Jadrolinija: Platforma E-CHAIN za održivu mobilnost na jadranskom području

Desetog lipnja 2022. godine u Grand hotelu Bonavia održano je predstavljanje i finalna konferencija projekta E-CHAIN naziva 'Platforma E-CHAIN za održivu mobilnost na jadranskom području - inovativno rješenje za promicanje održivog protoka putnika između Italije i Hrvatske'.

Interreg E-CHAIN projekt (Enhanced Connectivity and Harmonization of data for the Adriatic Intermodal Network), predstavlja suradnju Italije i Hrvatske te okuplja deset partnera iz Hrvatske i Italije. Vodeći partner projekta je Municipality of Ancona, a ostali partneri su Amatori Interestate S.R.L., Brusutti S.R.L., G.M.T. S.P.A., University of Trieste, Prosoft, Grad Split, Rathmann, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet i Jadrolinija koja je organizator ovog javnog događaja.

Glavni cilj E-CHAIN projekta je unaprijediti povezanost i usklađivanje podataka za jadransku intermodalnu mrežu, kroz realizaciju modularnog integriranog softvera (E-CHAIN platforma) za upravljanje intermodalnim prometnim uslugama u lučkim područjima za putnički promet. Kako bi unaprijedio trenutnu situaciju, E-CHAIN projekt usredotočit će se na pružanje novih usluga kao što su poboljšani lučki multimodalni informacijski sustav za putnike, sustav prodaje karata integriran s drugim načinima prijevoza i napredni turistički marketinški sustav za operatore. E-CHAIN pilot projekt je pokazao mogućnost online usluge prema održivom putničkom transportu te nudi mogućnost daljnjeg razvoja i unapređenja platforme.

- Posljednjih godina Jadrolinija radi na digitalizaciji i optimizaciji poslovnih procesa u cilju unapređenja naših usluga putnicima. Otvorili smo naš prodajni sistem i pružili mogućnost integracije interesnim dionicima u svoje prodajne sisteme. Trenutno 14 vanjskih agenata i njihova internet prodaja naslonjena je na naš prodajni sistem, što je našu prodajnu mrežu učinilo rasprostranjenijom i dostupnijom. E-CHAIN vidimo kao potencijalnu platformu koja bi nam mogla omogućiti širenja naše komercijalne ponude i uključivanje dodatnih prodajnih usluga u naš portfelj poput prodaje autobusnih karata, avionskih karata - rekao je Zvonimir Matić, izvršni direktor komercijalnih i operativnih poslova u Jadroliniji.

- Od samog početka Jadrolinija je uključena u projekt kao jedan od partnera. Svojim dosadašnjim iskustvom na razvoju i izgradnji naše prodajne platforme vjerujemo da smo doprinijeli projektu. Uključenje Jadrolinije u intermodalne mreže prepoznali smo kao mogućnost naše povećane vidljivosti, bolje dostupnosti naših usluga te kvalitetnijem informiranju putnika - rekao je Mladen Koturović, izvršni direktor za opće poslove u Jadroliniji.

Trajanje projekta je od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2022. godine. Projekt E-CHAIN sufinanciran je iz Interreg programa V-A Italija Hrvatska 2014. – 2020.