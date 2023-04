iOLAP dodatno pojačava benefit program za svoje zaposlenike u Hrvatskoj

iOLAP u Hrvatskoj nastavlja graditi snažan tim za globalne operacije kompanije. S ciljem dodatnog pozicioniranja iOLAP-a kao poželjnog poslodavca, zadržavanja i privlačenja top talenata, iOLAP je postao korisnik Moontop-a – hrvatskog tech startupa, koji je razvio platformu za benefite za zaposlenike.

iOLAP osnovan je 2000. godine i tijekom posljednjih deset godina izrastao je u vodeću globalnu tehnološku tvrtku, a zapošljavaju tim od 300+ talentiranih inženjera, znanstvenika i dizajnera, koji su odlučni u pružanju vrhunskih rješenja. U iOLAP-u vole reći da se ‘rješenja događaju kodom, a ne slučajno‘.

iOLAP je globalna IT tvrtka koja pruža usluge izrade softverskih rješenja po mjeri za poslovne korisnike diljem svijeta. Ključne IT usluge i konzalting koje iOLAP pruža svojim klijentima su: analitika podataka, AI i strojno učenje, te dizajn i razvoj aplikacija. Sve navedene usluge izrade informatičkih rješenja po mjeri pruža regionalnim i internacionalnim klijentima iz mnogobrojnih industrijskih vertikala, od startupa do vodećih multinacionalnih kompanija i koncernova. U izradi rješenja koriste se najmodernije tehnologije i dugogodišnja partnerstva s vodećim tehnološkim kompanijama kao što su Amazon Web Services (AWS), IBM, Microsoft i Snowflake, među ostalima.

Od prošle godine, iOLAP je dio Elixirr grupe, britanske konzultantske kompanije, putem koje su dobili ulaz na nova svjetska tržišta, ali i priliku klijentima ponuditi cjeloviti portfelj usluga, od strateškog savjetovanja, digitalnog marketinga i dizajna, do podatkovne analitike, izvještavanja i razvoja aplikacija te podrške i održavanja sustava.

O uspjehu i kvaliteti rada iOLAP-a dovoljno govori respektabilna lista renomiranih kompanija kao što su: iRobot, Bank of America, NASA, Pioneer Natural Resources, AT&T, Associated Bank, Maui Jim, American Airlines, Northside Hospital, Vertex Pharmaceuticals, JGL, Gen-i, i mnogi drugi.

U iOLAP-u su predani izvrsnosti i pružanju iznimnih rješenja svakom klijentu. Opuštena radna atmosfera koja timu pomaže u suradnji i fokus na inovacijama nešto je što cijene i nastavljaju njegovati. Puno se ulaže u edukaciju zaposlenika te svaki zaposlenik ima svoj vlastiti budžet za edukaciju, također često se organiziraju interne radionice i predavanja o najrazličitijim temama – od projektnog managementa do isprobanih trikova u AWS Cloud-u.

iOLAP trenutno broji gotovo 300 kolega na 3 kontinenta, a u planu je i daljnji rast.

Europsko sjedište iOLAP-a nalazi se u Rijeci, a osnovano je 2011. godine. Ured je započeo s radom kao razvojni centar koji je postao potpuno funkcionalna poslovna jedinica. iOLAP-ov pristup usmjeren na klijenta vrlo je očit u hodnicima EU ureda gdje su njihovi timovi fokusirani na uspjeh svakog pojedinog projekta i rezultata. Danas iz ovog ureda podržavaju globalne i regionalne klijente te očekuju nastavak rasta u svim poslovnim i uslužnim aspektima.

iOLAP nastavlja snažno razvijati tim i poslovanje u Hrvatskoj, pozicionirati se kao poželjan poslodavac, unaprijeđivati svoj employer branding, te zadržati i privlačiti top talente na tržištu. Uz konkurentne uvjete rada koji obuhvaćaju paket benefita prema potrebama svakog zaposlenika (subvencija vrtića, isplata porezno priznatih troškova, sistematski pregledi itd.). U tom smjeru, proširili su svoj flexi benefit program i svojim zaposlenicima omogućili benefite iz Moontop ponude.

Moontop predstavlja ‘marketplace‘ za razvoj, prodaju i pružanje digitalnih benefita. Zapravo driver za brzu, digitalnu i jednostavnu organizaciju benefita.

Zaposlenicima je na raspolaganju iOS i Android aplikacija gdje imaju jednostavan pregled svih dodijeljenih benefita, zaprimaju obavijest o dodijeljenim benefitima, putem aplikacije koriste digitalne benefite na terenu, te imaju uvid u povijest svih kupnji.

​iOLAP personalizira vlastiti benefit program na način da samostalno definira:

popis zaposlenika koji sudjeluju u programu,

benefite koje želi koristiti, te

mjesečni budget po svakom benefitu i zaposleniku

A ono što je sjajno, zaposlenici mogu dodati omiljena prodajna mjesta na wish list koja žele na aplikaciji i gdje žele koristiti benefite, primjerice omiljene sportske subjekte, salone ljepote (make up, wellness i frizerske salone), restorane, mesnice, ribarnice, trgovine mliječnim proizvodima, voćarne, itd.

Ako i vi želite dodatno osnažiti svoj benefit programa, informirajte se dodatno na: www.moontop.app .

A ako želiš postati dio iOLAP tima, javi se na: https://iolap.com/careers.