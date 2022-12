Ivan i Davorin Šmit, ARCH.: Najveći posao na kojem radimo je promocija izraelske mobilne igre ‘Match Masters‘

Dva brata, Ivan i Davorin, za očevu su firmu Šmit Electronic koja se bavi distribucijom gaming periferije i uredske i računalne opreme počeli raditi još kao studenti i vrlo brzo shvatili da im se sviđa poduzetništvo. S obzirom da je otac Stjepan podržavao njihovu inovativnost, dečki su još u njegovoj tvrtki krenuli raditi kao in-house marketinški tim za njihov brend gaming periferije White Shark.

– Radeći na brendu koji komunicira s mladom publikom, tražili smo načine kako doći do njih. To su bili primarno YouTube i Instagram, a kasnije i TikTok. Kroz taj period, naučili smo kako komunicirati s njima, kako izrađivati content i oglašavati na način koji će donijeti prodajne rezultate brendu. Influenceri su nam se pokazivali kao najisplativiji kanal. Na White Sharku smo radili s preko 100 influencera regije i jugoistočne Europe, stekli iskustvo, ali i uvjerili se koliku moć oni zapravo imaju. Kroz tri godine rada na brendu, prodaja je narasla deset puta – kazao je Ivan Šmit, izvršni direktor ARCH. Influencer Agencyja.

Nakon stečenog znanja, iskustva i kontakata, poznanici su ih počeli tražiti savjete oko influencer marketinga. U tom im je trenutku, kažu, postalo jasno da postoji potreba za onime što rade, ali i da konkurencija u regiji gotovo i ne postoji. Tada su, krajem 2019. godine, otvorili ARCH. Influencer Agency.

Suradnje s velikim brendovima

– ARCH. je influencer-first social media agency i influenceri su srž svega što radimo. Naša je tvrtka mix marketinške i medijske agencije, samo što ćemo za klijente umjesto billboarda zakupiti oglasni prostor u videu jednog YouTubera ili objavu Instagram ili TikTok influencera. Za klijente to znači ‘ključ u ruke‘ jer mi upravljamo njihovim influencer marketing budžetima i odgovorni smo za cijeli proces, od identifikacije influencera, do izrade i objave contenta. Iako smo u protekle tri godine na području našeg govornog područja radili s velikim brendovima poput Samsunga, Staropramen piva, Hrvatskog Telekoma, Huaweija, Dukata, HELL Energyja, A1 i ABOUT YOU, trenutno se fokusiramo na rad s gaming i digital products klijentima – rekao je Šmit.

Najveća priča u kojoj trenutno sudjeluju je rad na promociji mobilne igre Match Masters iz Izraela. Na Match Mastersu rade kontinuirano već 18 mjeseci, a kroz razne kampanje su igru pogurali na #1 game u Google Play Store-u i Apple App Storeu na 13 tržišta. Najveći uspjeh među njima bila je Njemačka, koja je ujedno bila i njihova prva kampanja na tier one tržištu. Najveća pojedinačna kampanja bila je u Ujedinjenom Kraljevstvu za Match Masters na kojoj su radili ovog ljeta.

Za promociju su, kaže Šmit, angažirali preko 100 UK YouTube, Instagram i TikTok influencera, među kojima su bili i neki od najvećih svjetskih influencera poput YouTube grupe Beta Squad. Sadržaj influencera kroz proteklih 18 mjeseci pregledan je stotinama milijuna puta, a aktivnosti tu u igru privukle gotovo pola milijuna novih igrača.

Cijelu poduzetničku priču pročitajte u novom broju tiskanog ili digitalnog Lidera.