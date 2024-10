I TO NIJE SVE! kreativna agencija i BIPA Hrvatska dokazali su što znači kad se iskoristi ženska snagu u pristupu kreativnosti

Koliko ste puta čuli rečenicu ‘sve su žene iste‘ i osjetili da je to izgovoreno s negativnom konotacijom? Ili ste možda doživjeli da vam netko kaže ‘ti nisi tipična žena‘, kao da je to kompliment? Možda to radimo već nesvjesno i u šali, ali vrijeme je da se zapitamo zašto se o ženama često govori na način koji umanjuje njihovu jedinstvenost.

– Postoji predrasuda da žene ne podržavaju jedna drugu. Ovom kampanjom želimo pokazati da postoje stvari i situacije u kojima ženu može razumjeti i podržati samo druga žena jer se svaka od njih svakodnevno susreće s istim društvenim očekivanjima i predrasudama. Jedna od takvih stvari jest fraza ‘sve ste iste‘ koja se uvijek koristi u lošem kontekstu, implicirajući da sve žene dijele iste mane i negativne obrasce. Odlučili smo tu sramotnu frazu pretvoriti u ponosno ‘svi smo mi isti‘. Tako možemo razgovarati o iskustvima koja žene dijele kako bismo potaknuli empatiju i osnažili zajednicu – rekla je Stella Bogovac, kreativna direktorica agencije I TO NIJE SVE!

‘TI NISI TIPIČNA ŽENA‘

Teško je priznati žensku autentičnost, ali nije ni poželjno biti tipična žena. Stoga će svaka žena koja pokušava ispuniti očekivanja drugih nastojati ispuniti nemoguće standarde.

– Nastajanje ove kampanje zahtijevalo je poštivanje kreativnog procesa, no bez požurivanja, skakanja na ‘prvoloptaške‘ zaključke, kao što to društvo čini kada su u pitanju žene. Dugo se radilo na ideji i bilo je tu puno čitanja, pisanja, brisanja, ponovnog pisanja. Jer nije bilo dovoljno da budemo zadovoljni mi i klijent. Više od svega bilo je važno da s ovime budu zadovoljne one kojima se kampanja obraća. Žene. Mlađe i starije, majke, kćeri, sportašice, kuharice, menadžerice. Upravo su zato vrlo važan dio procesa bile fokus grupe organizirane u suradnji sa SmartUp agencijom za istraživanje tržišta. Da, sve potvrđuje da su stereotipi još uvijek jako živi i štetni, iako se o njima već dugo progovara. Ali ne, nema dokaza da su upravo ti stereotipi temeljeni na istini. Istina je da manje vjerujemo u sebe od muškaraca, da malo više poštujemo pravila pa se nećemo javiti na oglas akonemamo sve tražene kriterije, istina je da smo manje sklone donositi rizičnije odluke, da smo češće sklone zanemariti svoje potrebe. Istina je da smo si sklone pomagati – podijelila je s nama Jelena Zelenbrz Kvasnička, HR Manager, psiholog i Art of Participatory Leadership facilitator u agenciji I TO NIJE SVE!

– Ova je kampanja jedna od najemotivnijih na kojima sam radila. Malokoji brend ima istinsku snagu ispuniti obećanja i ostati dosljedan tome, no BIPA, kao ‘ženska‘ kompanija, može bez zadrške zauzeti stav i pokazati da razumije, podržava i ohrabruje sve žene u njihovim svakodnevnim izazovima i ‘borbama‘ jer upravo to i živimo – kroz naša individualna, intimna iskustva, ali i korporativne vrijednosti. U današnjem svijetu punom filtera želja nam je bila da, koristeći snagu BIPA brenda, svim ženama poručimo da budu autentične bez zadrške, da slušaju svoje želje i snove, kakvi god oni bili te što god drugi mislili o tome. Također je važno da ne zaboravimo da smo, koliko god različite bile, u svakom trenutku „iste“ jer dijelimo zajedničko iskustvo i jer samo žena zna kako je to biti u koži žene – sa svim dobrim i lošim stranama – rekla je Žejka Mojzeš, Head of Marketing & PR u Bipi.