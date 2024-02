Još više sporta, dokumentaraca i zabave na A1 TV

Warner Bros. Discovery TV kanali s vrhunskim sadržajem Eurosport 1 i 2, Discovery Channel, TLC i HGTV postali su dio A1 TV paketa i to bez dodatne naknade. Odsad će korisnici moći pratiti atraktivna sportska natjecanja, zanimljive dokumentarne te najzabavnije reality i lifestyle emisije, i to po istoj cijeni kao do sada.

Eurosport 1 i Eurosport 2 postaju dio Osnovnog Sportskog i Dodatnog Sportskog TV paketa, koji već uključuju deset Arena Sport kanala. Na Eurosport kanalima ljubitelji sporta moći će uživati u zimskim sportskim natjecanjima poput FIS svjetskoga kupa u alpskom skijanju, skijaškim skokovima i snowboardingu ili IBU svjetskoga kupa u biatlonu, dok nadolazeći mjeseci donose ljetne Olimpijske igre, Grand Slam turnire, biciklizam i druga uzbudljiva sportska nadmetanja. U sve Osnovne TV pakete dolazi dokumentarni kanal Discovery Channel koji će gledatelje odvesti na putovanje u daleke i ekstremne krajeve prirodnog svijeta, otkriti tajne svemira i nova znanstvena otkrića, a u veljači premijerno donosi i šokantne istinite priče o prevarantima, kockarima i lopovima u seriji Hustlers Gamblers Crooks.

- Dodavanje novih pet vrhunskih TV kanala potvrda je kontinuiranog poboljšanja A1 ponude koja obuhvaća najbolje kanale i fleksibilnost samostalnog mijenjanja TV paketa. Sve to predstavlja jedinstvenu ponuda na tržištu. Korisničko iskustvo u središtu je naših poslovnih aktivnosti te ga proširenjem TV ponude podižemo na još višu razinu krojenu prema željama i potrebama korisnika - istaknula je Monika Majstorović, direktorica marketinga za privatne korisnike A1 Hrvatska.

Dodatni zabavni sadržaj za korisnike dolazi na novim kanalima TLC i HGTV koji su dio Osnovnog Obiteljskog i Dodatnog Obiteljskog paketa. TLC donosi izvanredne priče iz stvarnog života kroz emisije kao što su, primjerice, Say Yes to the Dress ili Body Parts, a od 14. veljače premijerno počinje emitirati reality seriju Love & Translation u kojoj sudionici traže ljubav među partnericama koje ne govore njihov jezik. HGTV pravi je kanal za ljubitelje emisija o uređenju doma, na kojem će uskoro moći pratiti 3. sezonu serije Married to Real Estate.

Sveobuhvatna ponuda A1 TV sadržaja zaokružena je u tri Osnovna paketa: Obiteljski, Filmski i Sportski, pri čemu korisnici sami mogu mijenjati TV pakete svakog mjeseca bez dodatne naknade. Osim novih kanala u TV paketima, u kojima ih je sada ukupno više od 220, odnedavno je i dio posebne promotivne ponude postao i Netflix. A1 Hrvatska svim novim i postojećim korisnicima mobilnih tarifa Savršena+ i Apsolutna te internet paketa Mega NET i Giga NET poklanja Netflixov Osnovni paket u trajanju od šest mjeseci. Time je A1 Hrvatska postala prvi telekom na domaćem tržištu koji u ponudi ima ovaj vodeći streaming servis na svijetu.