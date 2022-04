Ivica Skelin: Kako je stvorena uspješna Skelin Mont priča

Sve velike priče imaju svoje male skromne korake i emotivne početke. Tako je i s Ivicom Skelinom, vlasnikom Skelin Monta – tvrtke specijalizirane za proizvodnju stolarije i staklarskih proizvoda – danas jedne od najuspješnijih tvrtki na hrvatskim prostorima. Naime, Skelin Mont priča je krenula iz Sitnog Donjeg, malog sela dalmatinske Zagore u zaleđu Šibenika. Sa svoje dvije ruke, skoro pa bez ikakvog kapitala, uz Božju pomoć i potporu obitelji sa snažnom vjerom i velikom vizijom svoju je priču davne 2004. Godine započeo tada 25-godišnji Ivica Skelin.

Htio je stvoriti nešto više za sebe i svoju budućnost. Imao je ideju krenuti u proizvodnju i montažu stolarije. U početku nije bilo ni najmanje lako. Bio je nepoznat na tržištu tek uz određeno iskustvo rada u tom poslu, odlučio je kupiti prve alate i krenuti u posao. U obiteljskoj garaži počeo je raditi prve prozore i vrata potpuno sam. Imao je svoje dvije ruke i veliku snagu koja mu je bila potrebna za uspjeh. Na terenu je montirao sam, dogovarao poslove sam, brinuo o naplati, nabavi i svim drugim poslovima.

U vrlo kratko vrijeme, garaža u Sitnom Donjem postala je premalena jer je zahvaljujući zadovoljstvu klijenata i kvaliteti proizvoda koje je isporučivao interes kupaca rastao i posao se povećavao. Znao je da je vrhunska kvaliteta ključ uspjeha te mu je od prvog trena poslovanja bila primarna. Klijenti su to znali prepoznati i danas nakon 17 godina postojanja Skelin Mont je postao jedna od vodećih i najuspješnijih tvrtki na ovim prostorima. U šest proizvodnih hala Skelin Mont proizvodi ALU i PVC stolariju te staklarske proizvode, sjenila, fasadne sisteme i druge proizvode za vrlo zahtjevne i luksuzne objekte razne namjene.

Danas je skoro svaki drugi prozor u Dalmaciji iz tvrtke Skelin Mont. S preko 130 stalno zaposlenih ljudi Ivica Skelin osjeća snagu i ima kapacitet raditi na brojnim hrvatskim i inozemnim poslovima. Kroz slijedeća pitanja, upoznajte ga malo bolje.

Sjećate li se svojih početaka?

Sjećam se svakog trenutka od svog početka do danas. Te 2004. godine bilo je bitno drugačije nego što je danas. Bio sam nepoznat, trebalo je skupiti snage i hrabrosti i izići na tržište. Ovo je ozbiljan posao, znao sam ako bilo koji korak bude pogrešan da ću to skupo platiti u budućem poslovanu. Ali nisam se bojao, imao sam viziju i podršku obitelji. Najviše mi je značila vjera u Boga i u samog sebe. Danas kad se sjetim svega toga naviru emocije. Zaista sam ponosan na svaki svoj mali korak koji me je izgradio i kao osobu i kao čovjeka koji danas može voditi takav posao.

Što najviše pamtite iz 2004. godine?

Najviše se sjećam neizvjesnosti i neimaštine. Lako je krenuti u posao kad imaš financijski kapital koji te ne opterećuje. Ja to nisam imao i zaista nije bilo lako. Strojevi i oprema u ovom poslu nisu baš povoljni i zahtijevaju velika ulaganja ako se ozbiljno mislite baviti s ovim. Božja pomoć u svakom trenutku mog života mi je bila presudna za svaki slijedeći veliki korak. Tako je bilo i sa mojom Skelin Mont pričom. Posložilo se sve kad se trebalo posložiti i otvorile su se mogućnosti financiranja. U poečtku uz pomoć prijatelja, kasnije uz pomoć banke koja me pratila. Pazite, trebalo je doći do momenta da vam banka uopće da određene zajmove. To su za mene sve veliki pojedinačni uspjesi.

