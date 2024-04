I TO NIJE SVE! kreativna agencija širi svoje timove uz domišljatu growth strategiju

I TO NIJE SVE! kreativna agencija sustavno osnažuje svoj tim u proteklih godinu dana. Kako pomiruju transformaciju poslovanja koja proizlazi iz growth strategije, potrebu za novim ljudima, a ujedno zadržavaju zadovoljstvo uhodanog tima kreativaca na zavidnoj razini te s kojim izazovima se pritom susreću, otkrili su nam Alen Kekić, CEO i kreativni direktor i Jelena Zelenbrz Kvasnička, HR Managerica agencije.

Priča o I TO NIJE SVE! kreativnoj agenciji, poznatoj po Brodiću u Klaićevoj, brandBOX-u i modernom uredu u centru Zagreba započela je prije više od 14 godina. Ne vole se hvaliti, ali morali smo primjetiti da su tijekom tih godina proizveli razne prepoznatljive kampanje. No, kažu da je sve to stvar međusobnog slušanja i razumijevanja u radu s klijentima, zato se njihove vrijednosti temelje upravo na tome. U proteklih 14 godina, borili su se (i izborili) s mnogim izazovima te unatoč njima izgradili odanu bazu klijenata.

- Imamo tu sreću da klijenti i zaposlenici u nama vrlo brzo prepoznaju dobre suradnike budući da nas je uvijek problem solving mindset usmjeravao prema pragmatičnim rješenjima. A tržište to brzo prepozna jer prije svega donosi rezultate kao što jednako brzo prepozna prodavanje magle. Jednake prakse primjenjujemo i interno što nam omogućuje da ne djelujemo prema ustaljenim procedurama ili možda nametnutim trendovima već se otvorimo prema rješenjima i praksama koja možda dobro funkcioniraju u drugim industrijama. Kreativnost definiramo kao domišljato rješavanje problema, a kad jednom takvo razmišljanje internalizirate i to postane svrha, možete biti vrlo kreativni u odgovorima i prijedlozima što bi trebalo napraviti - rekao je Alen Kekić, CEO i kreativni direktor agencije I TO NIJE SVE!

GROWTH AGENCIJE

U I TO NIJE SVE! oduvijek su s velikim zanimanjem čitali svaki članak, objavljeni blog te pogledali svaki Ted talk na temu kako produktivnije organizirati tvrtku. Upravo zato odlučili su se za integraciju najboljih praksi iz IT i sličnih industrija kako bi unaprijedili svoje poslovanje te ih prilagodili kreativnom sektoru. Između ostalog, tu se radi o famoznoj agilnosti, riječi koju danas mnogi koriste, ali rijetki zapravo razumiju i zbilja uključuju u svoje poslovanje. U I TO NIJE SVE! o agilnosti se mnogo istraživalo, baš zato što su joj htjeli pristupiti temeljito. I isplatilo se, jer im je u vrijeme COVID krize upravo to pomoglo da se prilagode novim načinima rada.

U okviru njihove stalne kulture rasta, jer, kako kažu, u dinamičnom tržištu prilagodba mora biti i brza i kontinuirana, nedavno se dogodila možda i najveća prekretnica u organizaciji poslovanja. Vlasnik agencije Alen Kekić, odlučio je u potpunosti prigrliti CEO ulogu, a ostale uloge prepustiti ostatku tima. Tako je svoju ulogu kreativnog direktora s punim povjerenjem prepustio - kreativnim direktoricama.

- Prije svega, ja imam nevjerojatnu sreću da sam okružen ljudima koji dijele agencijske vrijednosti i žele rasti zajedno s agencijom. U agenciji rast ne gledamo samo u broju izdanih faktura. Za rast je potrebna znatiželja koja nam omogućava da svakodnevno učimo o stvarima koje nam pomažu da rastemo kao profesionalci i ljudi. Još ako ta znanja želimo testirati i primijeniti, na konju smo. Ili na mjestu kreativnog direktora/ice - dodao je Kekić.

Kako je ta tranzicija utjecala na kulturu u agenciji, pitali smo HR Managericu I TO NIJE SVE!, Jelenu Zelenbrz Kvasničku.

