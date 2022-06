Ivana Beli Oštarčević: Dosad je u modernizaciju i nadogradnju podatkovnih centara HT uložio više od 100 milijuna kuna

Poduzeća sve više uočavaju prednosti poslovanja u oblaku jer omogućuje fleksibilnost, povrat podataka, manje kapitalne investicije, smanjenje troškova održavanja, jednostavan pristup i visoku razinu sigurnosti

Procjenjuje se da se svakodnevno u svijetu 'proizvede' 1,145 bilijuna megabajta podataka i očito je da će se taj broj samo povećavati, što je veliki izazov za osiguravanje normalnog odvijanja podatkovnog prometa, pohrane i obrade. Digitalna infrastruktura pritom je ključna, isto kao i inovacije i poslovanje u oblaku, pa Ivana Beli Oštarčević, direktorica Sektora za razvoj i upravljanje portfeljem ICT usluga u Hrvatskom Telekomu, naglašava da odabirom cloud i infrastrukturnih rješenja u podatkovnom centru HT-a korisnici izbjegavaju velika kapitalna ulaganja u opremanje vlastitog prostora. Ujedno, rekla je, dobivaju i cjelovita i kvalitetna rješenja te inovativne alate i servise, uz najveću moguću sigurnost i dostupnost.

U posljednje dvije godine podatkovni promet u HT-ovoj mreži povećao se 100 posto i do kraja 2025. rast će za dodatnih 200 posto. Što ti podaci pokazuju?

– To pokazuje da se dogodila najavljivana eksplozija podataka koji se svakodnevno razmjenjuju te intenzivnije korištenje cloud-aplikacija, kojima se koristimo bilo gdje i bilo kada. Njihovim korištenjem ne mijenja se samo način dijeljenja i pohrane dokumenata, fotografija ili videa, već se mijenja i način na koji poduzeća mogu digitalizirati i unaprijediti svoje poslovanje.

Poduzeća sve više uočavaju prednosti poslovanja u oblaku s obzirom na to da ono omogućuje fleksibilnost, povrat podataka, manje kapitalne investicije, smanjenje troškova održavanja, jednostavan pristup i visoku razinu sigurnosti. Stoga ne iznenađuje da se cloud smatra središnjom točkom digitalne transformacije poduzeća. Porastom korištenja aplikacija u oblaku i podatkovnog prometa raste i potreba za pohranom, obradom i daljnjom distribucijom podataka te za osiguranjem njihove zaštite, što sve dovodi do povećanja potrebe za podatkovnim centrima koji će sve to omogućavati. To je jedan od razloga zašto smo prošle godine odlučili udvostručiti i modernizirati kapacitete našega podatkovnog centra u Selskoj ulici u Zagrebu, kako bi svi korisnici mogli prebaciti svoje poslovanje u oblak. Njegovo je proširenje sastavni dio platforme 'Svijet boljih mogućnosti', kojom Hrvatski Telekom ostvaruje korporativno obećanje o ubrzanju digitalizacije tvrtki i gradova kao ključne odrednice uspjeha gospodarstva i društva u idućem razdoblju.

Koliko su društvo i gospodarstvo ovisni o digitalnoj infrastrukturi?

– Privatni i javni sektor sve se više okreću rješenjima u oblaku kako bi mogli osigurati neometano i sigurno poslovanje odnosno bržu i efikasniju komunikaciju s građanima i poduzetnicima. Digitalne tehnologije i prateća infrastruktura postali su svakodnevni dio naših života i pokazuju se nužnima za komunikaciju, rad, učenje, zabavu, kupnju, financije, pristup mnogim javnim uslugama te ujedno predstavljaju osnovu za nove inovacije.

Porastom korištenja digitalnih usluga zabilježen je i porast kibernetičkih zločina te se kao prioritet nameće stvaranje otpornih, sigurnih i pouzdanih digitalnih tehnologija i infrastrukture. U HT Grupi niz godina nudimo cjelovita rješenja koja omogućuju našim korisnicima maksimalnu raspoloživost infrastrukturnih usluga uz održavanje razine sigurnosti u skladu s aktualnim svjetskim standardima.

Kako se digitalna infrastruktura mora prilagođavati tim sve većim potrebama?

– Prije svega, nužno je kontinuirano praćenje svjetskih trendova u tehnološkim standardima opreme i sigurnosnih standarda kako bi se pravodobno moglo nadograditi i modernizirati postojeću infrastrukturu.

