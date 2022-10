Još 64 dana do uvođenja eura: Kao najjednostavniji način konverzije preporuča se polaganje kuna u banke

Polaganje kuna na bankovne račune je najjeftiniji i najjednostavniji način njihove konverzije u eure, poručili su danas građanima guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

To su rekli na Danu eura na zagrebačkom Cvjetnom trgu, održanom u sklopu informativne kampanje ‘Euro - naš novac‘, čiji su organizatori Vlada i HNB, a koja se provodi uz sufinanciranje Europske unije.

Do uvođenja eura su preostala 64 dana, a kako je istaknuo Vujčić, u trenutnoj završnoj fazi priprema za to kuju se eurokovanice, sa čime se započelo u srpnju, a počela je i predopskrba banaka novčanicama, koje će zajedno s Finom i Hrvatskom poštom imati značajnu ulogu u distribuciji novca, kako bi se 1. siječnja spremno dočekalo uvođenje nove valute.

Vujčić je rekao da će konverzija za građane biti vrlo jednostavna i besplatna, a najbolje je donijeti novac na depozit u banke, koji će se onda s 1. siječnjem automatski zamijeniti u eure, i to po tečaju konverzije koji je povoljniji od onog koji se trenutno može dobiti.

Inače, utvrđeni fiksni tečaj konverzije je 7,53450 kuna za jedan euro. Guverner je građane pozvao da što prije deponiraju svoj novac u banke te da ne čekaju zadnje dane, kako se ne bi stvarale gužve.

- Znamo da Hrvati još uvijek drže puno novca izvan banaka. Zadnjih mjeseci se bilježi značajan rast depozita, no ocjenjujemo da još dosta gotovine građani drže kod kuće i bilo bi dobro da ju do 1. siječnja donesu u banke kako bi se olakšala konverzija - poručio je Vujčić.

- Sve kune koje imate položite na vaše račune u banke, oni će se bez ikakvih dodatnih troškova odmah konvertirati u eure. To je najjednostavniji i najbolji način - poručio je građanima i Plenković.

Rekao je da je članstvo Hrvatske u europodručju politički projekt jer je Hrvatska pristupanjem Europskoj uniji prihvatila članstvo sa svime što ono nosi.

Između ostalog, podsjetio je da je većina depozita građana u bankama u eurima, dvije trećine trgovinske razmjene odvija se s članicama europodručja, iz koje dolazi i oko dvije trećine turista koji ljetuju u Hrvatskoj.

- Sve to govori da idemo tamo gdje praktički već jesmo i snažimo naš položaj. Kada tome pridodamo i ulazak u šengenski prostor, to znači da je s 1. siječnja 2023. Hrvatska ostvarila sve svoje strateške ciljeve - rekao je Plenković.

Ministar financija Marko Primorac rekao je da su benefiti uvođenja eura očiti, trajni i već prisutni, što se ogleda i u povećanju kreditnog rejtinga od strane tri vodeće svjetske rejting agencije, koje će se pozitivno odraziti na troškove zaduživanja države, gospodarstva i građana.

Od početka ruske agresije na Ukrajinu, Hrvatska je tako jedina država u svijetu koja je zabilježila povećanje kreditnog rejtinga od svih rejting agencija, istaknuo je Primorac.

Rekao je i da su brojni poslovni subjekti pristupili Etičkom kodeksu, kojim se jamči da neće doći do neopravdanog povećanja cijena. S obzirom na prisutne inflatorne pritiske, brojni tvrde da je do njih došlo zbog uvođenja eura, no Primorac je istaknuo da su s tim pritiscima suočene i druge zemlje u Europi i svijetu. Efekti na inflaciju zbog uvođenja eura, podsjetio je, procjenjuju se na 0,2 do 0,4 posto.