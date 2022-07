IT tvrtka starija od interneta u Hrvatskoj proslavila 30. rođendan

IN2 grupa, vodeća IT tvrtka u području razvijanja softverskih rješenja za kompleksne sustave i konzalting, organizirala je proslavu za pamćenje na kojoj je okupila više od 700 svojih zaposlenika, partnera i korisnika

Vodeća IT tvrtka u Hrvatskoj IN2 grupa jučer je u Muzeju za suvremenu umjetnost proslavila 30 godina postojanja retrospektivom svih važnih događaja, projekata i uspjeha koji su ih pratili na poslovnom putu od 1992. godine pa sve do danas.

Godine 1992. hrvatska košarkaška reprezentacija s Draženom Petrovićem na čelu prvi je put osvojila srebrnu medalju, a Goran Ivanišević brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Barceloni. U auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu službeno je puštena u rad hrvatska akademska i istraživačka računalno-komunikacijska mreža, točnije ono što danas nazivamo internetom. Europska unija priznala je Hrvatsku. Puno se toga dogodilo prvi put u Hrvatskoj.

Te iste godine, 1992. Ante Mandić, mladi entuzijast koji je bio u potrazi za novim izazovima, osnovao je jednu od prvih IT tvrtki u Hrvatskoj, riječ je o današnjoj IN2 grupi. U tih se 30 godina IN2 grupa razvijala, rasla pa možemo reći kako je danas, kao dio jedne od najsnažnijih IT globalnih korporacija CSI grupacije, snažnija no ikada.