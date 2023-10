HUP-ICT organizira Digitalnu (R)evoluciju, poslovnu konferenciju o digitalizaciji

Unatoč ubrzanom usvajanju digitalnih tehnologija, kompanije u Hrvatskoj, posebno male i srednje, zaostaju u korištenju tehnologija koje povećavaju produktivnost. Primjerice, prema posljednjim podacima Eurostata domaće kompanije zaostaju čak i u domeni korištenja poslovnih informacijskih ERP sustava (prema Eurostatu, 2021. u RH 24 posto kompanija koristi ERP sustave u odnosu na prosjek u EU od 38 posto).

Zaostajemo i u području primjene poslovnih cloud usluga (Hrvatska je s 39 posto u donjem dijelu EU ljestvice), po korištenju web prodaje sa 7-8 posto domaće kompanije su u donjem dijelu ljestvice, IoT koristi 23 posto kompanija, a umjetnu inteligenciju 9 posto kompanija. U HUP-ICT udruzi žele smanjiti te zaostatke u domeni primjene novih digitalnih trendova koji nude nove poslovne mogućnosti i podižu konkurentnost. Naime, korištenje tehnologije i nastavak digitalizacije poslovanja ključni su za povećanje konkurentnosti našeg gospodarstva, a onda i jačanje njegove otpornosti na brojne rizike s kojima se danas suočavamo.

Zaključak je i nedavno objavljenog Izvješća o stanju digitalnog desetljeća za 2023. Europske komisije da u Hrvatskoj moramo ubrzati digitalizaciju gospodarstva, posebno malih i srednjih kompanija. Posebno se to odnosi na korištenje umjetne inteligencije, cloud tehnologija i big data. Europska komisija pritom predlaže da je najučinkovitiji način podizanje razine osviještenosti malih i srednjih kompanija o prednostima korištenja digitalnih poslovnih rješenja kroz radionice, treninge i druge načine razmjene znanja.

Upravo slijedeći takav pristup HUP-Udruga informatičke i komunikacijske djelatnosti (ICT) ove godine nastavlja s organizacijom Digitalne (R)evolucije, domaće poslovne konferencije za razmjenu znanja o uspješnim primjerima digitalizacije u poslovanju. Digitalna (R)evolucija će se održati 28. studenoga u Mozaik event centru (bivši Hypo centar) i okupit će više od 700 poduzetnika iz svih sektora gospodarstva i dijelova Hrvatske.

- Za ubrzanje digitalizacije ključno je proširiti svijest o nepovratnim promjenama koje se događaju, te smanjiti otpor prema korištenju novih tehnologija, a to se na najbolji mogući način može napraviti tako da se prezentiraju uspješni projekti koji su realizirani u drugim kompanijama. Zbog toga ćemo i ove godine na Digitalnoj (R)evoluciji pokazati velik broj uspješnih primjera digitalizacije iz svih sektora kao i kompanija različite veličine. Ovo nije konferencija o tehnologiji, ne pričamo inženjerskim jezikom, nego jezikom poslodavaca i svakodnevnim primjerima u kojima nam tehnologija može pomoći. Svi koji dođu na konferenciju dobit će sigurno konkretne i korisne informacije, ali i nadahnuće za korištenje modernih tehnologija u svom poslovanju - izjavio je Ivan Maglić, programski direktor Digitalne (R)evolucije.

Hrvatska ICT industrija se proteklih godina pozicionirala kao najbrže rastući dio gospodarstva, a prema Strategiji digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. taj sektor ima potencijal doseći do 12 posto udjela u BDP-u Hrvatske. Za to je nužno ubrzati digitalizaciju javne uprave, ali i svih grana gospodarstva, a jedan od najvećih izazova za to je osigurati dovoljno kvalitetnih digitalno educiranih zaposlenika. Budući da su educirani i motivirani zaposlenici jamac uspješnosti digitalizacije bilo kojeg dijela poslovnog procesa, svi okupljeni će na Digitalnoj (R)evoluciji moći saznati na koji su način kompanije educirale i motivirale zaposlenike na sudjelovanje i na usvajanju tehnologija koje donose promjene.

- Primjena digitalnih tehnologija u poslovanju ne zahtijeva nužno velika ulaganja, tehnologija je dostupna i često je potrebno samo malo više spremnosti na promjene. Kroz postojeće primjere domaćih tvrtki različitih veličina i iz različitih sektora, koje digitalna znanja i vještine već posjeduju i implementiraju u poslovanje, u HUP-ICT-u želimo potaknuti sve poduzetnike da hrabrije i odlučnije krenu u digitalnu transformaciju, jer to nije pitanje trenda, nego konkurentnosti, pa i opstanka - izjavila je Jasminka Martinović, direktorica HUP-ICT udruge.