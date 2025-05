Kako model as a service mijenja troškovnu i operativnu stranu IT-a

Usluge u oblaku sve više dominiraju IT okružjem i pritom omogućuju tvrtkama optimizaciju njihova poslovanja

Piše: Lazo Dodić, Sales Solution Expert u Compingu

Tradicionalni pristup IT infrastrukturi zahtijeva ozbiljne kapitalne investicije uz prateće operativne troškove za pogon i održavanje vlastitog rješenja on-premise. Ti su troškovi često razlog rjeđeg unaprjeđivanja IT infrastrukture, što dovodi u rizik integritet i sigurnost infrastrukture. Takve poslovne prakse ne samo da su rizične već mogu i nanijeti dugoročnu štetu tvrtkama, bilo da je riječ o reputacijskoj šteti tijekom kibernetičkih napada bilo o tvrtkinim smanjenim prihodima.

Optimizacija troškova

Promjena perspektive i pristupa IT infrastrukturi s kupnje i modela on-premise na model as a service omogućuje tvrtkama da za ugovorenu mjesečnu naknadu iznajme IT resurse potrebne za svakodnevno poslovanje. Ta promjena omogućuje preciznije budžetiranje, smanjuje početne troškove i oslobađa kapital za druge strateške inicijative. Također, model as a service nudi veću fleksibilnost i skalabilnost zbog brže prilagodbe postojećih IT resursa promjenjivim poslovnim potrebama, povećavajući ili smanjujući kapacitet prema potrebi.

Da bi se stekao stvaran uvid u financijsku učinkovitost modela infrastrukture​ as a service​, potrebno je u obzir uzeti i sve aspekte troškova, uključujući struju, hlađenje, licencije, izvedenost infrastrukture, održavanje te ljudske potencijale, što je često zanemareno u modelu on-premise, a stvara trošak.

Zastarjela infrastruktura kao prijetnja

Sigurnost IT infrastrukture vezana je uz pravodobno ulaganje u sigurnost i modernizaciju infrastrukture. U praksi se često susrećemo sa situacijama da tvrtke svoje podatke drže na starim serverima koje proizvođač​i više ne podržavaju. Nailazimo i na zastarjele softvere koji su otvoreni mnogim ranjivostima u svijetu stalnih kibernetičkih napada. Zato premisa da su podaci sigurniji in-house nego u cloudu često nije istinita jer situacija u kojoj se nalazi postojeća IT infrastruktura nije usklađena ni s industrijskim standardima ni sa zakonskom regulativom.

Sve su to boljke koje se mogu izbjeći prelaskom na model usluga as a service. Kao organizacija koja je obveznica regulative NIS2 i Zakona o kibernetičkoj sigurnosti te certificirana prema standardima​ ISO/IEC 27001 i 27017, svojim korisnicima jamčimo jednaku razinu visoke sigurnosti i odgovornog upravljanja podacima. Kontinuirano ulažemo u otporne sustave fizičke i kibernetičke zaštite te u visoku dostupnost sustava kako bi podatci naših korisnika bili sigurni.

Rješenja as a service​ u praksi

Prelazak na infrastructure as a service (IaaS) rješava problem zastarjele infrastrukture i uklanja većinu izazova povezanih s rješenjima on-premise. Kontinuirano sigurnosno kopiranje servera na udaljene lokacije (off-site) osigurava integritet podataka, a visoka dostupnost kritičnih servisa i podataka osigurava se s pomoću modela disaster recovery as a service (DRaaS). Za tvrtke koje žele ojačati svoju politiku sigurnosnog kopiranja i uvesti arhitekturu​ otpornu na ransomware preporučljiva su rješenja backup as a service (BaaS). U slučajevima u kojima je ulaganje u sekundarnu lokaciju preskupo ili neisplativo DRaaS je znatno povoljnija alternativa koja osigurava kontinuitet poslovanja i u slučaju ispada primarne lokacije.

Model rješenja as a service u Comping data centru strateška je promjena koja može donijeti veliku korist tvrtkama, stoga ga preporučujemo svim svojim klijentima kao siguran i efikasan izbor.

Sadržaj nastao u suradnji s Compingom.