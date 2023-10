HoReCa Zadar – sajam hrane, pića i opreme za hotele, restorane, kampove i apartmane

Zadar je domaćin dugo očekivanog specijaliziranog događanja posvećenog najvažnijem sektoru, onom turističkom od kojeg svi očekuju mnogo, ali se i nadaju postati dobavljači u raznim segmentima, od hrane, pića i opreme.

Od 20. do 22. listopada u dvoranama ŠRC Višnjik, više od 70 izlagača dočekuje posjetitelje HORECA sektora iz cijele Dalmacije, posjetitelje koji traže nove poslovne suradnike za nastupajuću, izazovnu i po svemu zanimljivu predstojeću sezonu.

U ponudi Sajma naći će se zanimljivi ponuđači i proizvodi od kojih su mnogi noviteti na tržištu, pa će to olakšati sektoru turizma da prati trendove kao što su npr. hiperpersonalizacija i stvaranje visoko prilagođenih interakcija između gosta i domaćina ili pak praćenje dva najpopularnija trenda za apartmane u 2024. godini: formalne i praktične blagovaonice i uređenje okoliša u kojem gosti mogu provoditi vrijeme na svježe zraku.

Izlagačke cjeline su: hrana i piće, oprema za turističke i ugostiteljske objekte kao što su profesionalne kuhinje i oprema za posluživanje hrane, termička i rashladna oprema, mali strojevi za fast food, aparati, projektiranje i uređenje interijera, namještaj i oprema za hotelske sobe i druge prostore, prateća oprema kao što su madraci, podne obloge, wellness oprema te higijena, sitni inventar, posuđe itd.

Posebno događanje unutar sajma HoReCa Zadar je EKO TRŽNICA – mjesto na kojem se mogu po iznimno povoljnim cijenama mogu nabaviti premium proizvodi malih domaćih proizvođača – proizvodi koji su na tržištu pod oznakom „eko“ i predstavljaju visoku vrijednost koju su stvorile hrvatske ruke. Ovo je iznimna prilika za sve posjetitelje jer će na Eko tržnici imati priliku upoznati proizvođače pića, hrane i kozmetike koja im inače nije dostupna.

Na HoReCa Zadar sajmu održava se Konferencija Zajednice dizajnera interijera kojoj je cilj promovirati profesionalno uređenje interijera i povezati dizajnere interijera sa investitorima. Konferencija se održava u petak 20. listopada i u subotu 21. listopada od 11:00 do 14:00 sati.

U okviru Sajma, moguće je dobiti besplatne savjete dizajnera za uređenje interijera, a sveobuhvatnost ponude cijelog sajma, omogućuje da posjetitelji nađu sve na jednom mjestu ne gubeći dodatno vrijeme za procjenu različitih proizvoda.

Organizator je udruga Hrvatski interijeri koja već godinama vrlo uspješno djeluje kao platforma za spajanje domaćih i stranih ponuđača i turističkog sektora.

Radno vrijeme sajma je 20. i 21. listopada do 10:00 do 18:00 sati, a zadnji dan, u nedjelju, 22. listopada od 10:00 do 18:00 sati.