Što vam je bilo najteže na putu rasta i razvoja?

A mogu reći da ništa nije bilo lako. Uložio sam jako puno truda i radio od jutra do sutra jer sam znao da samo tako mogu ići naprijed. Oženio sam se rano, došla su djeca, supruga je najviše vodila računa o njima, meni je pomagala koliko je mogla. Danas je jedna od najvažnijih ljudi u našoj firmi. Trebalo je sačuvati obitelj na okupu uz takvu žrtvu za posao. Znali smo da se oboje moramo žrtvovati. Biznis je takav – zahtijeva cijelog tebe. Toga sam bio svjestan od samog početka. Ali nosio me svaki novi posao koji bi dobio, osjećao sam ga kao veliki vjetar u leđa, cijenio sam svako povjerenje koje su mi ljudi dali i to se uvijek višestruko vraćalo. Taj jedan zadovoljni klijent donio mi je još nekoliko ljudi koji su došli kupiti stolariju kod mene.

Što vam je najviše pomoglo na tom putu (vaše vrijednosti)?

Najviše mi je pomogla vjera u Boga, nema ništa bez božje pomoći. I moja obitelj – podrška koju sam imao u obitelji – najprije u mojoj supruzi davala mi je snagu za izdržati takve izazove. I upornost.. Zaista sam uporan, ne odustajem – kad imam cilj idem ka njemu.

Imate li neki hobi, kako se opuštate?

Imam hobije, kako ne. Obožavam selo, svoju Zagoru – Sitno Donje. Volim obiteljska druženja, idemo često na selo. Volim konje – to su mi najdraže životinje jer pucaju do snage i baš me inspiriraju. Volim planine i skijanje, koristim zimske praznike da s obitelji pobjegnem na snijeg. To me baš opušta. I volim druženja s prijateljima. Imam nekoliko prijatelja s kojima se rado opuštam u obiteljskoj atmosferi, to mi je baš gušt. I šetnje, šetnje gdje god i kad god. Tako bistrim glavu i opuštam se.

Kad god mogu idem na utakmicu Hajduka – to mi je velika strast i ljubav. Ponosni smo sponzori HNK Hajduk – u mojoj obitelji to je velika tradicija i ne propuštamo niti jedan trenutak nogometne euforije na Poljudu.

Što za vas znači sretan čovjek danas?

Mogu govoriti u svoje ime; sretan sam jer su moji najmiliji zdravi i sretni. Poštenje, iskrenost – to volim kod ljudi i sretan sam ako sam okružen takvim ljudima. Sretan sam kad vidim svoje djelatnike zadovoljne, kad posao ide bez nekih komplikacija, kad sve ide po planu. Volim kad se veliki poslovi uspješno privode kraju. Cijenim i čini me sretnim svaki trenutak opuštanja. Ja sam skroman čovjek, bez obzira na sve što sam stvorio, moje vrijednosti se nisu nikad promijenile.

Je li vas ova pandemija usporila ili stvorila određene probleme u vašem poslovanju?

Izdvojite jedan za vas najizazovniji projekt!

Hvala dragom Bogu možemo reći da ova pandemija nije ostavila nikakve posljedice na naš posao. Čak što više za ovu godinu imamo najveći interes do sada – ako je suditi po ovim brojkama i poslovima koji se događaju u prvom kvartalu 2022. Možemo samo reći da smo prezadovoljni kako smo iznijeli pandemiju i kako se razvijamo dalje.

Pa bilo ih je zaista puno, ali evo izdvojio bih splitsku bolnicu Firule gdje smo mijenjali stolariju na cijeloj bolnici dok je ona nesmetano radila. To je bilo baš izazovno. Radilo se u 3 smjene i nije bilo predaha. Zamislite kako je to izgledalo kad vi skidate is tavljate prozore a bolnica normalno radi. Imali smo na sebi sve potrebne zaštite i maksimalno se prilagodili tako da je to bilo prilično drugačije od drugih projekata a samim time i zahtjevnije. Posao je bio veliki ali je besprijekorno odrađen.

Imate li problem sa radnom snagom?

