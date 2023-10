I treći put zaredom, DHL Express proglašen je najboljim poslodavcem u Europi 2023.

Treću godinu zaredom, DHL Express zasjeo je na prvo mjesto na popisu najboljih europskih poslodavaca koji svake godine objavljuje institut Great Place to Work. Ovo značajno postignuće naglašava nepokolebljivu predanost DHL Expressa za stvaranje pozitivne kulture na radnom mjestu koju karakteriziraju poštovanje, inkluzivnost i zadovoljstvo zaposlenika.

- To što smo ponovno proglašeni najboljim poslodavcem u Europi potvrda je naših neumornih napora da stvorimo inkluzivno, pozitivno i pravedno radno mjesto. Dok slavimo ovo priznanje nastavljamo sa stalnim poboljšanjima i ulaganjima u njegovanje najboljeg radnog okruženja za naš izniman tim. Organizacija smo koja svoje zaposlenike stavlja u središte svog poslovanja, a naša kultura poštovanja ostaje pokretačka snaga iza motivacije i zadovoljstva na radnom mjestu naših zaposlenika - rekao je John Pearson, glavni izvršni direktor DHL Expressa

Cijeneći doprinose svojih zaposlenika, DHL Express godišnje ulaže u mnoštvo inicijativa usmjerenih na zaposlenike od kojih izdvajamo program ‘Certificirani međunarodni specijalist‘ (Certified International Specialist (CIS)), koji ne samo da integrira zaposlenike u kulturnu okosnicu DHL Expressa već im također daje znanje koje je bitno za dosljedno pružanje izvanredne korisničke usluge. Program ‘DHL‘s Got Heart‘, koji osnažuje i potiče zaposlenike da podrže njima bliske ciljeve i okvir ‘DHL4All‘, usmjeren na poticanje osjećaja pripadnosti za sve zaposlenike, bez obzira na nacionalnost, etničku pripadnost, sposobnosti, spol ili seksualnu orijentaciju, jačaju predanost poduzeća pravednosti i inkluzivnosti na radnom mjestu.

- Biti proglašen najboljim poslodavcem u Europi treću godinu zaredom zavidan je uspjeh koji možemo zahvaliti predanim zaposlenicima DHL Expressa. Neizmjerno sam ponosan na naše timove i njihove izuzetne napore, posebno u snalaženju u trenutačnom izazovnom okruženju koje karakteriziraju brojne neizvjesnosti. Nastavljamo predano raditi na izgradnji inkluzivnog radnog mjesta koje u DHL Expressu nudi jednake mogućnosti za svakoga - komentirao je Alastair McCambridge, viši potpredsjednik Odjela za ljudske resurse DHL Express Europe

Kako bi uopće ušla u izbor za najboljeg poslodavca u Europi, poduzeća moraju sudjelovati u nacionalnom izboru za najboljeg poslodavca. Podacima neovisnih i povjerljivih anketa kojima se procjenjuje iskustvo zaposlenika u pogledu povjerenja, inovativnosti, vrijednosti poduzeća i vodstva ocjenjuje se učinak svakog poduzeća. Također se ocjenjuje predanost poduzeća u pogledu stvaranja radnog mjesta koje uključuje sve zaposlenike, bez obzira na njihov identitet i iskustvo.

- Čestitamo najboljem poslodavcu u Europi. Poduzeća na tom popisu daju smjernice poduzećima na tržištima diljem svijeta, a to je da ako izgradite odnos sa svojim zaposlenicima koji se temelji na povjerenju, oni će vas nagraditi predanim radom, novim idejama i boljim poslovnim rezultatima - zaključuje Michael C. Bush, izvršni direktor instituta Great Place to Work