Kako AI mijenja nogometni scouting – revolucija ili iluzija?

AIMPACT događaj otkrio je kako umjetna inteligencija mijenja pravila igre i način na koji se donose odluke u sportu

Nogometni klubovi danas ne traže talente oslanjajući se isključivo na znanje i iskustvo skauta te trenerski instinkt. Umjetna inteligencija ulazi na teren i mijenja pravila igre. Drugo izdanje AIMPACT meetupa u organizaciji Solvershipa, okupilo je stručnjake iz područja AI-ja i sportskog skautinga kako bi raspravili o tome kako analitika podataka revolucionira proces otkrivanja i procjene igrača.

AI u sportu: Revolucija koja je već počela

Tema ‘Smart Scouting‘ privukla je velik broj ljudi u prostorima Bird Incubatora, potvrđujući da AI nije budućnost skautinga – on je sadašnjost. Od studenata željnih uvida iz prve ruke do renomiranih sportaša i voditelja klubova, svi okupljeni došli su čuti kako to AI bira buduće superzvijezde.

Događaj je započeo intrigantnom prezentacijom ‘Moneyball in Football: Revolution or Illusion?‘ koju je održao René Saggiadi, stručnjak za otkrivanje talenata iz Sport Republica. Kroz analizu podataka u nogometnoj regrutaciji, istražio je koliko daleko može ići Moneyball pristup i može li uistinu zamijeniti ljudski instinkt.

Može li AI predvidjeti nogometne superzvijezde?

Nakon uvoda, zaronili smo dublje u moć algoritama. Marko Štajcer, AI stručnjak iz Solvershipa, u svojoj je prezentaciji ‘AI in Football: Revealing Talent and Value‘ pokazao kako umjetna inteligencija predviđa potencijal igrača i njihovu tržišnu vrijednost. Korištenjem naprednih modela, klubovi sada mogu donositi informirane odluke i smanjiti rizik investicija.

Tradicionalni scouting vs. AI – sukob ili sinergija?

Na pozornici su se okupili vrhunski stručnjaci iz područja sporta i analitike podataka, svaki sa svojim jedinstvenim pogledom na budućnost skautinga. Panelu su se pridružili Marko Sukreški, sportski znanstvenik iz Ultraxa i Mihael Minđek, skaut iz GNK Dinamo.

Raspravljalo se o balansiranju između tradicionalnih metoda i novih tehnoloških rješenja, načinima prikupljanja podataka, ulozi AI-ja u treningu samih igrača i njihovoj psihološkoj procjeni, ali i nedostacima postojećih rješenja i budućnosti skautinga uz AI.

Moderatoricu panela, Ines Ronko Manz, voditeljicu marketinga u Solvershipu pitali smo što nam spremaju za idući AIMPACT: ‘Serija AIMPACT meetupa nastavlja se s još ambicioznijim temama, istražujući utjecaj umjetne inteligencije na razne industrije. Naš cilj je povezivanje stručnjaka i širenje znanja o AI inovacijama.‘

Što nam donosi budućnost?

AIMPACT događaj potvrdio je da AI mijenja nogomet iz temelja. Sudionici su imali priliku razmijeniti iskustva, razgovarati o izazovima i otkriti nove mogućnosti koje analitika podataka donosi sportskom sektoru.

Jedno je sigurno – umjetna inteligencija neće zamijeniti ljudsku intuiciju i iskustvo, ali je čini preciznijom nego ikad prije i tko ne uskoči na ovaj vlak, gubi igru.