- Odluku o drugačijem upravljanju organizacijom može se donijeti u relativno kratkom roku. Ali, promjena kulture i mindseta postojećih zaposlenika, koja je ključna za uspješno provođenje odluke o promjeni, gotovo je uvijek izazovan proces. Taj blagi switch koji želimo mijenja “planiraj i kontroliraj” u “percipiraj i adaptiraj se”. A to se postiže poticanjem povjerenja među zaposlenicima i omogućavanjem autentičnosti u radnom kontekstu. Ključno je dati ovlasti što većem broju ljudi da mogu doprinijeti, pitati za mišljenje, otvoreno dijeliti informacije, a na kraju i plodove rada. Postoji nešto zanimljivo u "high trust organizacijama" - timovi su produktivniji, imaju više energije na poslu, bolje surađuju sa svojim kolegama i zadržavaju se duže od ljudi koji rade u tvrtkama s niskim povjerenjem. No ono što je nama izrazito važno jest da postignemo atmosferu kolektivne zrelosti, u pristupu svakom projektu, sa što manje ega, da su nam timovi zadovoljni sa work-life balanceom, sa što manje kroničnog stresa i da tek iz tog položaja očekujemo veću produktivnost - rekla je Zelenbrz Kvasnička.

NOVI KLIJENTI, NOVA POGLAVLJA

U I TO NIJE SVE! neprekidno preispituje svoju strategiju i prilagođavaju je kako bi odgovorili promjenjivim potrebama klijenata i dinamici tržišta. U tom procesu, u agenciji su se našli novi ljudi na ne toliko uobičajenim agencijskim ulogama. Od nedavno su bogatiji za jednu HR Managericu, Marketing Operations Managericu te Sales Development Managericu. Posve novi pristup organizacijskoj strukturi najbolje je vidljiv baš iz takvih konkretnih, hrabrih pothvata.

Jedno simpatično, dobro poznato ime u zadnje se vrijeme često čuje u ovoj agenciji. Izgleda da je i Pipi prepoznala pozitivu ovog kreativnog tima, pa je svoje kampanje predala u njihove ruke.

Upravo je taj uzbudljivi trenutak potaknuo potragu za još jednom osobom koja će se pronaći u njihovim vrijednostima - Kreativnim ili Art direktorom/icom. Iz I TO NIJE SVE! objasnili su nam kako se traži iskusna, “hands on” osoba koja će na poziciji Kreativnog ili Art direktora/ice preuzeti kormilo design odjela, inspirirati tim i kreativne radove podići na višu razinu. Idealni kandidati imaju oko za estetiku, uho za klijenta i strast za kreiranjem ideja s kojima se publika lako povezuje.

Za što uspješniju navigaciju tržištem, u I TO NIJE SVE! objašnjavaju kako je higijena pozicioniranja iznimno važna. Iz mišljenja klijenata, a i šire javnosti dobivaju novu perspektivu i vjeruju da je upravo to temelj dobrog odgovaranja na tržišne potrebe. Ono što je za jednu agenciju najvažnije je da kvalitetno rješava probleme tržišta. To je, kao i agilnost, fraza koju često čujemo pa smo na nju na neki način imuni i ne promišljamo detaljno što ona za agencije znači. A znači puno, obzirom da se na samu kreativnost kod njih gleda kao na domišljato rješavanje problema. Jer, da bi kreativno rješenje bilo relevantno, ono mora biti potrebno. A da bi bilo potrebno, ono mora nešto riješiti.

Za sam kraj Jelena je s nama podijelila izreku Hermana Millera: “Prva odgovorost leadera je definirati realitet (okvire), a zadnja reći hvala. A između toga podržavati svoj tim služenjem.” - nismo još tamo, ali tome težimo. Možda nas upravo to razlikuje od drugih agencija u kojima je i dalje vlasnik - glavni kreativni direktor.

Ako ste se pronašli negdje u ovom članku, javite se Jeleni. Možda se pronađete i na mjestu Kreativnog/Art direktora/ice u I TO NIJE SVE! kreativnoj agenciji.