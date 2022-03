Ivo Krištić (Rox): Bez ulaganja ne možete privući ni usrećiti goste

Nitko nije vjerovao da će netko spavati na benzinskoj crpki, ondje slaviti rođendan ili održavati sastanke, a sve je to, kao i uživanje u vinskom podrumu, baru i roštilju uspješno zaživjelo u Roxu

Trideset godina poslovanja ove godine obilježava tvrtka Rox, regionalni lider u distribuciji autokozmetike i autoopreme. Njezin osnivač i vlasnik Ivo Krištić opisuje, među ostalim, kako je benzinske crpke pretvorio u vrhunska odredišta na kojima se ljudi osjećaju sretno.

Kako biste ocijenili poslovanje vaše tvrtke u posljednje dvije pandemijske godine?

– Tvrtka Rox ima više djelatnosti, tako da su neke od njih osjetile posljedice pandemije, dok su druge djelatnosti napravile čak i bolji posao nego što sam očekivao. Osluškujući tržište prilagodili smo se i prodavali maske i zaštitnu opremu, ali isto tako zajedno s našim djelatnicima uložili smo puno truda kako bi tvrtka i tijekom pandemije uspješno poslovala.

Koliko poslovnih subjekata posjedujete i na kojim mjestima?

– Posjedujemo pet benzinskih crpki i pet veleprodaja. Benzinske crpke su u Modriči, Orašju, Šamcu i u Zagrebu ove dvije na ulazu i izlazu iz metropole. Veleprodaje su u Zagrebu, Ljubljani, Beogradu, Prištini i Orašju koje dosta dobro i uspješno rade. Zapošljavamo više od 200 zaposlenika, a 2000 artikala, s više od 70 poznatih brendova, distribuira se kroz tri distribucijska centra na 12.000 prodajnih mjesta. Kategorije proizvoda koje pokrivamo su prehrana, neprehrana te beauty kategorija koja je mlad i perspektivan projekt koji se razvija posljednje četiri godine te iz godine u godinu bilježi rast u poslovanju.

Mogli bismo reći da ste na neki način unaprijedili ponudu benzinskih postaja vašim Roxom na Slavonskoj, koja osim klasične 'benzinske', nudi i odličan jelovnik kao i ugođaj. Kako ste se odlučili na benzinskoj postaji ponuditi vrhunska jela, kao i ostale sadržaje? Što je sve moguće napraviti na Roxu?

– To sve ovisi od lokacije do lokacije. Ja sam u Modriči napravio vinski podrum i nitko nije vjerovao u taj projekt. Na benzinskoj crpki smo napravili sobe, nitko nije vjerovao da će netko tamo spavati, napravili smo lounge bar zatvorenog tipa, nitko nije vjerovao da će tamo netko doći slaviti rođendan ili imati neke sastanke. Sve je to zaživjelo. To sam isto napravio i u Šamcu. I u Šamcu je zaživio vinski podrum, vinski bar. Ljudi se osjećaju ugodno, sigurno, stabilno kad vide da je netko nešto uložio u njihovo mjesto, u njihov grad i da vodi računa o ljudima. Bez ulaganja ne možete privući goste i ne možete učiniti goste sretnima. Za sve velike poslove i ugođaje za goste mora biti ulaganje, mora biti dobar projekt, mora biti skup materijal. Tako mi je došla ideja za benzinsku crpku na Slavonskoj aveniji. To je prva benzinska crpka u povijesti s roštiljem na drveni ugljen i ogledalom iznad agregata. To puno stoji, ali sam prihvatio taj rizik i na kraju se to pokazalo dobro i uspješno i svi ljudi koji dolaze su sretni i zadovoljni. Slikaju se ispod nadstrešnice gore na ogledalu, jedu roštilj na drveni ugljen i pratim ljude kako su sretni. A to je i bio naš cilj da ljudi budu sretni i zadovoljni ponudom. Kad osjetim sretnog i zadovoljnog gosta, onda sam i ja sretan i zadovoljan, čak i sretniji od njih.

Što je s gradnjom hotela Novotel u Resniku?

– Projekt je gotov, dozvole su gotove! U samoj realizaciji projekta odnosno gradnji usporila nas je samo pandemija, a sada i rat u Ukrajini. Prije dvije godine su nam došli partneri iz Francuske i rekli: 'Ivo, mi bi voljeli da ti ovaj hotel napraviš sutra, ali nemoj žuriti . Ova pandemija će trajati do 2023., planiraj 2023., nemoj prije otvarati'. U pregovorima smo s bankama, koje su također malo bile u strahu zbog pandemije, no kako se stanje normalizira, nema razloga da taj projekt ne zaživi.

Kakvi su vam planovi za idućih nekoliko godina?

– Moji planovi su da 31. ožujka 2022. proslavim 42 godine punoljetnosti, 30 godina Roxa u Hrvatskoj i da sinovima Mateju i Kristijanu predam tvrtku na upravljanje. Sad je njihovo vrijeme da se razvijaju, planiraju i budu u operativi u kojoj sam ja već 40-ak godina. Mislim da sam zaslužio odmoriti se od operative i prepustiti se samo strateškim stvarima, pa ćemo vidjeti što će nam budućnost donijeti.

