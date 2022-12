Holcim predstavio ECOPact beton

U tvornici betona u Vranji proizvodi se beton za gradnju druge cijevi tunela Učka koji ima od 30% do 33% manji ugljični otisak od betona proizvedena prema industrijskom standardu

Holcim je nedavno na hrvatskom tržištu predstavio ECOPact beton, koji je počeo proizvoditi u tvornici betona u Vranji za gradnju druge cijevi tunela Učka. Prilikom predstavljanja rečeno je da ECOPact, u skladu s ciljevima zelene tranzicije i dekarbonizacije, predstavlja ponudu betona koji imaju od 30% pa do 90% manji ugljični otisak od betona proizvedenog prema industrijskom standardu.

– Tranzicija prema budućnosti s neto nula ugljika moguća je samo ako taj princip uključimo u gradnju. Održiva gradnja počinje već u fazi projektiranja, jer s odabirom građevnih materijala možemo smanjiti utjecaj na okoliš. Ovo predstavljanje ECOPact betona za projekt tunela Učka samo je početak, a daljnjim ulaganjima ponudu planiramo proširiti i na ostale Holcimove tvornice betona u Hrvatskoj. I ono što nam je jako važno, svi projekti i ulaganja koje sad pripremamo osigurat će nam da zadržimo poziciju predvodnika u zelenoj tranziciji u Hrvatskoj i regiji – rekao je Dario Vrabec, predsjednik Uprave Holcima Hrvatska.

Dekarbonizacija Istarskog ipsilona

Bina Istra, investitor u projektu dogradnje Istarskog ipsilona, nastoji provoditi svoje aktivnosti vodeći se načelima održiva razvoja te svakodnevno povećavati standarde društvenog razvoja, zaštite okoliša te poštovanja ljudskih prava, rekao je njezin generalni direktor dr. sc. Dario Silić.

– Kontinuirano težimo dobrom i transparentnom upravljanju, promovirajući interese različitih dionika na putu prema kvaliteti i održivosti. Zadovoljstvo mi je potvrditi da je Bina Istra danas stekla ugled društveno odgovorne kompanije koja kontinuirano nastoji, pored svojih primarnih aktivnosti, omogućiti boljitak društva u široj zajednici te zaštitu okoliša putem svog poslovanje te teži primjenjivati mjere u cilju smanjenja ugljičnog otiska projekta dopune na puni profil Istarskog ipsilona – istaknuo je Silić.

Mihaela Gortan Vozila, direktorica inovacija i projekata u Holcimu Hrvatska, objasnila je da se cement za projekt tunela Učka proizvodi u Holcimovoj tvornici u Koromačnu, gdje su proteklih 20 godina svoj ugljični otisak po toni cementa uspjeli smanjiti za 30%.

– Kad takav cement, zajedno s ostalim sirovinama i prijevozom svih sirovina do tvornice betona u Vranji i procesom proizvodnje betona uključimo u izračun ugljičnog otiska, naš ECOPact beton u ovom projektu, ovisno o recepturi, ima 30 do 33% manji ugljični otisak u odnosu na industrijski standard. Nakon ovoga prvoga koraka, kad iduće godine počnemo proizvoditi niskougljične cemente, planiramo izdavati i izjave o utjecaju na okoliš (engl. EPD) naših proizvoda, koje se u ostalim državama Europe sve više traže – rekla je Gortan Vozila.

Ulaganja u niskougljični cement

Postupak izračuna ugljičnog otiska radi se za svaku recepturu betona posebno, a započinje detaljnim izračunom ugljičnog otiska svih sirovina i energije za proizvodnju betona, uključujući transport sirovina do tvornice betona u Vranji. Nakon toga uspoređuje se s industrijskim standardom, betonom koji sadrži CEM I cement, a s obzirom na to da je to vrsta betona s najvećim ugljičnim otiskom, Holcim ga je u Hrvatskoj ove godine prestao proizvoditi. Podatak za industrijski standard u izračunu preuzet je iz izvještaja Globalnog udruženja za cement i beton (engl. Global Cement and Concrete Association, GCCA) za države EU-28 jer ne postoji izvještaj samo za Hrvatsku.

Inače, Holcim je još prošle godine najavio i ulaganja koja će omogućiti proizvodnju niskougljičnog cementa. Za dva takva projekta dobio je potporu organizacije Innovation Norway, a realizacija će biti završena 2023. godine. Sve te aktivnosti Holcim provodi u sklopu europskoga zelenog plana, zakonodavnog okvira dekarbonizacije Europe do 2050. godine.