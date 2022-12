Informatička oprema: Novogodišnja odluka u 2023. je maksimalna produktivnost i udobnost

Vodeći prodajni lanac informatičke opreme Links odlučio je potkraj godine istaknuti ponudu kojoj je zadatak pružiti veću produktivnost, udobnost i kreativnost. Tim zahtjevima savršeno odgovara Microsoftov asortiman: laptopi, tipkovnice, miševi i drugi dodaci za stvaranje vrhunskog sadržaja

Vaše poslovanje u 2023. godini može biti sa stilom, s time da svakako zadovoljite i sve one primarne potrebe koje se tiču vaše produktivnosti, zdravlja i udobnosti tijekom rada. Koliko je informatička oprema važna da biste bili efikasni i zadovoljni, ne treba posebno napominjati. Bilo da radite od doma bilo iz ureda, svakako trebate kvalitetnu opremu prilagođenu vašem radnom prostoru.

Vodeći prodajni lanac informatičke opreme Links odlučio je tako potkraj godine istaknuti ponudu kojoj je zadatak pružiti veću produktivnost, udobnost i kreativnost, kako bi 2023. donijela zadovoljstvo radnim okružjem. Tim karakteristikama savršeno odgovara Microsoftov asortiman: laptopi, tipkovnice, miševi i drugi dodaci za stvaranje vrhunskog sadržaja. Sve tvrtke koje svojim zaposlenicima žele pružiti vrhunsku IT opremu za produktivan rad mogu se javiti Links B2B odjelu kako bi im profesionalci kreirali ponudu optimalnu za njihovo poslovanje.

Ostanite sigurni i usredotočite se na važne stvari u životu

Microsoft 365 pruža sve što vam je potrebno da postignete više u manje vremena. Sadrži aplikacije i značajke koje će vam pomoći da ideje pretvorite u stvarnost, ostanete sigurniji i usredotočite se na važne stvari u životu. Najtraženijim aplikacijama Wordom, Excelom ili PowerPointom koristite se u stvarnom vremenu ili izvanmrežnom radu. Organizirajte se uz Outlook, kalendare, popise zadataka i OneNote, višefunkcionalnu digitalnu bilježnicu koja zadovoljava sve vaše potrebe pri stvaranju bilješki.

S lakoćom stvarajte i uređujte prekrasne videozapise. Svi vaši podaci potpuno su zaštićeni i vrlo jednostavno upravljate digitalnom sigurnosti. Microsoft 365 sadrži i 1 TB OneDrive prostora u oblaku po osobi uz naprednu zaštitu. Microsoft 365 Family, koji uključuje šest licencija za pet uređaja po jednom korisniku trenutačno je u Linksu na 50% popusta, za samo 599 kn.

Rad, igra ili zabava – izbor je vaš

Najnovija generacija prijenosnih računala Surface i uređaja ‘dva u jednom‘ sa sustavom Windows 11 i dodirnim zaslonom osmišljena je za rad kod kuće ili iz ureda, za igru i ostalo. Trenutačno se neki modeli Microsoft Surfacea u Linksu prodaju po akcijskim cijenama. To su izrazito tanka i lagana prijenosna računala koja omogućavaju izvršenje zadatka bilo kada i bilo gdje.

Tako je Surface Go težine samo 1,11 kg. Dolaze s Windowsima, koji su nezaobilazni u svakom radu, stoga slobodno možemo reći za te modele da su ready to go, odnosno upali i koristi. Krase ih precizni kutovi, iznenađujući dodirni zasloni i vrhunski zvuk. Laptopi Surface mogu se nadopuniti tipkovnicama, miševima i mnogim drugim dodacima.

Radno okružje koje radi za tebe

Pomagači koji će posao učiniti mnogo bržim, jednostavnijim i upotpuniti iskustvo su i razni Microsoftovi dodaci. Miševi vrhunskog dizajna, razne bežične, žičane i ergonomske tipkovnice, slušalice s mikrofonom i bez te videokamere za vrhunski prijenos i doživljaj tijekom online poslovnih sastanaka. Dodaci za tablete daju vam snagu da učinite više kod kuće, na poslu i svugdje između. Uz elegantne miševe u nizu boja, plus ergonomski dizajn i elegantne, čiste linije, olakšavaju navigaciju do omiljene stranice, aplikacije ili dokumenta.

Ako više volite osjećaj i kontrolu olovke, možete odabrati olovku koja vam daje prirodno iskustvo pisanja. U Linksu su trenutačno super cijene i na velik asortiman Microsoftove periferije.