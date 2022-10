Index među najinovativnijim medijima u RH: Google ih podržao s preko milijun kuna

Index.hr na listi je pobjednika prestižnog Googleovog Innovation Challengea koji se prvi put održao u Europi. Radi se o Googleovoj inicijativi koja potiče inovativne projekte i ideje u medijskoj industriji, a Indexov je projekt izabran kao jedan od najboljih između više od 600 pristiglih iz 38 europskih zemalja.

Index je tako postao jedini medij iz Hrvatske koji je osvojio financiranje na ovogodišnjem Googleovom natječaju i prepoznat je kao 'jedan od 47 medijskih inovatora u Europi'. Iznos financiranje je milijun i sto pedeset tisuća kuna.

Ovogodišnji natječaj trajao je od travnja do rujna, a riječ je o projektu koji je nastavak Googleove Innovation Fund inicijative koju su do sada većinom osvajali najugledniji europski izdavači poput Reutersa, francuskih L'Equipea i Le Parisiena, talijanskog Corriere Della Sera, britanskog Telegrapha i The Timesa, njemačkog Spiegela i drugih.

Indexov projekt tiče se inovacija na polju personalizacije sadržaja i UX-a na portalima, a posebno je zanimljiv u kontekstu pripreme izdavača za skori nestanak third party kolačića te potencijalnih negativnih efekata na digitalne medije koje će to izazvati.

Cilj ovog projekta je dokazati da personalizacija može funkcionirati i na manjim tržištima poput hrvatskog te da tehnologija koju razvijamo može imati snažan utjecaj ne samo na budućnost Indexa nego i čitave medijske scene u Hrvatskoj i regiji.