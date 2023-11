Kada se susretnu kreativan marketing i dobar proizvod, rezultat je uspješna suradnja

G3 Spirits i Jägermeister ususret 30. godišnjici suradnje ostvarili milijunsku prodaju

Najpoznatiji biljni liker na svijetu Jägermeister i G3 Spirits, jedan od vodećih predstavnika i distributera globalnih brendova alkoholnih pića u regiji, 2024. godine obilježavaju 30 godina suradnje.

Meisterski marketing

Ususret velikoj obljetnici, Jägermeister i G3 Spirits dosegnut će najbolji prodajni rezultat od početka suradnje. Plod je to dugotrajnog zajedničkog rada, ali i činjenice da je izvrstan proizvod još jednu godinu zaredom imao podršku domišljatog marketinga. Iz velikog broja kreativnih projekata i marketinških aktivnosti koje su dovele do visokih brojki u ovogodišnjoj prodaji, G3 Spirits je izdvojio nekoliko najvažnijih.

- Jägermeister je brend vezan uz kreativce, glazbenike, umjetnike, ali jednako tako, Jägermeister je brend vezan uz mjesta na kojima se naša ciljana publika zabavlja i druži. Važno nam je do svoje publike doprijeti autentično i obogatiti njihov život pa su naši brend ambasadori pravi Meister influenceri u svojim područjima djelovanja. Jako smo ponosni na svaku od ovih suradnji i na rezultate koje smo ostvarili - istaknula je Nadine Kramarić, Senior Brand Manager Jägermeistera za Hrvatsku.

Jägermeisterovi Meisteri su mladi i talentirani ljudi koji u svojim zajednicama čine razliku, ali i uživaju u noćnom životu, Jägermeisterovom domaćem terenu. Hrvatski su Meisteri dizajnerica Lana Puljić, fotografkinja Stella Mešić, DJ duo Vanillaz, vizualni kreativac Joshua Cirjak te modne i lifestyle influencerice Riva Pauletić, Polina Meixner.

Journey of the Stag

Jägermeister njeguje izravan i osoban pristup potrošačima, na mjestima gdje oni mogu doživjeti brend, poput raznih image događanja, barova i festivala. Jedan od takvih iznimno uspješnih projekata u protekloj godini bio je Journey of the Stag. Cilj projekta bio je izazvati wow efekt i s posjetiteljima festivala kroz razne brend aktivacije podijeliti esenciju filozofije Be the Meister.

Hrvatski je tim kreirao sedam metara visoku skulpturu jelena koju su koristili za festivale i druga image događanja, kako bi svoju prisutnost podigli na višu razinu. Jelen je putovao po festivalima u Hrvatskoj, a lansiranje putovanja je bilo u lipnju u Zagrebu. U jelenovom su se festivalskom prostoru odvijale kreativne brend aktivacije koje su posjetiteljima donosile zabavu i poklone, a cijelu je ovu aktivnost pratila i web stranica s ucrtanim putovanjem jelena.

Jägermeister je na svakom festivalu bio prisutan i putem Instagram stranice, a za svako se događanje kreirao poseban sadržaj. Bilo je tu takeovera umjetnika ili Jägermeisterovih influencera, backstage tura i posebnih giveaway akcija.

Meister the Lök

Jägermeister i Lokomotiva ove su jeseni predstavili rezultat svoje treće po redu kolaboracije pod nazivom Meister the Lök 3.0. Meisterica Lana Puljić ekskluzivno je za Jägermeister dizajnirala parka jaknu koja na hladnoći mijenja boju. Nakon bomber i traper jakni koje su bile rezultat suradnje ranijih godina i ovogodišnja unisex predimenzionirana parka odiše istim urbanim cool stilom i stavom.

Neke od osnovnih vrijednosti brenda Jägermeister su slavlje noćnog života, kulture i kreativnosti umjetnika, a brend ambasadorica Lana Puljić se tu izvrsno uklapa jer svojim kreativnim dizajnom unosi inspiraciju i zabavu u život. Predstavljanje kolaboracije održalo se u zagrebačkom hotelu Zonar i okupilo je preko 400 influencera i drugih ljubitelja Jägermeisterovog stila.

Meister the Alchemy

Meister the Alchemy je marketinška aktivnost koja objedinjuje regionalne Meistere u digitalnom projektu upoznavanja s njihovom kreativnošću, a potom i s njihovim gradom i najboljim noćima života. Meister the Alchemy online brend aktivacije traju sve do kraja studenoga i mogu se vidjeti na Instagram stranicama svake od zemalja iz kojih dolaze Meisteri.

Na Meister the Alchemy projektu sudjeluje po jedan Meister iz svake zemlje regije, a iz Hrvatske je to fotografkinja Stella Mešić. Hrvatska je regionalni lead ovog projekta pa je Meisterica Stella, osim što predstavlja Hrvatsku contentom koji stvara ispred kamere, kreativno razradila i snimila cijelu kampanju za sve regionalne Meistere.

Stelli su se pridružili Meisteri iz država i pokrajina regije: DJ Benjamin Delalić iz Bosne i Hercegovine, violinistica Aiola Laska iz Albanije, DJ duo Room 313 iz Makedonije, pjevačica Gaja Prestor iz Slovenije, model Leonora Krasniqi s Kosova, modni stilist i dizajner Lazar Ilić iz Crne Gore i plesač Ilija Antić iz Srbije.

Uvertira u tridesetu godišnjicu

Meisterski marketing koji za Jägermeister na ovim prostorima vodi G3 Spirits ima sjajne rezultate koji se vide kroz povećanje prodaje i ostale marketinške metrike. No, važno je istaknuti kako ovaj vid marketinga ima i veliki utjecaj na umjetničku scenu, kao i na sve one koji uživaju u njihovoj kreativnosti. Ono što je također dojmljivo je izvrsna povezanost i usklađenost ciljeva brenda s ciljevima njegovih brend ambasadora, kao i s vrijednošću koju od njihove suradnje dobiva njihova zajednička publika.

- Nevjerojatna sinergija kompanija Jägermeister i G3 Spirits utemeljena na tridesetogodišnjem međusobnom poštovanju, povjerenju i razumijevanju, rezultirala je ogromnim rastom popularnosti kategorije te prodajom preko 22 milijuna boca Jägermeistera tijekom tih godina. Ponosni smo na ovaj izvrstan poslovni odnos i rezultate koji ga potvrđuju - zaključio je Drago Bulić, Managing Director tvrtke G3 Spirits.