar edukacijskih programa, okruglih stolova, panela i predavanja posvećenih usavršavanju frizera i razvoju frizerske struke u regiji i šire, sajamski dio Hairstyle News Festivala je otvoren i besplatan za sve posjetitelje. Ovdje će posjetitelji imati priliku doznati najrecentnije informacije o stiliziranju i njegovanju kose. Sajam je iznimno bogat i nepresušan izvor inspiracije, gdje se mogu pronaći brojni visokokvalitetni proizvodi za profesionalnu njegu kose koji se isključivo koriste u frizerskim salonima

Trendovi u kosi

Zdrava, čista, hidratizirana, ukratko stručno njegovana kosa uvijek je u modi, naglašavaju frizerske akademije koje će nastupati na Festivalu, dodajući da je naglasak na što prirodnijem izgledu. U ženskom frizerstvu među traženim frizurama su nježni valovi i blowout frizure koje imaju volumen i lepršavost. Naravno, ni s bezvremenskim bobom nikad nećete pogriješiti, a šiške su apsolutni hit i to posebno ‘zavjesa šiške‘ koje odgovaraju svakom tipu kose i lica. Boje koje su iznimno tražene u ovoj sezoni su prirodnije nijanse, nježnije plavuše s toplim tonovima tzv. milky nijanse, smeđi tonovi sa zlatno bakrenim odsjajem i ginger nijanse prirodnijeg izgleda, a velik su hit i tamno smeđe nijanse i crna kosa za one hrabrije i odvažne. Balayage je i dalje in, a preporuke su da se radi s najmanje pet nijansi kako bi se postigao wow efekt.

I u muškom frizerstvu, trendovi su u stalnoj evoluciji. Duža kosa s naglaskom na fadeovima koji variraju u dubini i dužini, trenutno su vrlo popularni. Uz to, primjećuje se naglasak na prirodnom izgledu kose, koji izgleda zdravo i njegovano. Ključna je njega kose s preparatima prilagođenim određenom tipu kose, uz dodatak regeneratora koji je čine još zdravijom. U svijetu inovacija, ističu se razni prirodni aktivatori i tonici za poboljšanje i jačanje rasta kose. Suvremeni trendovi prilagođavaju se brzom tempu života, gdje i muškarci traže praktične frizure koje zahtijevaju minimalno održavanje. To je dovelo do popularnosti varijacija french cropa i drugih messy stilova, koji omogućuju postizanje željenog izgleda s nekoliko jednostavnih pokreta rukom. Jedan od najtraženijih stilova su fade frizure, koje uključuju izbrijavanje s različitim varijacijama na vrhu glave. Dakako će i grafiti u kosi biti jedan od festivalskih novina. Naravno, uredan brk i brada apsolutno su traženi.

Edukacija, edukacija i samo edukacija

Tijekom festivalskih edukacijskih programa, Cut&Style i Colorama, posvećenih najnovijih tehnikama šišanja i bojanja kose, nastupit će L‘Oréal Professionnel Paris tim, Kanso Academia, IM Academy,, Keune akademije uz nastup beogradskog frizera Borisa Obreškog, V17 by Sead Nunić, Artego, Mič Styling, Montibelo te Kemon timovi.

Kreativni dvojac Menspire Akademije iz Nizozemske Charlie Birt i Martin Miškolci, te timovi Saints Barbershop, Alen‘s Barbershop, Salon by Marko Stanzl, Amigo‘s Barbershop, Brivska akademija s Edisom Osmanovićem, Depot i Tonino Barbieri nastupit će u sklopu programa Barbershop Arena koja je posvećena muškom frizerstvu i barberingu. Frizere iz cijele regije tijekom vikenda očekuje jedinstven frizersko-edukativan spektakl na čak dvije velike pozornice. U Salon Business programu nastupit će Alan Austin-Smith, ikona motivacijskog govorništva i autor serije knjiga "Fantastic" koji će frizerima predstaviti strategije i prakse koje su potaknule na uspjeh više od sto tisuća frizerskih profesionalaca diljem svijeta.

Okrugli stolovi, paneli i predavanja posvećeni su ciljanim edukacijama i svakodnevnim problematikama s kojima se struka susreće. Razgovarat će se o ključnim izazovima vođenja salona i važnosti sustavne edukacije, načinima stimulacije frizera, njihovoj regrutaciji i zapošljavanju, o budućnosti frizerstva, tehnološkim izazovima i umjetnoj inteligenciji u frizerskoj struci te što nakon odlaska u mirovinu i kako procijeniti njegovu vrijednost. Bit će govora i o tome kako „ošišati stres“ u frizerskom salonu te na koji način frizerska industrija može potaknuti društveno odgovorne teme po uzoru na poznatu humanitarnu akciju, Bradata Aukcija koja je dio globalne akcije Movember. Uz Austin-Smitha u Salon business programu nastupit će, među ostalima, i Elma Hadžifejzović iz Sarajeva, Ivan Bošnjak iz Opatije, Jani Mali iz Ljubljane, Jelena Matić iz Beograda, Ante Šolić iz Splita, Ivan Mišković iz Zadra, Alen Demirović iz Sarajeva, Marko Ćaćić iz Zagreba, Maja Vučić, prof. psihologije, Ivana Mišić Lokar, Željko Samardžija. dr.sc. Mirela Alpeza, Ivica Pavlačić, Joško Tafra, Marko Sučić, Siniša Šunjić i dr.

Radno vrijeme sajma na kojem će nastupiti više od 150 profesionalnih izlagača je u subotu, 16. ožujka od 10 do 20 sat, a u nedjelju 17. ožujka od 9 do 18 sati. Generalni pokrovitelj ovogodišnjeg Hairstyle News Festivala je L‘Oréal Professionnel Paris.