Daljnji razvoj tehnologije uz porast korištenja digitalnih aplikacija i podatkovnog prometa zahtijevaju kontinuirana kapitalna ulaganja u infrastrukturne usluge koje predstavljaju temelj za digitalizaciju. Kako bi se kreirala najbolja rješenja koristeći se najmodernijim tehnologijama jednako je važno stalno ulagati u edukaciju IT i telekomunikacijskih stručnjaka.

Koliko HT ulaže u podatkovne centre?

– Hrvatski Telekom upravlja s pet većih podatkovnih centara, koji su u uporabi već više od 15 godina te smo po tome jedinstveni u regiji. Njihova namjena razlikuje se ovisno o tome koriste li se za interne ili potrebe naših korisnika. Najveći je otvoren u Zagrebu 2014. godine te korisnicima nudi smještaj, daljinsko praćenje i upravljanje ICT infrastrukturom, što omogućava znatne uštede u poslovanju te siguran i optimalan rad opreme. Dodatno smo 2015. godine nadogradili data centar u Varaždinu koji omogućuje izradu disaster recoveryja (dodatan data centar na udaljenoj lokaciji) i kreiranje rješenja za održavanje kontinuiteta poslovanja za sve korisnike kojima je dostupnost servisa iznimno važna, što bih navela kao jedan od ključnih zahtjeva koji se stavljaju pred podatkovne centre. Osiguranje dostupnosti servisa prvotna je namjera koju kvalitetan podatkovni centar mora podržati. To je moguće ostvariti redundantnom infrastrukturom u svakom tehnološkom području poput energetike, strojarstva, fizičke i kibernetičke sigurnosti te komunikacije. Zbog elementarnih nepogoda ili drugih neželjenih pojava sve više se prepoznaje i važnost disaster recovery sitea. Navedeno vidimo kao rješenja koja moramo biti u stanju ponuditi našim korisnicima, kako bi rizik nedostupnosti sveli na teorijske vjerojatnosti. Dosad smo u gradnju, modernizaciju i nadogradnju podatkovnih centara uložili više od 100 milijuna kuna, a ulaganja ćemo nastaviti s obzirom na to da nam je važno osigurati maksimalnu raspoloživost i održavanje razine sigurnosti s aktualnim svjetskim standardima te tako pružiti vrhunsku uslugu našim korisnicima. U cilju izgradnje dugoročnog odnosa s korisnicima, istaknula bih da HT Grupa kontinuirano ulaže i u svoje zaposlenike kako bi postali pouzdani tehnološki savjetnici.

Kako odgovarate na potrebe korisnika?

– Kao glavnu prednost istaknula bih činjenicu da kao HT Grupa, u suradnji s Combisom, možemo ponuditi bogat i cjelovit portfelj usluga u oblaku i podatkovnog centra, uključujući upravljanje infrastrukturom, omogućavajući korisnicima da se maksimalno posvete svom temeljnom poslovanju. S više od 400 visokokvalificiranih stručnjaka i ICT menadžera za IT i telekomunikacije korisnici mogu biti sigurni da će nakon analize postojeće infrastrukture dobiti prijedlog najboljeg rješenja skrojenog upravo prema njihovoj mjeri te da će im se omogućiti nesmetan rad ICT usluga, telekomunikacijske infrastrukture, opreme i drugih usluga. Naši stručnjaci temeljem stečenog iskustva mogu provesti i najkompleksnija ICT rješenja kao što je migracija u oblak, primjena novoga aplikacijskog rješenja te kreiranje best-fit rješenja neovisno o tome žele li se korisnici koristiti privatnim cloudom, hibridnim cloud-rješenjem ili javnim cloudom.

Što vam je pri tome iznimno važno?

– Iznimno nam je važno da su naši korisnici zadovoljni te da imaju povjerenje da ćemo se mi, kao njihov tehnološki partner, pobrinuti da je njihovo poslovanje sigurno i bez prekida. S obzirom na to da je podatkovni centar ključan dio kritične IT infrastrukture, svakom korisniku prilikom migracije na naše infrastrukturne usluge pristupamo individualno te zajedno s njime kreiramo best-fit rješenja ovisno o specifičnim željama i potrebama.

*Sadržaj je nastao u suradnji s Hrvatskim Telekomom.