Hvala Bogu mi radnu snagu do sada rješavamo bez puno problema. Dobivamo svakodnevno ponude od potencijalnih djelatnika – ljudi žele stabilnost – kod nas to mogu dobiti. Imam ljude koji su mi lojalni od samih početaka, to je zaista neprocjenjivo. U zadnje vrijeme u proizvodnim halama zapošljavamo i ženski kadar. Jako se dobro nose sa stolarijom i vrlo odgovorno obavljaju svoje zadatke. Ženska energija je zaista potrebna u svakom kolektivu. Žene su odgovorne, radišne, uredne, precizne – zaista sve pohvale. Iznimno sam ponosan na svih svojih 134 djelatnika. Bez njih nemam snagu, oni su Skelin Mont.

Čemu je važno razmišljati pri izboru stolarije?

Pri izboru stolarije važno je voditi računa o kvaliteti stolarije. Investiranjem u kvalitetnu stolariju štediš energiju u svom prostoru. Izolacija, zdravlje, održavanje, estetika – sve su to faktori o kojima bi trebalo povesti računa kod izbora stolarije. Naravno važno je to sve prilagoditi i vrsti objekta na koju se stolarija montira. Naši ljubazni djelatnici u 3 izložbena salona u Šibeniku (Ražine), Splitu (Strožanac) i Vodicama savjetuju kupce i nude najoptimalnija rješenja po pitanju stolarije.

Planirate li se širiti na neke nove lokacije?

Posao raste, interes imamo sa svih područja Hrvatske i šire. Planovi postoje, gledamo da oprativno možemo pokriti sve unutar naših standarda firme a da ne idemo na uštrb svih vrijednosti koje smo postavili kao temelj firme.

Radite li stolariju samo na području RH ili radite i na inozemnom tržištu?

Radimo na cijelom hrvatskom tržištu, ali dosta radimo i na EU tržištu. Puno je projekata iza nas u Njemačkoj, Sloveniji, Italiji, Austriji... Ljudi i van granica Hrvatske prepoznaju našu kvalitetu i na to sam osobito ponosan. Imamo svoj vozni park i nismo ovisni ni od koga za realizaciju dogovora i poštivanje termina. Učestalo ulažemo u opremu, strojeve, ali i edukaciju djelatnika kako bi pratili potrebe tržišta i pravovremeno se prilagođavali.

Kako izgleda vaš radni dan?

A šta da vam kažem, dižem se rano ujutro, već sam u 4.55h u firmi. Imamo sastanak s voditeljima odjela, tereni, sastanci, pozivi, računi, problemi, izazovi, ima svega. Dosta kasno dolazim kući, i nastojim imati trenutke u kojima se opustim barem na kratko sa obitelji. Malo spavam, uvijek se po glavi motaju misli o poslu. Jako je malo bezbiržnih trenutaka. I to je tako – to sam prihvatio i to je postao moj način života.

Koji su vam planovi za budućnost!?

Puno je planova, daj Bože da budemo živi i zdravi i svi na okupu, sve ćemo stići. U planu je uređivanje naše nove zgrade uprave na PODIma, izgrađena je ali sad idemo u fazu uređenja. Tu će također biti uređen jedan atraktivan izložbeni salon i uredi Skelin Monta sa konferencijskim prostorijama. Bit će ugodno i lijepo, tome se baš svi veselimo. I u planu je izgradnja još jedne proizvodne hale, potrebe posla su sve veće i zahtijevaju još dodatno proizvodnog prostora gdje ćemo uvoditi nove proizvodne linije. Ima još dosta planova, idemo korak po korak. Vesleimo se svakom novog projektu i zadovoljnom kupcu kojih je sada već na tisuće. Zahvalni smo na svemu što smo do sada prošli i ne bi mijenjali niti jedan izazov ili problem jer nas je naučio puno toga i zato smo danas tu gdje jesmo. Sretni smo da uživamo takav ugled u Hrvatskoj. To nam je i obveza da nikad ne posustanemo u kvaliteti naših proizvoda kao i kvalitetnoj montaži. Na tržištu je raznovrsna ponuda – ali ljudi i dalje znaju da je vrhunska kvaliteta jedino u što se isplati investirati.