JGL-u priznanje za posvećenost inovacijama i budućnosti u kojoj zaposlenici čine razliku

SELECTIO Grupa prepoznala je prakse i aktivnosti kojima kompanija jača kulturu uključivanja i povratne informacije, dijeljenja znanja te umrežavanja i suradnje

Domaćoj farmaceutskoj kompaniji JGL drugu godinu zaredom dodijeljen je Above and Beyond certifikat u kategorijama ‘Future‘ i ‘Innovation‘. Radi se priznanju SELECTIO Grupe koje se dodjeljuje organizacijama koje zadovolje kriterije Poslodavac Partner certifikata ostvarujući visoke rezultate, a što ih svrstava u deset posto najboljih organizacija u regiji u upravljanju ljudskim potencijalima.

– U izazovnom vremenu stalnih promjena kojima svjedočimo, izgradnja internog kapaciteta, spremnosti i otpornosti u odgovoru na aktualne i buduće potrebe iznimno je važna. Veseli nas da su upravo u tom području prepoznate naše prakse i aktivnosti kojima se jača kultura uključivanja i povratne informacije, dijeljenja znanja te umrežavanja i suradnje, uz stalni razvoj kompetencija i sustava nagrađivanja koji podržavaju inovacije i promjene. Zasluga je to cijelog JGL tima koji se kontinuirano zalaže učiniti našu organizaciju mjestom u kojem se svi ugodno osjećamo i inspirirani smo svakodnevno učiti i rasti – kazala je Lorena Dika, direktorica Korporativnog HR-a i dodala kako je JGL agilna tvrtka u kojoj je tijekom radnog vremena zaposlenicima omogućen rad na različitim oblicima razvojnih aktivnosti i inovacijskim projektima.

Zaposlenicima je osigurano i vrijeme za edukaciju uz dostupne materijale za samostalno usavršavanje te dedicirane mentore. Uz definirane individualne planove razvoja koji kreću od prvog radnog dana, u JGL-u su u proces obuke i razvoja kroz coaching, treninge agilnosti i internu akademiju, uključeni i mentori. Sustav plaća u JGL-u definiran je u skladu s najboljim europskim standardima, a kontinuirano se radi i na daljnjem rastu njegove transparentnosti, dok se na sve zaposlenike primjenjuje jedinstven sustav nagrađivanja.

– Činjenica je da danas zaposlenici traže više od samog posla – žele prilike za osobni razvoj i nastoje doprinijeti organizaciji na specifičan način radeći posao sa svrhom. JGL je pokazao da pruža poticajno okruženje za svakog pojedinca s ciljem poduzetničkog i inovativnog djelovanja. Potvrđene su i izvrsne prakse u razvoju kulture povratnih informacija, u kvaliteti mentorskog programa te paketu benefita prilagođenom stvarnim potrebama pojedinaca. Zadovoljstvo je vidjeti nove HR prakse uvedene u protekloj godini koja je za JGL značila i deseti Poslodavac Partner certifikat te ponovnu potvrdu Above and Beyond HR praksi, na čemu iskreno čestitamo – zaključila je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner iz SELECTIO Grupe.