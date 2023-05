Janaf potpisao ugovore s MOL-om o transportu i skladištenju nafte

Jadranski naftovod (Janaf) u srijedu je izvijestio da je s MOL grupom sklopio ugovore o transportu nafte te o skladištenju nafte za 2023. godinu.

Janaf je s MOL grupom sklopio ugovor o transportu 2.900.000 tona nafte sustavom Janafa po načelu "puno za prazno" za 2023. godinu te ugovor o skladištenju 79.385 prostornih metara nafte na Terminalu Omišalj i 70.000 prostornih metara nafte na Terminalu Sisak po načelu "puno za prazno" za 2023. godinu, navodi se u priopćenju objavljenom putem Zagrebačke burze.

Ugovore s Janafom potpisale su članice MOL grupe - MOL Hungarian Oil and Gas Plc., MOLTRADE Mineralimpex Trading Co i po prvi put slovački Slovanaft a.s.

- Potpisivanjem ovih ugovora uspješno su završeni višemjesečni pregovori koji jamče sigurnu i neometanu opskrbu rafinerija i tržišta u Mađarskoj i Slovačkoj te potvrđuju stratešku važnost Janafa za energetsku stabilnost ovog dijela Europe - zaključuje se u objavi Janafa.

Prema ranije objavljenim podacima, Janaf je u prvom kvartalu ove godine ostvario ukupne prihode od 35,8 milijuna eura, što je gotovo 38 posto više nego u prvom kvartalu prošle godine, te neto dobit od 15,1 milijuna eura ili 68 posto više nego lani.