Ivan Radić (Apipet): Zbog stafordice Pru dobrobiti propolisa sada dostupne i kućnim ljubimcima

Splitska tvrtka Hedera, koja proizvodi dodatke prehrani na bazi propolisa, posluje uspješno još od početka 90-ih, no prije nekoliko godina jako je iskoračila s proizvodima za kućne ljubimce. Novi brend većinom prodaje na internetu pa proizvodi odlaze u Francusku, Austriju, Njemačku, Finsku, Norvešku, Japan, BiH, ali sve ih je više i u trgovinama za kućne ljubimce i drugim specijaliziranim prodavaonicama

Još od davnina propolis je poznat kao učinkovit lijek protiv upale grla, alergija i raznih drugih tegoba te za podizanje imunosti, no tko bi rekao da taj čudesni dar prirode može pozitivno djelovati i na zdravlje naših omiljenih četveronožnih prijatelja? Dokazuje to obitelj Radić iz Splita na čelu sa znanstvenikom Sašom Radićem, ujedno začetnikom ideje o proizvodnji dodataka prehrani na bazi propolisa, ali bez dodavanja alkoholne otopine zbog koje se gubi od 30 do 40 posto inače više od 400 korisnih spojeva propolisa.

Od propolisa je od 1989., otkad je otvorio najprije obrt ljekovite kozmetike, a ubrzo zatim i tvrtku Hedera, napravio uspješan biznis dodataka prehrani za ljude. Prije nekoliko godina nastao je i Apipet, poseban brend i linija proizvoda za kućne ljubimce. Obiteljsku tradiciju sada uspješno nastavlja Sašin sin Ivan Radić, suosnivač Apipeta.

Drugi sin, Božo, nije operativno uključen u svakodnevno poslovanje, ali je, primjerice, zaslužan za razvoj proizvoda. Njihov je moto jednostavan: žele kupcima pružiti najbolje od znanosti i najbolje od prirode. Ivan se u posao aktivno uključio prije pet godina, još dok je bio student poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Splitu, i to najviše zbog svoje stafordice Pru.

Posebni ‘know-how‘

– Tada sam upisao marketinški smjer, a u tom razdoblju Pru je dijagnosticiran tumor gušterače s prognozom da će živjeti još samo šest mjeseci. Nedugo prije toga Hedera je pokrenula novu liniju i brend za životinje, odnosno Apipet. Pru je uzimala standardnu terapiju i Apipet uz nju te na kraju doživjela više od tri godine od dijagnoze, a ja sam se zaljubio u Apipet i poželio da to bude moj projekt. Zato uvijek kažem da je sve što sam napravio u Apipetu počelo s Pru, mogu reći da je ona bila moja inspiracija za početak – započinje svoju priču Ivan Radić.

Iz proizvodnog pogona u Splitu svoje proizvode šalju u Francusku, Austriju, Njemačku, Finsku, Norvešku, Japan, BiH. U Splitu ih radi desetak, šestero u proizvodnji, troje, uključujući i Ivana, u marketinškom i prodajnom odjelu, a imaju i nekoliko studenata za koje se nadaju da će ostati s njima i nakon završetka fakulteta.

No, zanimljivo, nemaju svoje pčele, nego propolis, koji zahvaljujući tajnoj tehnologiji u njihovim krajnjim proizvodima ostaje jednak kao u prirodi, dobavljaju od pčelara diljem Hrvatske. Naime, vrlo ga je zahtjevno nabaviti jer ga stvara malo pčela, da zaštite košnicu od nametnika, a ako ga čovjek uzme, naruši se njihova bioravnoteža, zato ga ne prikuplja mnogo pčelara.

– Kako nam se poslovanje širilo, suradnju smo morali proširiti i s pčelarima diljem Europe da bismo imali dovoljno sirovine za proizvodnju – objašnjava Radić.

Upravo su prošli tjedan iz svoje tvornice pustili novi proizvod, šampon za mačke i pse u spa-liniji, a trude se svake godine najmanje dva puta lansirati nešto novo. Ovaj su tjedan predstavili novi proizvod za smirenje ljubimaca, koristan u nadolazećem razdoblju petardi i vatrometa.

Svi su oni stvoreni na temelju znanstvenih radova i zapravo ih nemaju zašto testirati na životinjama jer su potpuno prirodni. Jedino naprave fokus-grupu i daju vlasnicima ljubimaca da vide kako će proizvod utjecati na životinje imati te zabilježe rezultate.

– Posebna tehnologija know-howa omogućila nam je da propolis u našim proizvodima bude istovjetan onom koji su stvorile biljke, a doradile pčele. Tako dobivamo maksimalno djelotvoran proizvod u odnosu na bilo što slično u kategoriji pčelinjih proizvoda, bilo za ljude bilo za životinje. Zato se našim proizvodima mogu koristiti i djeca i trudnice i ljubimci, zapravo svi, jer su potpuno prirodni i sigurni, bez nuspojava. Važno je naglasiti i da svi oni imaju snažnu znanstvenu pozadinu. Ispitani su i formulirani tako kako jesu upravo zato što znanost stoji iza njih, zato su i učinkoviti – dodaje Radić.

Osim u internetskoj trgovini, koja im je trenutačno glavni prodajni kanal, ima ih i na policama pravih trgovina.

– Od ove godine, valjda i zbog sve većeg interesa korisnika, javilo nam se mnogo veterinarskih ambulanti, trgovina za kućne ljubimce i drugih specijaliziranih prodavaonica da žele uvrstiti naše proizvode u svoj asortiman. Proizvodi za ljubimce tako se mogu pronaći u mnogim ambulantama i pet shopovima, a uskoro, nadamo se, i u svim većim specijaliziranim trgovinama. Proizvodi za ljude su osim online dostupni gotovo u svim ljekarnama diljem Hrvatske – ističe Radić.

Međutim, svjestan je za da uspjeh nije dovoljan samo dobar proizvod, stoga mnogo ulažu u marketinške aktivnosti, kreiraju koristan sadržaj, surađuju s veterinarima, nude povrat novca ako kupci nisu zadovoljni, a s dostavljačima nastoje ugovoriti što bolje uvjete.

Ideja za budućnost tomu mladom poduzetniku također ne nedostaje. Kako bi se u budućnosti mogla proširiti ponuda Apipeta te na koja sve tržišta se planiraju širiti pročitajte u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja Lidera.