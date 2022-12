Kako pokrenuti profitabilan posao sa samo nekoliko klikova

Jeste li znali da prosječan kupac primi 20 prodajnih poziva? Na tjedan, naravno! Ako se želite izdvojiti iz gomile, morate poslušati svoje potencijalne kupce i ponuditi im osjećaj sigurnosti i pouzdanosti. S druge strane, ključno je pažljivo pratiti svoju likvidnost tako da svoje potencijalne i postojeće poslovne partnere ažurno provjeravate i osigurate si bitne informacije o njihovu poslovanju. Uz napredno rješenje D&B Hoovers, koje možete besplatno isprobati , potrošit ćete manje vremena na traženje pravih kupaca i informacija, te se možete potpuno fokusirati na prodaju.

98 posto leadova želi uspostaviti odnos prije nego što se odluče za kupnju

Tvrtke u traženju novih poslovnih prilika uvijek nastoje pridobiti što veći broj visoko kvalitetnih leadova, odnosno potencijalnih kupaca. No to još nisu kupci – oni to postaju tek nakon prve narudžbe. Mnoga istraživanja pokazuju da se do odluke o kupnji uglavnom ne dolazi u trenutku, već je to dugotrajan proces. Samo dva posto potencijalnih kupaca kupi proizvod ili uslugu odmah, dok preostalih 98 % želi unaprijed uspostaviti određen odnos, pokazuje Dun & Bradstreet istraživanje. Stoga je potrebno čak 5 do 12 interakcija između prodavača i potencijalnog kupca prije nego što se kupnja stvarno dogodi. Iako mislimo da svoje odluke donosimo sasvim racionalno, istina je da čak 90 posto svojih odluka donosimo na temelju emocija, na način, da si u podsvijesti već unaprijed stvorimo mišljenje. Za svaku je tvrtku ključno ostaviti što bolji prvi dojam na svoje potencijalne poslovne partnere. U izgradnji povjerenja važnu ulogu igraju visoke bonitetne ocjene i međunarodno priznati certifikati bonitete izvrsnosti , koje već dugi niz godina dodjeljuje društvo Dun & Bradstreet.

Brže pretvorite leadove u kupce

Čak 40 % zaposlenih u prodaji navodi da im nedostaju prave informacije kojima bi mogli ciljano pridobiti potencijalne kupce, kažu u Dun & Bradstreet-u. U doba ubrzane digitalizacije iskoristite snagu podataka kako biste si osigurali konkurentsku prednost. Pomoću podataka možete prepoznati najbolje prilike, učinkovitije komunicirati i brže sklapati poslove koji će vašoj tvrtki donijeti dobit. Bez obzira na to tražite li potencijalne kupce, upravljate kupcima ili istražujete tvrtke, D&B Hoovers rješenje pomaže vam steći bolje razumijevanje uz detaljne profile tvrtki. Na temelju ključnih riječi možete pretraživati provjerenu baza potencijalnih poslovnih partnera i ubrzati proces od potencijalnog novog kupca do profitabilnog poslovnog odnosa. Tako na jednom mjestu možete provjeriti je li portfelj vaših partnera odgovarajuće likvidan, kakve su njihove bonitetne ocjene, a istovremeno sustav će vas upozoriti, ako se u njihovu poslovanju dogodi nešto neočekivano. Uz D&B Hoovers možete u samo nekoliko klikova potražiti nove poslovne prilike i upravljati rizicima.

Potencijalne kupce provjerite i upoznajte prije sklapanja posla

Konferencije, sajmovi ili događanja mogu biti izvrsna prilika za izgradnju novih ili održavanje postojećih poslovnih odnosa. Međutim, u sklapanju novih poslova uvijek morate zadržati i određen oprez. Naime, poslovno okruženje već više od desetljeća nije bilo suočeno s toliko rizika kao sada. Kamatne stope narasle su do neba i, budući da je njihova visina dokazano u pozitivnoj korelaciji sa stečajima, brojne tvrtke sa strahom očekuju 2023. godinu. Kako uspješno poslovati u vrijeme opće neizvjesnosti? Gdje se skrivaju prilike i kako ih možete iskoristiti za rast svoje tvrtke? Pravilo broj 1 glasi da se ne upuštate u poslove kojima bi ugrožavali likvidnost vlastite tvrtke.

- Poslovnim rizicima lakše je upravljati kada u donošenju važnih odluka imate na raspolaganju kvalitetne ažurne podatke o poslovnim subjektima. Svoje potencijalne i postojeće kupce možete brzo i uz samo nekoliko klikova potražiti i provjeriti i prije nego s njima sklopite posao pomoću D&B Hoovers rješenja, koje objedinjuje više od 220 milijuna poslovnih zapisa iz 30 000 izvora iz 190 država - poručuju iz društva Dun & Bradstreet, vodećeg svjetskog pružatelja poslovnih podataka i analitike.