Hanfa: Potrebno razmotriti modele obveznog osiguranja od prirodnih katastrofa

Savjet Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na sjednici u ponedjeljak upoznat je s potencijalnim štetama od prirodnih katastrofa u Hrvatskoj te činjenicom da je udio premija za zaštitu od njih i dalje relativno nizak, zbog čega je potrebno razmotriti modele obveznog osiguranja od prirodnih katastrofa.

Na tržištu osiguranja u Hrvatskoj ponuda osiguranja od prirodnih nepogoda obuhvaća osiguranje od različitih rizika kao što su tuča, oluja, poplave, potres i slijeganje tla. Premda su ta osiguranja dostupna, udio premija za njihovu zaštitu ostaje relativno nizak. Rizik od potresa prosječno čini 1,2 posto, dok rizik od poplava iznosi svega 0,5 posto svih premija društava za osiguranje, izvijestili su u ponedjeljak iz te regulatorne agencije.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) razvilo je online nadzornu ploču koja prikazuje razinu osiguranja i ranjivost europskih zemalja na rizike od prirodnih katastrofa. Hrvatska se tu ističe kao treća zemlja po nedostatnosti osiguranja od tih rizika, iza Grčke i Italije. S obzirom na rastući intenzitet i učestalost tih događaja, potrebno je razmotriti modele obveznog osiguranja rizika od prirodnih katastrofa koje su usvojile druge zemlje članice EU-a. Primjeri dobrih praksi poput francuskog, islandskog, lihtenštajnskog, švicarskog i rumunjskog modela mogu poslužiti kao smjernice za podizanje razine osiguranja u Hrvatskoj, ističu iz Hanfe.

Između ostalog, članovima Savjeta predstavljene su i inicijative Ministarstva financija s ciljem podrške financijskom sektoru i ostalim dionicima u procesu zelene tranzicije i ispunjenja ciljeva utvrđenih u Europskom zelenom planu i Pariškom sporazumu, a raspravljalo se i o sudjelovanju u The Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral (AMI-SeCo) pod vodstvom ESB-a te osnivanju Nacionalne savjetodavne skupine za infrastrukture tržišta kapitala, u skladu s odlukom HNB-a od 16. veljače 2024.

Ta inicijativa okuplja Hanfu, SKDD, SKDD CCP Smart Clear, izdavatelje, brokere, skrbnike, Zagrebačku burzu i kreditne institucije s ciljem podrške razvoju, implementaciji i radu T2S-a (Target2-Securities, tj. platforme za centraliziranu namiru transakcija s vrijednosnim papirima u EU). Pritom je spomenuta važnost izrade nacrta izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima s ciljem implementacije preporuka OECD-a u za razvoj korporativnog upravljanja. Raspravljalo se i o potrebi jasnijeg okvira za odobravanje i provjeru vjerodostojnosti transakcija povezanih strana, pojašnjenju pravila dioničarskih sporazuma te poticanju neovisnosti nadzornih i revizijskih odbora u poduzećima, naveli su iz Hanfe.