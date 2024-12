Indija očekuje rast gospodarstva od oko 6,5 posto u fiskalnoj 2025.

Indijska središnja banka nije mijenjala kamatne stope 11 sjednica zaredom, unatoč pozivima da ih smanji kako bi se podržao rast u uvjetima visoke inflacije

Indijsko gospodarstvo u fiskalnoj 2024./25 godini trebalo bi porasti za oko 6,5 posto, a još brži njegov rast koče globalne neizvjesnosti, objavila je indijska vlada.

Izgledi za rast u tri mjeseca zaključno s prosincem čine se sjajnima, pri čemu potražnja u ruralnim područjima ostaje otporna, a potražnja u urbanim sredinama raste u prva dva mjeseca tog tromjesečja, prema mjesečnom gospodarskom izvješću ministarstvu financija za studeni.

U razdoblju od srpnja do rujna rast je usporio više no što se očekivalo, zakočen slabijim rastom proizvodnje i potrošnje. Indija je tvrdila da će njezino gospodarstvo rasti po stopama od 6,5 do sedam posto, brže od ostatka svijeta, unatoč izazovnom okruženju.

Očekuje se da će izgledi biti bolji u šestomjesečnom razdoblju zaključno s ožujkom nego u prvih šest mjeseci financijske godine, navodi se.

- Kombinacija stajališta monetarne politike i makrobonitetnih mjera središnje banke možda je pridonijela usporavanju potražnje - stoji u izvješću ministarstva financija.

Za iduću financijsku godinu koja počinje 1. travnja, kako se navodi u izvješću, pojavili su se novi rizici, poput neizvjesnog rasta globalne trgovine i jačanja američkog dolara. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je višim carinama na uvoz mnogim zemljama, uključujući Indiju, povećavajući rizike od globalnog trgovinskog rata nakon što preuzme dužnost 20. siječnja.

Međutim, izgledi za rast Indije u fiskalnoj 2025./26. i godinama koje dolaze sjajni su u smislu domaćih ekonomskih fundamenata, navodi se u izvješću ministarstva financija.