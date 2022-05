Jelena Fiškuš iz Studija Sonda pozvana za članicu Cannes Lions žirija

Hrvatska prvi put u povijesti ima svog predstavnika u žiriju tog najprestižnijeg svjetskog festivala kreativnosti

Jelena Fiškuš, kreativna direktorica i suosnivačica Studija Sonda, izabrana je za članicu žirija festivala Cannes Lions 2022, što je prvi put da su jedan predstavnik ili predstavnica iz Hrvatske pozvani biti u žiriju ove prestižne nagrade. Riječ je o međunarodnom događaju koji okuplja najveće svjetske kreativce, a poziv u ovaj žiri dolazi kao priznanje dugogodišnje kvalitete rada Studija Sonda te HURA-e, vodeće hrvatske strukovne udruge u sektoru tržišnih komunikacija, koja već dugi niz godina osnažuje poziciju hrvatske scene tržišnih komunikacija na globalnoj pozornici.

Cannes Lions najprestižniji je festival kreativnosti na svijetu, koji se održava od 1954. i nagrađuje najbolje kreativne projekte na svijetu. Ovo je prvi put u povijesti ove prestižne nagrade da će o pobjednicima odlučivati i stručnjakinja iz Hrvatske. Međunarodni žiri stručnjaka na ovom petodnevnom događanju dodjeljivat će nagrade u čak 28 kategorija.

Članstvo u žiriju ovako važnog festivala predstavlja priznanje kvalitete rada kreativne direktorice Jelene Fiškuš i cijelog tima Studija Sonda te HURA-e, vodeće hrvatske strukovne udruge u sektoru tržišnih komunikacija.

- Zbilja mi je drago da smo naši kolege iz drugih agencija – Imago Ogilvy, Bruketa&Žinić&Grey i MediaCom Zagreb – te mi iz Studija Sonda, sada s već 4 Cannes Lava osvojena za Hrvatsku, uspjeli odškrinuti vrata našoj zemlji na mogućnosti sudjelovanja ne samo u natjecanjima već od danas i u žiriranju Cannes Lions nagrade, koju svaki kreativac priželjkuje i smatra je najvažnijom u svijetu dizajna i komunikacija. Uobičajeno je da se u žiri pozivaju zemlje s većim brojem osvojenih lavova i ovim putem želim zahvaliti i HURA-i koja je marljivo radila na lobiranju uvrštavanja hrvatskih predstavnika u proces žiriranja, kao i organizatorima festivala Cannes Lions što su odlučili da među uistinu kvalitetnim kolegama baš ja budem prva predstavnica naše zemlje. Vjerujem da će to otvoriti vrata i mnogim drugim kreativcima iz Hrvatske i mogu samo poželjeti da iz godine u godinu imamo što više Cannes Lions nagrada i što više članova u žiriju, odnosno klijentima i kreativcima da budu hrabri i ustrajni u iznalaženju novih načina dopiranja do publike te osmišljavanju ideja koje pozitivno utječu na društvo. Primjerice, u kategoriji Dizajn, u kojoj djelujem, kao glavni kriteriji razmatraju se: originalnost ideje, kvaliteta egzekucije, koja mora odgovarati najvišim standardima, zatim koliko sama ideja probija granice konvencionalnog i naposljetku koliko se i na koji način utječe na promjene u društvu, promjene u ponašanju, kulturi, okolini itd… Sam proces žiriranja odlično je organiziran, sustavan i temeljit, ali i vrlo odgovoran te se u ovoj prvoj fazi predviđa svakom članu žirija dodijeliti između 200 i 300 radova na ocjenjivanje. To znači da će idući tjedni biti prilično dinamični, ali i inspirativni jer ipak je riječ o najboljim svjetskim radovima i procesu iz kojega se veselim puno toga naučiti - izjavila je Fiškuš.

Jelena je dio tima Shortlist Design Jury, a slijedi biografija zahvaljujući kojoj je odabrana kao hrvatska predstavnica u žiriju te koji se nalazi na službenim Cannes Lions stranicama.

Jelena je suosnivačica Studija Sonda, nezavisnog kreativnog studija za dizajn i komunikaciju koji vodi zajedno sa Seanom Poropatom i koji se nalazi u inspirativnom gradiću od svega 300-tinjak stanovnika, smještenom na istarskom poluotoku (Vižinada), čime dokazuju kako se globalno relevantni projekti mogu stvarati iz bilo kojeg kutka svijeta. Kao kreativna direktorica dobitnica je više od 100 profesionalnih nagrada (Cannes Lions, Eurobest, ADC, OneShow, RedDot, ICOGRADA, Effie Europe itd…) te je najnagrađivanija kreativna direktorica u zemlji. Na najvećem hrvatskom nacionalnom natjecanju kreativnosti (IdejaX) izabrana je za prvu žensku predsjednicu žirija. Također je članica Uprave HURA-e – vodeće hrvatske strukovne udruge u sektoru tržišnih komunikacija, članica Hrvatskog dizajnerskog društva; članica Radne skupine Equality&Diversity pri HURA-i i predsjednica Udruge Sonda – za promicanje kreativnosti, edukacije i razvoja lokalne zajednice. Njezin profesionalni cilj jest dokazati visoku učinkovitost kreativnosti čineći je dostupnom svima. Stoga je 2021. Studio Sonda izgradio Kreativni centar u Vižinadi u kojemu Sonda surađuje sa zajednicom, klijentima i partnerima, stvarajući relevantne brendove, proizvode i projekte koji ostvaruju realan tržišni uspjeh, ali prije svega povezuju i stvaraju bolje društvo.

Više na službenim stranicama Cannes Lions: